洛杉磯一家麥當勞的廣告標示，顯示外送平台選項。(美聯社)

在美國點外賣（點Delivery）之所以成為「薪水殺手」，主要源於層層疊加的稅金、小費等附加費用，在不知不覺中花掉相當可觀的薪水，消費者愈來愈負擔不起「便利的代價」。

白天開會、晚上加班，對不少美國上班族來說，手機點外賣已經是三餐的日常。但這份便利，正一點一滴吃掉年薪。

吉爾伯特、西雅圖 點外賣最貴前兩名

一名員工正在準備一份透過DoorDash單、將由無人機配送的訂單。(美聯社)

根據去年Self Financial的調查，亞利桑納州的吉爾伯特（Gilbert）以及華盛頓州的西雅圖(Seattle)，位居全美點外賣「最貴城市」（體感最貴城市）前兩名；最便宜城市則是德州的拉雷多(Laredo)和歐文(Irving)。

以同一份速食餐點來算，吉爾伯特總價為90.61美元，拉雷多則是45.39美元，兩者相差1倍之多。

以華人人口眾多的城市來說，點外賣最貴排名：聖地牙哥第5、舊金山第10、紐約市第12，都是前段班，洛杉磯則是第36、舊金芝加哥則是第44。

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圖為德州民眾點外賣的帳單，靠會員優惠免外送費、服務費大減，加上稅和小費，總額仍比餐點多約兩成。（讀者提供）

細數點外賣「最燒錢」的4個隱藏費用

以一頓店內20美元的餐點為例，在這幾座城市點外賣最後結帳往往會變成35～42美元：

1. 平台菜單溢價（Menu Markup）：許多餐廳為了抵銷平台抽成，App上的單品標價直接比店內貴15%～30%。

2. 地方監管附加費（Local / Regulatory Fee）：舊金山、洛杉磯、聖地牙哥與紐約市獨有的「外送員薪資保障費」，每單固定多收2～5美元不等。

3. 服務費與外送費（Service & Delivery Fee）：合計約占餐費的 15%～25%。

4. 消費稅與小費（Tax & Tip）：稅率約8.6%～11.75%，加上美國習慣給外送員15%～20%小費。

哪款外送APP最實惠，會因消費者居住的地區而不同。圖為Uber Eats。（美聯社）

1張台灣外送帳單 看出不同收費的差距

台灣民眾透過Uber Eats點麥當勞的帳單，點了大麥克、雙層四盎司牛肉堡兩份套餐和兩份快樂兒童餐，原價含外送費與服務費共759元台幣（約23.07美元）；使用會員優惠後，實付525元台幣（約15.96美元）。（讀者提供）

一名住在台北的讀者提供一張Uber Eats帳單，點的餐點與Self Financial調查的組合類似。對比之下，台灣這筆訂單在不使用優惠時，含外送費與服務費共759元台幣（約23.07美元），約為全美外送最便宜的德州拉雷多（45.39美元）的5成；若使用會員優惠，實付525元台幣（約15.96美元），僅約3.5成。台灣的5%營業稅已內含在售價中，也不強制給小費。

不過，這主要反映兩地所得、人工成本與小費文化的差距，因此對歐美旅客來說，台灣在美食與日常消費上，確實相對划算。

常用4大替代方案 惜食App愈來愈紅

根據多項調查，透過外送平台點餐，價格往往比到店購買貴上5成到9成。面對高額的外送溢價，美國消費者想出各種省錢方法，以下是常見的四大替代方案。

1. 超市熟食與冷凍調理(最大的外送替代品)

• 超市熟食區（Deli & Hot Bar）：Whole Foods Market 有熱食吧與沙拉吧，好市多的現烤雞一隻只要 4.99 美元，Trader Joe's 則有手撕烤雞、現成沙拉等包裝熟食，價格通常只有餐廳外賣的一半左右。好市多年底促銷期間，部分冷凍即食品也有折扣，常見的有味之素日式烤雞炒飯、Del Real 紅醬雞肉玉米粽、Bibigo 雞肉香菜小餛飩等（以各分店供應為準）。

• 高CP值冷凍料理：Trader Joe's的炒飯、橘子雞、印度咖哩包，或是Weee!亞超的冷凍水餃、牛肉麵調理包，微波或簡單加熱5到15分鐘就能開吃。

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拒絕浪費低價打包，惜食App(剩菜盲盒)走紅。（取自Too Good to Go網站）

2.惜食與折扣自取App(半價吃餐廳)

• 惜食平台：透過惜食App「Too Good To Go」，以約原價三分之一的價格（數約4至6美元，超市袋約7至10美元）購買店家的剩食驚喜包（Surprise Bags），在店家指定時段（多半接近打烊）自取烘焙坊、咖啡廳或餐廳當天未售出的餐點，App 不另收服務費。

• 餐廳官網直接點自取（Pickup）：避開第三方外送平台的溢價，直接透過餐廳官網或Toast、ChowNow等訂餐系統下單自取，餐點通常是店內價，自取通常也不需給小費。

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3.懶人食材盒與備餐服務(適合不想採買的人)

• 每周鮮食訂閱（Meal Prep）：如果不想自己備料，可考慮 Factor 或 CookUnity，每周配送一次冷藏熟食盒，加熱即食，一餐約11至14美元（另計運費），比單點外賣划算，也可依飲食需求選擇高蛋白、低碳等餐點。

• 半成品料理包（Meal Kits）：喜歡熱騰騰現煮、又懶得想菜單的人，可選HelloFresh。食材已分好份量，連同食譜寄到家，照步驟約15至30分鐘就能上桌。

4.禮卡打折囤貨(Costco / Sam's Club)

還是想叫外送的人，可以在Costco、Sam's Club買 DoorDash、Uber Eats 電子禮卡（需會員資格），通常約8折，例如好市多花79.99美元就能買到兩張50美元禮卡，等於外送花費先打8折。DoorDash官網在黑五等促銷期間也曾推出會員限定的75折禮卡。