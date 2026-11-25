營養師提議，加工肉品與高添加糖罐頭會增加患大腸癌風險，示意圖， 圖為一名女子在菲律賓馬卡蒂的一家雜貨店瀏覽架上的罐頭商品。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 營養師提醒，罐頭中若含加工肉品、高鈉或高添加糖，可能與大腸直腸癌風險升高相關，應優先少吃並留意成分標示。

大腸直腸癌是美國診斷率第三高的癌症 且為主要癌症死因之一，營養師指出，飲食習慣會對罹患風險產生重大影響，其中加工肉品與高添加糖罐頭尤其需要留意。

「EatingWell」報導，世界衛生組織(WHO)已將加工肉品列為「第一級致癌物」，美國癌症研究協會則建議完全避免加工肉品，紅肉每周攝取量不宜超過18盎司(約3到4份)。

營養師Amanda Sauceda表示，紅肉和加工肉品與大腸直腸癌風險升高有關，因此減少食用罐裝肉類會有幫助。不過要釐清的是，這屬於「關聯性」(association)，並不等同於「因果關係」(cause and effect)，「你仍然可以吃紅肉，但重點在於控制食用的頻率。」

營養師點出四類常與風險相關的罐頭食品：

一、鹹牛肉薯泥(Corned Beef Hash)

屬加工肉品，Emer Delaney指出每天食用約50公克此類罐裝肉品與結腸癌風險增加近20%有關，Rhyan Geiger 則指出其含高量飽和脂肪與鈉，並提醒標示上的「亞硝酸鹽」(「亞硝酸鈉」或「硝酸鈉」)在腸道內可能與其他化合物反應、損害大腸內壁。

二、維也納香腸(Vienna Sausages)

同屬加工肉品並常使用亞硝酸鹽醃漬保存，Geiger表示其體積小適合作為零嘴，一不小心就可能吃下好幾份，風險取決於攝取量。

三、燉菜、辣肉醬與肉丸(Stews, Chilis & Meatballs)

常含加工紅肉且鈉含量每份高達800到1000毫克，Delaney指出肉類所含「血基質鐵」(heme iron)會促進產生毒性化合物損害腸道內壁，在加工肉品中還會與亞硝酸鹽或硝酸鹽反應轉化為毒性物質，她也提醒避免經常食用含培根、火腿或香腸等加工肉品的罐裝湯品，改選以豆類和蔬菜為主要成分的產品並查看鈉含量。

四、糖水罐頭水果(Fruit in Heavy Syrup)

為飲食中「添加糖」主要來源之一，攝取過多添加糖可能與大腸直腸癌風險增加有關(尤其早發性病例)，Sauceda指出日常應限制「添加糖」並補充含糖飲料與大腸癌風險增加間可能存在關聯但仍需更多研究，Geiger則建議選擇浸泡在「果汁」或「水」中的罐頭水果並查看成分表。