川普在赦免名為「自由」的火雞。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在白宮赦免2隻感恩節火雞，延續自1947年、1989年定型的傳統，牠們將赴德州退休；今年感恩節全美仍估有3000萬隻火雞上桌。

美國總統川普 11月24日在白宮 赦免2隻感恩節 火雞「自由」（Freedom）與「羽毛」（Feathers），延續美國總統每年感恩節前赦免火雞的傳統。兩隻火雞將前往德州農工大學安享餘生，今年也是這項活動首度安排火雞在德州退休。

CBS News報導，川普當天宣布，給予2隻火雞「完全、絕對且無條件的赦免，這意味著牠們將永遠活下去」。他對其中一隻火雞說：「自由，從現在起，你獲得完全且全面的赦免。」川普並表示，另一隻火雞「羽毛」跑進灌木叢，但仍會獲得赦免。

今年是第79屆全國感恩節火雞呈獻儀式。傳統始於1947年，全國火雞聯盟首次向時任總統杜魯門贈送火雞；總統正式赦免火雞的習俗則於1989年由老布希總統開始。

川普（左）、第一夫人梅蘭妮亞（中）及眾院議長強生（右），在白宮參加火雞赦免活動。（歐新社）

「自由」與「羽毛」於23日在華盛頓威拉德洲際酒店亮相，兩隻火雞在前往白宮前入住酒店套房。

今年火雞由西維吉尼亞州福特西伯特的農夫史考特．萊特塞爾與妻子貝琪飼養。萊特塞爾家族世代務農，他形容能飼養總統火雞是多年努力的成果，並說：「這就像火雞農的超級盃。」

全國火雞聯盟主席克莉絲蒂．普芬巴格表示，今年總統火雞的準備工作從2月開始。火雞於7月以雛鳥身分抵達萊特塞爾農場，農夫每天與牠們相處，讓牠們習慣人群、噪音、攝影機及閃光燈。

萊特塞爾說，挑選火雞不只看外貌，也要考量性情，「有點像選美比賽，必須長得好看，也要有好脾氣」。

全國火雞聯盟估計，今年感恩節仍約有3000萬隻火雞成為美國家庭餐桌上的佳餚。