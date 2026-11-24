網友認為，廚房小家電包括早餐機、果汁機及麵包機等，雖然使用時方便，但事後還得拆卸、清洗、晾乾及收納，有時為了準備10分鐘就能吃完的早餐，反而需要花20分鐘收拾。電器示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Phenyo Deluxe ）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大網友分享，許多看似實用的商品其實會增加清潔、保養與收納負擔，提醒購物時應把後續管理成本一併納入考量。

不少人購物時，往往優先考慮價格、外觀及實用性，卻忽略商品買回家後，可能帶來額外的清潔與維護負擔。近日一名網友在小紅書 分享，自己整理家中物品時發現，許多原本為了提升生活品質而購買的商品，最後反而增加家事工作量，因此提出「建議不要買任何增加工作量的物品」，並點名廚房小家電、裝飾品、特殊材質衣物及收納用品等4類商品，引發超過700則留言討論。

一名居住加拿大的網友「簡小寧」在小紅書發文表示，過去購物時總想著商品能為生活增加什麼，如今卻更在意買回家後，是否需要額外花時間照顧。她指出，部分商品看似方便實用，但真正使用後才發現，清洗、整理及維護所耗費的時間，可能遠超過原本預期。

「簡小寧」首先點名各種廚房小家電，包括早餐機、果汁機及麵包機等，雖然使用時方便，但事後還得拆卸、清洗、晾乾及收納，有時為了準備10分鐘就能吃完的早餐，反而需要花20分鐘收拾。其次是各種居家裝飾品，擺放時雖然美觀，但每次打掃都得逐一移動、擦拭，物品越多，清潔負擔也越重。

第三類則是需要特殊保養的衣物，例如不能機洗、必須手洗或熨燙的服飾，購買時只注意外觀，事後卻增加不少家事。第四類是設計繁複的收納用品，部分收納盒雖然看起來整齊，但拿取物品得反覆開關，最後因為嫌麻煩，反而讓東西堆積在外面。「簡小寧」認為，購物前應思考自己究竟只是喜歡擁有商品，還是真的願意長期照顧它。

對此，不少網友深有同感，有人分享過去購買豆漿機，起初經常使用，後來因為清洗麻煩而逐漸閒置；也有人點名廚房地墊、洗地機、鮮花及白鞋等，認為這些物品都需要額外花時間整理。另有網友直言「擁有就需要管理，管理就需要成本」，隨著年紀增長，愈來愈希望家中物品越少越好。

不過，也有網友提出不同看法，認為是否增加負擔，仍取決於個人需求與使用頻率。有人表示自己每天都喝豆漿，因此豆漿機幾乎天天使用，反而後悔沒有早點購買；也有人認為不同鍋具能縮短料理時間，不必所有菜餚都使用同一口鍋。還有網友指出，裝飾品雖然增加打掃工作，卻能提供情緒價值，若是真心喜歡，整理過程也可能是一種享受。

「簡小寧」強調，並非所有需要維護的商品都不值得購買，而是應將後續投入的時間與精力納入考量。畢竟商品的成本不只有結帳時支付的金額，還包括長期清潔、保養與收納的時間，若購買後反而讓生活更加忙碌，就有必要重新思考是否真的需要。