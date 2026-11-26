85%美國大學生曾在課程中使用AI，25％學生承認曾用AI完成作業；示意圖。(路透)

曾獲「數學界諾貝爾獎」菲爾茲獎的柏克萊加大數學教授博赫茲(Richard Borcherds)，發現學生大量用ChatGPT等AI寫出近乎完美的答案，他日前宣布不再批改作業，改以學生是否完成作業給分。

這不只是一位教授的煩惱。從學生使用AI的普遍程度、老師抓作弊招數失靈、偵測工具誤判鬧上法院，到口試重返校園，美國高教正在重新思考：怎麼確定學生真的學會了。

答案完美 改作業變浪費時間

博赫茲表示，學生用AI完成的作業答案幾乎完美，再請助教逐題批改只是浪費時間與金錢，因此評分標準改成看學生有沒有完成作業，不再看答案是否正確。

他坦言，要分辨作業出自AI還是學生之手愈來愈難，過去偶爾能從AI常犯的錯誤看出端倪，但AI進步太快，如今已很少出現明顯錯誤。線上考試也一樣，他看不出哪些學生用了AI，只發現平均分數整體上升。

若照目前速度進步，幾年內人類數學家能做的事，AI可能都能做得更好。他認為，學術機構向來抗拒改變，大學恐怕無法很快跟上AI的發展。

👉學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作

沒興趣的課 「不如讓AI做」

華盛頓郵報引述高教內幕(Inside Higher Ed)對大學生的調查，85%受訪者曾在課程中使用AI，用途包括腦力激盪和準備小考，其中四分之一承認曾用AI完成作業；約三成認為大學應設計更多能防止AI作弊的評量方式。

舊金山紀事報採訪12名柏克萊加大與舊金山州大學生，2人說完全不用AI，4人只用於合乎規範的輔助用途，另有6人坦承大部分作業靠AI完成。一位心理系學生說，與其費力研究一門不感興趣的課，不如讓ChatGPT幫他做。

👉「我用ChatGPT拿了A」柏克萊加大掀爭議

題目藏指令 幾乎全班淪陷

不少教授嘗試在題目裡設陷阱。

密西西比州阿爾肯州立大學歷史學教授吉布森(Jason Gibson)，在一份比較工業革命與數位時代的作業中，用學生看不到的白色字體藏入指令，要AI在答案裡寫進「馬達加斯加」。結果兩班35名學生中，有32人直接交出AI生成的答案，答案裡甚至出現「馬達加斯加的紫色腳踏車對著天花板低語」的句子。

他說，真正讓他意外的不是學生用AI，而是學生交卷前連自己的答案都沒讀過。

然而陷阱的效力正在消退。威斯康辛大學麥迪遜分校生物學教授鮑斯提安(Timothy Paustian)曾在作業加入隱藏指令，要AI在第3段提到「橘色」，350名學生中抓到60人；他表示，現在多數大型語言模型會忽略這類指令，較警覺的學生也會先把指令刪掉。

👉教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

👉AI作弊防不慎防 美國大學教授各出奇招：作業形式需要重新構思

答卷遭誤判 耶魯學生告母校

另一種抓弊的方式是AI偵測軟體，但研究顯示這類工具並不可靠，容易把學生寫的作業誤判為AI生成。從耶魯到康乃爾，愈來愈多名校禁止或不鼓勵教職員把偵測結果當作指控作弊的主要證據。

耶魯大學法國籍EMBA學生里尼奧爾(Thierry Rignol)2024年春季期末考的答卷，被偵測工具GPTZero判定極可能由AI生成，教授也認為答卷篇幅冗長、文字過度精緻，與ChatGPT風格相似。

榮譽委員會認定他作弊，處以停學一年、該科不及格；校方表示，關鍵在於他拖了數月才交出原始檔案，而且交的是Apple Pages檔而非Word檔。

里尼奧爾則主張，自己刻意用正式文體作答，加上英語不是母語，才讓偵測工具出現「偽陽性」誤判。他在2025年2月向聯邦法院控告耶魯，提出包括違約、誹謗等13項指控；他要求立即復學的請求已遭法官駁回，案件目前仍在審理中。

👉耶魯學生遭控AI作弊 以英語非母語辯護將學校告上法院

👉AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

放棄書面寫作 口試見真章

抓不到、也不敢亂抓，愈來愈多教授乾脆改變考法。

康乃爾大學生物醫學工程教授沙弗(Chris Schaffer)要求學生與講師進行口頭答辯；賓州大學副教授哈默(Emily Hammer)則在研討課中結合口試與寫作。她表示，這麼做不只是為了防止作弊，也因為學生的技能與創造力正在下降。

紐約大學商學院教授艾彼羅迪斯(Panos Ipeirotis)讓AI模仿自己的聲音，學生在家可與「AI教授」進行口試；懷俄明大學宗教研究教授哈特曼(Catherine Hartmann)從2024年起，讓學生接受30分鐘一對一口試。她把使用AI比喻成把堆高機開進健身房，但學生仍得自己舉重。

口試的文藝復興

口試也不只限於小班。聖地牙哥加大在6門大型工程課引進口試，學術誠信辦公室主任柏川・蓋蘭特(Tricia Bertram Gallant)形容，口試正在經歷一場文藝復興。

也有教授乾脆不再依賴書面作業。鮑斯提安說，他在低年級課程幾乎已放棄傳統書面寫作作業，AI逼著老師在作業設計上更有創意，「但我們也失去了一些東西」，因為寫作原本是學生展現思考的好方法。

👉防AI作弊 愈來愈多大學改採口試

👉ChatGPT興起衝擊評量方式 口試重返校園防學生用AI作弊

👉499元AI作弊軟體入侵SAT 美國急補漏洞