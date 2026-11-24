Z世代為了盡快掌握資訊、跟上社群平台話題，喜歡以「倍速觀看」影片。(記者陳正興／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： Z世代在串流過剩、社群追話題與效率至上的環境下，愈來愈習慣以倍速觀看、事先破哏，讓「知道劇情」逐漸比「完整體驗」更重要。

打從Netflix 2019年啟動「變速播放」功能起，用1.5倍或兩倍速觀看YouTube、Netflix與收聽Podcast，已成為Z世代的日常。「倍速觀看」引發好萊塢 導演與演員的抵制，認為電影的節奏、停頓與張力也是創作的一部分，快轉等於不尊重作品。

Z世代為什麼會喜歡「倍速觀看」？日本 文化觀察者稻田豐史認為，首要原因是影視作品「供給過剩」。串流平台讓這個時代成為「人類歷史上能以最便宜成本觀看最多影像的時代」，消費者透過訂閱制，1個月不到300元台幣就可以將數千部電影、連續劇和動畫「看到飽」。

而這又是一個社群平台的時代，稻田豐史認為，人們滑社群之外，還要「跟得上話題」，要跟上話題所需觀看的影視作品實在太多了，「倍速觀看」應運而生。以智慧型手機和平板獨自收看影視作品的習慣，更助長了「倍速觀看」。

「破哏消費」也是Z世代的消費習慣。包括想去看的電影的劇情、演唱會的歌單、送給朋友的生日禮物、推理小說的結局，這些過去總是保留到最後的驚喜，Z世代傾向事先「破哏」。稻田豐史分析認為，不確定的未來對Z世代來說是一種壓力、而無聊的作品對時間有限、資訊爆炸的他們來說是浪費時間，若能事先「破哏」，就可以避免壓力與時間浪費。

「快轉」也影響了出版文化。社群平台崛起的「說書影片」，替讀者提煉出一本書的精華；而可以「倍速播放」的有聲書與Podcast急速成長，讓聽眾可以用1.5倍或兩倍速在通勤時「速聽」。

稻田豐史認為，社交壓力、資訊過載與效率至上主義，造成了這種「倍速觀看」的速食文化消費習慣，快轉時代成為一個「知道劇情」比「體驗劇情」更重要的時代。