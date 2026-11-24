Nvidia執行長黃仁勳離職11天後，23日復職，員工熱烈歡迎。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳恢復職務後未穿黑色皮衣，改以Dior深藍棉夾克現身，引發外媒解讀為低調回歸、兼具自信與謙遜的訊號。

11月23日，Ｎvidia輝達 23日恢復黃仁勳 執行者、首席執行官及董事職務，黃仁勳重返公司當天未穿招牌黑色皮衣，而是選擇Dior的深藍色棉質外套，這件衣服售價高達3300美元。

The Cut文章分析黃仁勳的穿衣哲學，重返輝達辦公室的穿搭必須展現自信，卻不能過度張揚；既要謙遜真誠，也要傳達「我回來了！」的氣勢。

文章指出，復工影片，最先引人注意的就是他沒有穿皮衣。當黃仁勳將手放在胸前表達感謝時，身上的衣服看起來是棉質材質。作者認為，黑色皮衣對這個場合而言太過醒目，深藍色棉質服裝則恰到好處，彷彿在傳達「我正在聆聽，也正在學習」。

文章作者最後表示，黃仁勳恐怕不會放棄招牌皮衣造型，預料很快便會回到過去的穿搭，還有每天工作14小時，以及宣揚人工智慧的理念。

眾所皆知，黃仁勳很愛穿黑色皮衣，他曾解釋每天穿同樣的衣服，就不會有「意外」，並補充：「這樣就少了一個決定要處理。」他透露自己最多有40件皮衣。

黃仁勳曾表示，自己的服裝主要由妻子和女兒負責挑選，他很樂意讓家人替自己打理穿著。

Nvidia執行長黃仁勳離職11天後，23日復職，員工熱烈歡迎。(路透)