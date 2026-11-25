方便又好吃卻暗藏健康風險 營養師點名4種罐頭食品少吃
營養師提醒，罐頭中若含加工肉品、高鈉或高添加糖，可能與大腸直腸癌風險升高相關，應優先少吃並留意成分標示。
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營養師提醒，罐頭中若含加工肉品、高鈉或高添加糖，可能與大腸直腸癌風險升高相關，應優先少吃並留意成分標示。
大腸直腸癌是美國診斷率第三高的癌症且為主要癌症死因之一，營養師指出，飲食習慣會對罹患風險產生重大影響，其中加工肉品與高添加糖罐頭尤其需要留意。
「EatingWell」報導，世界衛生組織(WHO)已將加工肉品列為「第一級致癌物」，美國癌症研究協會則建議完全避免加工肉品，紅肉每周攝取量不宜超過18盎司(約3到4份)。
營養師Amanda Sauceda表示，紅肉和加工肉品與大腸直腸癌風險升高有關，因此減少食用罐裝肉類會有幫助。不過要釐清的是，這屬於「關聯性」(association)，並不等同於「因果關係」(cause and effect)，「你仍然可以吃紅肉，但重點在於控制食用的頻率。」
營養師點出四類常與風險相關的罐頭食品：
一、鹹牛肉薯泥(Corned Beef Hash)
屬加工肉品，Emer Delaney指出每天食用約50公克此類罐裝肉品與結腸癌風險增加近20%有關，Rhyan Geiger 則指出其含高量飽和脂肪與鈉，並提醒標示上的「亞硝酸鹽」(「亞硝酸鈉」或「硝酸鈉」)在腸道內可能與其他化合物反應、損害大腸內壁。
二、維也納香腸(Vienna Sausages)
同屬加工肉品並常使用亞硝酸鹽醃漬保存，Geiger表示其體積小適合作為零嘴，一不小心就可能吃下好幾份，風險取決於攝取量。
三、燉菜、辣肉醬與肉丸(Stews, Chilis & Meatballs)
常含加工紅肉且鈉含量每份高達800到1000毫克，Delaney指出肉類所含「血基質鐵」(heme iron)會促進產生毒性化合物損害腸道內壁，在加工肉品中還會與亞硝酸鹽或硝酸鹽反應轉化為毒性物質，她也提醒避免經常食用含培根、火腿或香腸等加工肉品的罐裝湯品，改選以豆類和蔬菜為主要成分的產品並查看鈉含量。
四、糖水罐頭水果(Fruit in Heavy Syrup)
為飲食中「添加糖」主要來源之一，攝取過多添加糖可能與大腸直腸癌風險增加有關(尤其早發性病例)，Sauceda指出日常應限制「添加糖」並補充含糖飲料與大腸癌風險增加間可能存在關聯但仍需更多研究，Geiger則建議選擇浸泡在「果汁」或「水」中的罐頭水果並查看成分表。
包括鹹牛肉薯泥、維也納香腸、燉菜或辣肉醬與肉丸，以及糖水罐頭水果。前3類多屬加工肉品，後者則常含較高添加糖，兩者都可能與健康風險相關。 營養師指出，這是基於關聯性研究，並非直接證明因果。加工肉品常含亞硝酸鹽、較高鈉與飽和脂肪，且血基質鐵可能產生傷害腸道的毒性化合物。 可減少含培根、火腿、香腸等加工肉品的罐頭，並查看鈉含量與成分表；水果罐頭則優先選果汁或水浸泡款，避免長期攝取高添加糖產品。
精華 FAQ
包括鹹牛肉薯泥、維也納香腸、燉菜或辣肉醬與肉丸，以及糖水罐頭水果。前3類多屬加工肉品，後者則常含較高添加糖，兩者都可能與健康風險相關。
營養師指出，這是基於關聯性研究，並非直接證明因果。加工肉品常含亞硝酸鹽、較高鈉與飽和脂肪，且血基質鐵可能產生傷害腸道的毒性化合物。
可減少含培根、火腿、香腸等加工肉品的罐頭，並查看鈉含量與成分表；水果罐頭則優先選果汁或水浸泡款，避免長期攝取高添加糖產品。
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