客房清潔人員打掃示意圖。（圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： Travel + Leisure整理出飯店房務人員最希望旅客在退房前做到的事，包括收拾雜物、集中毛巾、清倒殘液、丟好垃圾，並以小費與感謝字條表達善意。

入住飯店旅館享受舒適環境，背後少不了客房清潔人員的辛勤工作。旅遊雜誌Travel + Leisure整理了7項客房清潔人員希望旅客做到的事。

1. 清空地板和床上的雜物

休士頓 市中心JW萬豪酒店營運總監伊恩．坎寧安坦言，有些房間整理起來，就像參加障礙賽一樣。

坎寧安表示：「客房清潔人員最常遇到的挑戰之一，就是必須繞過留在地板上的個人物品。鞋子、衣物、包包及其他物品可能造成絆倒危險，也讓清潔設備及服務推車難以安全地在房間內移動。」

他說：「清潔人員經常需要搬運用品、床單及備品，因此保持走道暢通，有助於確保工作效率與安全。」

塔皮亞表示，理想情況下，這些物品也不應被放在床上。

坎寧安建議，旅客可以利用衣櫃、行李架、抽屜及其他收納空間整理物品，讓清潔人員有更安全的工作環境，也能更徹底、有效率地清潔房間。

2. 將使用過的毛巾集中放好

塔皮亞表示，旅客將使用過的毛巾散落在房間各處的情況非常普遍。

她建議，不需要摺疊毛巾，只要「將使用過的毛巾放在同一個地方」，例如浴室地板或浴缸內即可。

坎寧安說：「當毛巾散落在房間各處時，收集它們就需要額外時間。將毛巾集中放置，能讓我們的員工快速辨識哪些毛巾需要更換，也能更有效率地整理房間。」

3. 倒掉容器內的液體

坎寧安指出，旅客每天出門前，最有幫助的事情之一，就是在將瓶子或容器丟進垃圾桶或回收桶之前，先倒掉裡面剩餘的液體。

他解釋：「如果瓶子裡還有液體就被丟進垃圾桶，清理垃圾時可能會漏出或溢出，造成額外的髒亂，需要花更多時間清潔。這個小小的步驟能幫助客房清潔團隊提高效率，也能讓房間整體保持更乾淨。」

塔皮亞也提醒，如果使用熨斗或蒸氣掛燙機，記得將水箱裡的水倒掉。

4. 將垃圾丟進垃圾桶

對於不能回收、需要丟棄的物品，塔皮亞建議將它們放在「垃圾桶內或附近」。

將垃圾集中在同一個區域，比把物品散落在房間各處更好，因為這樣可以避免清潔人員不確定哪些物品應該留下、哪些應該丟掉。

6. 留下小費

坎寧安估計，只有約10％的旅館住客會留下小費：「近年來，小費變得明顯不那麼普遍，尤其是疫情之後。旅客出門時隨身攜帶現金的人也變少了。」

業界人士一致認為，小費是肯定客房清潔人員辛勤工作及細心照料房間的一種有意義方式。

每天留下約2至5美元的小費，是慷慨的表達方式。由於客房清潔人員每天負責的房間可能不同，也可能安排休假，因此建議每天留下小費。

如果沒有現金，部分旅館也提供QR Code電子小費。

不過，坎寧安解釋：「現金仍是許多客房清潔人員偏好的方式。它直接、簡單，也能確保小費直接交到提供服務的人手中。」

7. 手寫感謝字條

坎寧安表示，另一個簡單卻能留下深刻印象的舉動，就是留下一張手寫感謝字條，或是在走廊遇見客房清潔人員時，簡單地說聲「你好」，讓對方知道自己的辛勤工作受到注意。

他說：「展現耐心、善意與尊重，能帶來很大的影響。客房清潔人員在幕後辛勤工作，對他們出色工作的肯定總是受到重視，也真的能讓他們的一天變得更加美好。」