輝達執行長黃仁勳9月29日在美國華府梅隆禮堂出席國家設計工作室舉辦的AI政府網站America.gov發布活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 傳記作者認為黃仁勳幾乎無可取代，因其能讓輝達股價與AI經濟同步起落，雖醜聞纏身，仍在川普介入下重返執行長位置。

紐約時報24日刊登「黃仁勳 傳」（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）的專文，指出Nvidia輝達 執行長黃仁勳離職11天期間，公司市值蒸發近30%，卻在他回任後隨股價回升增加近1兆美元。維特寫道：「人們都說黃仁勳重要到不能被開除。我則說，他是價值1兆美元的男人。」

黃仁勳23日重返矽谷總部辦公區時，員工起立鼓掌歡迎他。輝達基層員工愛戴黃仁勳，因為他讓許多人致富。維特說他猜想，慶祝活動中，高層主管肯定彼此交換了幾個眼神。他們對黃仁勳涉及的公私風波全都心知肚明，但維特相信，最後這些主管也鼓掌了。

輝達正受到美國國會、司法部、證券交易委員會及公司董事會調查，黃仁勳仍有多起醜聞纏身，預定12月1日接受眾議院委員會閉門訪談，兩天後赴參議院公開作證。專文指出，對其他企業主管而言，這些醜聞任何一起都足以斷送職涯，但黃仁勳憑藉與美國總統川普的密切關係，依然屹立不搖。

紐約時報刊出調查報導後，黃仁勳的一連串不當行為相繼曝光，輝達董事會隨後一致接受他辭職。然而，人工智慧（AI）經濟急劇崩跌，川普力促黃仁勳復職時，董事會又一致表決同意讓他回任。

川普有理由採取行動，因為輝達股價暴跌對全球經濟構成威脅。輝達表現不佳，就會拖累整個市場；反之，輝達的成功也會帶動眾多資料中心及開發商的發展。維特寫道：「黃仁勳就是輝達，輝達就是AI，而AI就是美國經濟。」美國股市的成功如此仰賴黃仁勳一人。

維特理解董事會的考量。董事會不是道德警察，職責是讓輝達股價上漲，而這一點沒有人比黃仁勳做得更好。幾名董事也是靠輝達致富的億萬富豪，有些人從公司創立第一天起就與黃仁勳共事。再說，他們還能怎麼辦？對總統說不嗎？

而且，必須承認，黃仁勳確實是無可取代的企業家，一個人就能完成整個企業高層管理團隊的工作，既能管理、思考，也能親自執行。他是作風強悍的營運專家，深諳客戶關係之道，善於發掘人才，也是深具遠見的策略家，能提前數年預見新市場的出現，並預測市場形成後的競爭態勢。

黃仁勳還有許多才能。他雖然會怯場，卻是出色的演說家，風趣、富有魅力，又愛講笑話。他擅長製圖，能憑記憶畫出旗下某款繪圖處理器（GPU）的精美分解圖，標示每個零件，說出各零件的用途、成本，甚至知道零件延遲交貨時，該打電話斥責哪家台灣供應商。63歲的他依然精力充沛，運動能力也好得令人驚訝。專文直言，如果輝達董事會沒有重新聘用黃仁勳，他肯定能創立一家與輝達競爭的企業。

專文也指出，川普介入促成黃仁勳復職，是在迎合廣大散戶。輝達是最受散戶歡迎的股票之一，這些投資人往往不太清楚輝達生產什麼，但他們知道一件事：這檔股票應該上漲。

然而，在維特看來，川普促成黃仁勳復職，若說對一般投資人有利，對法治而言卻是糟糕透頂。輝達可能違反晶片出口管制規定，必須接受徹底調查，但維特擔心永遠無法得知完整真相。他認為，川普力挺黃仁勳，等於向輝達董事會釋出訊號：聯邦調查局（FBI）不會查出太過不利的事證。這讓他不禁懷疑，FBI究竟有多認真在查。

黃仁勳復職也對職場女性能否受到公平待遇釋出極其糟糕的訊號。與下屬發生婚外情等行為，足以讓美國其他任何人丟掉工作，黃仁勳卻很可能只須承擔有限的後果。事實上，人們還在為他的風流韻事喝采。

維特說，他曾在「黃仁勳傳」的早期草稿中寫道，黃仁勳是歷史上的偉人之一，後來卻刪掉這句話，如今反而希望當初保留下來。他說：「黃仁勳有多偉大，就有多糟糕。」

他寫道，黃仁勳是產業巨擘，從最基礎的電晶體著手，重新發明電腦。但他也背叛了妻子、員工、公司，甚至可能背叛自己的國家。他待人親切、富有魅力、舉止謙遜，又愛開玩笑，卻也是個自戀、極度自負且善於操弄他人的人。一旦情緒發作，他就像個心胸狹窄、缺乏安全感的暴君。

專文最後指出，黃仁勳無疑是個複雜的人物，一旦民主黨國會議員明年1月上任，就會緊咬他不放。「如果我是輝達董事會成員，正在考慮該怎麼辦，我會選擇誰，同樣毫無疑問。歡迎回來，黃仁勳先生。我們幾乎都還沒來得及想念你。」