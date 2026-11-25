蔓越莓富含抗氧化與抗發炎的多酚，能保護細胞並維持腸道菌叢健康。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 營養師指出，冬季可多吃柑橘、南瓜、深綠葉菜、蔓越莓與十字花科蔬菜，透過高纖維與抗氧化植化素，長期幫助降低癌症風險。

天冷端出柑橘、南瓜 與深綠葉菜，不只是暖胃還能替防癌加分。營養師指出，富含植物性食物的飲食有助降低罹患癌症 風險，且飲食對罹癌風險的影響如同「恆溫器」而非「電燈開關」，日常選擇能讓風險程度產生升降變化。

「EatingWell」報導，註冊營養師(RDN)Jill McNutt表示：「雖然沒有單一食物能預防癌症，但若飲食中富含植物性食物，包括全穀類、蔬菜、水果、豆類、堅果和種子，將有助於降低罹癌風險。」McNutt並說明，飲食選擇無法完全消除罹癌風險，但隨著時間推移會讓風險程度產生升降變化。

以下是五種助於防癌的冬季食材：

一、柑橘類水果

如柳橙、葡萄柚、檸檬、萊姆和橘子。教育碩士、註冊營養師(RDN, LDN)Hillary Wright指出其富含膳食纖維、維生素C與抗氧化、抗發炎化合物「類黃酮」(flavonoids)，統合分析顯示經常食用柑橘類等水果與降低大腸直腸癌風險有關，其他回顧性研究亦見其與降低胃癌等風險相關。

二、冬季南瓜

冬季南瓜，如奶油南瓜、橡實南瓜、條紋南瓜、栗子南瓜和蜜汁南瓜等，在氣候較涼爽的月份正值產季。這些口感紮實的冬季蔬菜是維生素 C、鉀和膳食纖維的重要來源，同時也富含類胡蘿蔔素(carotenoids)。McNutt表示：「類胡蘿蔔素還可以作為抗氧化劑，幫助保護我們的細胞免受損害」，有助調節氧化應激並對罹癌風險產生積極影響，可入菜或烘烤、搗碎、加入烘焙食品。

三、深綠色葉菜

羽衣甘藍和甜菜葉等深色綠葉蔬菜，比春季蔬菜更耐寒強韌。這類蔬菜營養密度極高，富含類胡蘿蔔素、葉酸，以及維生素A、C和K。綠葉蔬菜含有多種具有抗氧化特性的植化素，這也是它們成為抗癌飲食絕佳選擇的原因之一。美國癌症協會建議每天攝取2.5至3杯蔬菜。

四、蔓越莓

McNutt表示，蔓越莓富含抗氧化與抗發炎的多酚，能保護細胞並維持腸道菌叢健康，多樣蔬果攝取與降低口腔癌、食道癌、胃癌及肺癌風險有關。蔓越莓可製醬、入沙拉、果汁或冰沙，並建議搭配甜味水果平衡酸味以減少額外添加糖。

五、十字花科蔬菜

花椰菜、羽衣甘藍、高麗菜與抱子甘藍等含類黃酮、類胡蘿蔔素及具防癌保護作用的「蘿蔔硫素」(sulforaphane)，部分研究發現與降低大腸癌風險有關，美國外科醫師學會院士De La Cruz醫師指出，「每周吃幾次，每次半杯，這是一個很容易達成的目標。」

青花椰菜含類黃酮、類胡蘿蔔素及具防癌保護作用的「蘿蔔硫素」。（本報資料照片）