川普「無條件赦免」2隻火雞 今年感恩節估有3000萬隻被吃下肚
川普在白宮赦免2隻感恩節火雞，延續自1947年、1989年定型的傳統，牠們將赴德州退休；今年感恩節全美仍估有3000萬隻火雞上桌。
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川普在白宮赦免2隻感恩節火雞，延續自1947年、1989年定型的傳統，牠們將赴德州退休；今年感恩節全美仍估有3000萬隻火雞上桌。
美國總統川普11月24日在白宮赦免2隻感恩節火雞「自由」（Freedom）與「羽毛」（Feathers），延續美國總統每年感恩節前赦免火雞的傳統。兩隻火雞將前往德州農工大學安享餘生，今年也是這項活動首度安排火雞在德州退休。
CBS News報導，川普當天宣布，給予2隻火雞「完全、絕對且無條件的赦免，這意味著牠們將永遠活下去」。他對其中一隻火雞說：「自由，從現在起，你獲得完全且全面的赦免。」川普並表示，另一隻火雞「羽毛」跑進灌木叢，但仍會獲得赦免。
今年是第79屆全國感恩節火雞呈獻儀式。傳統始於1947年，全國火雞聯盟首次向時任總統杜魯門贈送火雞；總統正式赦免火雞的習俗則於1989年由老布希總統開始。
「自由」與「羽毛」於23日在華盛頓威拉德洲際酒店亮相，兩隻火雞在前往白宮前入住酒店套房。
今年火雞由西維吉尼亞州福特西伯特的農夫史考特．萊特塞爾與妻子貝琪飼養。萊特塞爾家族世代務農，他形容能飼養總統火雞是多年努力的成果，並說：「這就像火雞農的超級盃。」
全國火雞聯盟主席克莉絲蒂．普芬巴格表示，今年總統火雞的準備工作從2月開始。火雞於7月以雛鳥身分抵達萊特塞爾農場，農夫每天與牠們相處，讓牠們習慣人群、噪音、攝影機及閃光燈。
萊特塞爾說，挑選火雞不只看外貌，也要考量性情，「有點像選美比賽，必須長得好看，也要有好脾氣」。
全國火雞聯盟估計，今年感恩節仍約有3000萬隻火雞成為美國家庭餐桌上的佳餚。
川普赦免的是名為「自由」與「羽毛」的2隻感恩節火雞。他在白宮宣布給予牠們完全、絕對且無條件的赦免，兩隻火雞之後將被送往德州農工大學安享餘生。 傳統可追溯到1947年，當時全國火雞聯盟首次向總統杜魯門贈送火雞；而總統正式赦免火雞的習俗則是1989年由老布希總統開始，之後每年延續至今。 今年總統火雞的準備從2月就開始，雛鳥7月抵達農場後逐步適應人群與鏡頭；同時火雞聯盟估計，全美今年感恩節仍約有3000萬隻火雞被端上餐桌。
精華 FAQ
川普赦免的是名為「自由」與「羽毛」的2隻感恩節火雞。他在白宮宣布給予牠們完全、絕對且無條件的赦免，兩隻火雞之後將被送往德州農工大學安享餘生。
傳統可追溯到1947年，當時全國火雞聯盟首次向總統杜魯門贈送火雞；而總統正式赦免火雞的習俗則是1989年由老布希總統開始，之後每年延續至今。
今年總統火雞的準備從2月就開始，雛鳥7月抵達農場後逐步適應人群與鏡頭；同時火雞聯盟估計，全美今年感恩節仍約有3000萬隻火雞被端上餐桌。
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