中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧突遭宣布涉嫌嚴重違紀違法，成為中共20大以來第4名落馬的政治局委員。（路透資料照片）

中共 20屆五中全會落幕不到一個月，中國官場再度掀起政治風暴。中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧24日突遭官方宣布涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委審查調查，成為中共20大以來第4名落馬的政治局委員，這也創下改革開放以來單屆政治局委員落馬人數紀錄。

現年62歲的陳吉寧，從留英博士、清華大學校長一路躋身中共權力核心，原本被視為2027年中共21大晉升政治局常委的熱門人選，甚至被列入下一代領導人接班梯隊；如今仕途突然中斷，不僅凸顯「清華系」官員接連失勢，也讓長期被視為通往最高權力核心的「上海跳板」失靈，中共高層人事布局及接班局勢再添變數。

落馬前還露臉 突成反腐對象

中共20屆五中全會10月底才落幕，11月24日晚間，新華社突然宣布，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委審查調查，但未公布具體案情。

陳吉寧落馬前仍正常出席公開活動，11月16日還投票選舉上海市人大代表，19日下午前往中國遠洋海運集團調研。本月初，他甚至向上海官員宣講五中全會精神，要求以更高的政治意識及更嚴格的標準推進全面從嚴治黨，短短數周後，自己卻成為反腐調查對象。

上海官場早有異動

陳吉寧落馬前，上海官場8月底已出現重要人事異動，由上海市委副書記朱忠明升任市長，原任市長龔正退居二線。

陳吉寧遭查消息公布後，上海市委常委會隨即召開擴大會議，表態堅決擁護中央決定，並強調此舉釋放持續高壓反腐的強烈信號。

反腐風暴直逼權力核心

陳吉寧是繼何衛東、張又俠及馬興瑞之後，第4名落馬的20屆政治局委員。此次反腐風暴從軍方高層延伸至地方黨政要員，連原本被看好進入最高領導層的政治新星也未能倖免。

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學而優則仕 從清華校長到接班熱門

陳吉寧1964年出生，籍貫吉林，擁有英國帝國理工學院工學博士學位，是中共高層少數具有海外留學背景的學者型官員，也是「學而優則仕」的代表人物。

1998年，陳吉寧返回北京清華大學任教，2012年出任清華大學校長，2015年轉任環境保護部部長，正式由學術界跨入政壇。

擔任環保部長期間，陳吉寧曾公開肯定中國獨立記者柴靜製作的霧霾紀錄片「穹頂之下」，展現其環境科學專業背景，也一度受到外界關注。

2017年，陳吉寧轉任北京市代理市長，翌年正式出任北京市長。2022年中共20大後，他晉升政治局委員，並接掌上海市委書記，躋身中共副國級領導人行列。

上海一把手向來是高層仕途跳板

上海市委書記在中共政治體系中具有特殊地位。江澤民、朱鎔基、習近平、韓正及李強等中共高層領導人，都曾擔任上海市委書記。

自2006年時任上海市委書記陳良宇落馬後，歷任上海市委書記均曾晉升政治局常委，也使這個職務被外界視為通往中共最高權力核心的重要跳板。

陳吉寧兼具海外留學、學術管理、中央部委及北京、上海兩大直轄市行政歷練，加上在本屆政治局委員中年齡排名第三年輕，原本具備相當大的升遷優勢，因此被不少政治觀察人士視為21大「入常」，甚至未來接班的熱門人選。

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陳吉寧為何落馬？3大觀察焦點

陳吉寧仕途原本備受看好，卻在距離中共21大換屆不到一年之際突然落馬。由於官方尚未公布具體違紀違法內容，外界對其遭查原因有諸多揣測，目前主要集中在清華系人事網絡、馬興瑞案是否涉及其他官員，以及政治忠誠度等三大面向。

清華系接連失勢 陳希人事網絡受關注

BBC報導，所謂「清華系」，主要是指前中共中央組織部部長陳希長期培養、提拔的官員網絡。

陳希與習近平是1970年代末期在清華大學求學時的同窗，曾掌管中共高層幹部的人事升遷，在習近平第二個任期具有重要政治影響力。陳吉寧過去曾在清華大學與陳希共事，仕途被外界認為受到陳希提攜。

然而，近兩年清華系官員接連失勢，陳希本人也在2026年6月卸任中央黨校校長及國家行政學院院長，兩項職務均由蔡奇兼任。如今陳吉寧遭查，成為外界歸類為清華系官員中層級最高的落馬者。

是否受到馬興瑞案牽連？

先前落馬的政治局委員馬興瑞，與陳吉寧有不少相似之處，兩人都是東北出身、具有學者背景，也都曾擔任大學校長，後來轉入政壇並躋身中共權力核心。

有評論將兩人的家庭交往與馬興瑞案相連結，揣測陳吉寧落馬可能涉及其他官員的調查案件。

政治忠誠度是否成為關鍵？

除了貪腐問題，部分中國政治觀察人士認為，陳吉寧遭查也可能涉及政治忠誠度及政策路線分歧。

美國法律學者虞平分析，近年中共軍方及地方高層遭到整肅，可能不只是經濟或貪腐問題，也涉及與習近平在重大政策上的不同立場。

中共20屆五中全會再次強調持續高壓反腐，任何官員都不得享有免受紀律追究的特權。在這樣的政治氛圍下，陳吉寧落馬也被部分觀察人士視為21大前高層整肅持續升級的訊號。

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21大權力洗牌 政治局人事布局生變

中央政治局是中共最高決策機構之一，在權力層級上僅次於政治局常委會。政治局委員通常由中央黨政要員、重要地方黨委書記及軍方高層出任，其人事變動也是觀察中共權力分布的重要指標。

2022年中共20大共選出24名政治局委員，但短短4年間，何衛東、張又俠、馬興瑞及陳吉寧先後落馬，原始委員已有六分之一出事。加上五中全會增選中央軍委副主席張升民，目前仍可履職的政治局委員剩下21人。

政治局落馬人數創下紀錄

BBC報導，自1989年後，中共在任政治局委員落馬屬於相當罕見的情況，過去每屆最多只有一人。

14屆政治局有北京市委書記陳希同落馬，16屆有上海市委書記陳良宇，17屆及18屆則分別有重慶市委書記薄熙來、孫政才落馬。至於15屆及19屆，均未出現政治局委員在任內落馬的情況。

相較之下，本屆政治局已有4人落馬，且涵蓋中央軍委及地方黨政領導階層，顯示中共近年的整肅範圍及力道已遠超過往。

軍方與地方高層同步出現變動

何衛東、張又俠落馬，使中央軍委高層出現重大人事變動；馬興瑞與陳吉寧則都曾主政重要地方，兩人出事也牽動地方黨政高層布局。

此外，20屆政治局委員李干杰與石泰峰也曾進行罕見的職務對調，凸顯本屆中共高層人事安排的變動程度。

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接班梯隊遭打亂 習近平下一步怎走？

陳吉寧落馬之所以備受關注，更深層的原因在於中共接班梯隊的不確定性。原本被看好在21大晉升政治局常委的陳吉寧出局，使外界重新評估習近平的接班安排，以及中國下一代領導人的可能布局。

習近平21大可能不設接班人？

中央警察大學國境警察學系教授王智盛認為，陳吉寧落馬可能反映習近平無意在21大確立接班人，甚至不排除習近平在21大延任後，繼續尋求長期掌權。

若未來接班安排跳過1960年代出生的官員，轉向1970年代出生的世代，權力交接時間可能進一步延後。不過，這仍屬於學者對政治局勢的研判，並非中共已確定的安排。

陳吉寧落馬可能反映習近平無意在21大確立接班人，甚至繼續尋求長期掌權。（路透資料照片）

60後、70後官員升遷出現變數

寇健文認為，陳吉寧落馬後，中共21大的人事布局至少存在三種可能：其他60後官員獲得更多升遷機會、第七代幹部加速上位，或是整體幹部年輕化進程反而放緩。

不同的人事安排，將反映習近平對未來權力交接、世代更替及政治穩定的考量。

誰接掌上海 成為21大前觀察指標

現任上海市長朱忠明出生於1972年，也受到外界關注。不過，寇健文認為，朱忠明剛升任上海市長不久，直接接掌上海市委書記的可能性相對較低。

在21大召開前，上海市委書記由誰接任、是否有更年輕的官員進入政治局，以及常委會是否出現具備接班意味的人事安排，將成為觀察中國未來權力走向的重要指標。

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