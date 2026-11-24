黃仁勳復工沒穿黑色皮衣 改穿要價3300美元的棉夾克意味什麼？
黃仁勳恢復職務後未穿黑色皮衣，改以Dior深藍棉夾克現身，引發外媒解讀為低調回歸、兼具自信與謙遜的訊號。
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黃仁勳恢復職務後未穿黑色皮衣，改以Dior深藍棉夾克現身，引發外媒解讀為低調回歸、兼具自信與謙遜的訊號。
11月23日，Ｎvidia輝達23日恢復黃仁勳執行者、首席執行官及董事職務，黃仁勳重返公司當天未穿招牌黑色皮衣，而是選擇Dior的深藍色棉質外套，這件衣服售價高達3300美元。
The Cut文章分析黃仁勳的穿衣哲學，重返輝達辦公室的穿搭必須展現自信，卻不能過度張揚；既要謙遜真誠，也要傳達「我回來了！」的氣勢。
文章指出，復工影片，最先引人注意的就是他沒有穿皮衣。當黃仁勳將手放在胸前表達感謝時，身上的衣服看起來是棉質材質。作者認為，黑色皮衣對這個場合而言太過醒目，深藍色棉質服裝則恰到好處，彷彿在傳達「我正在聆聽，也正在學習」。
文章作者最後表示，黃仁勳恐怕不會放棄招牌皮衣造型，預料很快便會回到過去的穿搭，還有每天工作14小時，以及宣揚人工智慧的理念。
眾所皆知，黃仁勳很愛穿黑色皮衣，他曾解釋每天穿同樣的衣服，就不會有「意外」，並補充：「這樣就少了一個決定要處理。」他透露自己最多有40件皮衣。
黃仁勳曾表示，自己的服裝主要由妻子和女兒負責挑選，他很樂意讓家人替自己打理穿著。
文章認為，這套穿搭在重返辦公室的場合更合適，既能表現自信，也不會過度張揚，讓他看起來像是在傳達我回來了，同時保留謙遜與真誠的形象。 The Cut認為，黑色皮衣在此情境太醒目，反而容易搶走焦點；深藍色棉質外套則更平衡，彷彿在表達我正在聆聽，也正在學習，符合復工氛圍。 他曾表示，固定穿搭可以避免意外，也少做一個決定，讓自己把精力放在工作上；他也提到自己最多有40件皮衣，且多由妻子和女兒幫忙挑選。
精華 FAQ
文章認為，這套穿搭在重返辦公室的場合更合適，既能表現自信，也不會過度張揚，讓他看起來像是在傳達我回來了，同時保留謙遜與真誠的形象。
The Cut認為，黑色皮衣在此情境太醒目，反而容易搶走焦點；深藍色棉質外套則更平衡，彷彿在表達我正在聆聽，也正在學習，符合復工氛圍。
他曾表示，固定穿搭可以避免意外，也少做一個決定，讓自己把精力放在工作上；他也提到自己最多有40件皮衣，且多由妻子和女兒幫忙挑選。
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