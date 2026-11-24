輝達執行長黃仁勳。（路透）

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達 （Nvidia）共同創辦人黃仁勳 ，因婚外情及衍生的國安疑雲請辭後，短短11天便重返權力核心。輝達董事會11月23日一致通過黃仁勳回任執行長、總裁及董事，立即生效，消息一出，輝達股價單日狂飆31%。

這場科技界人事大逆轉，除了引發網路迷因熱潮，背後更有矽谷科技大老、投資人及黃仁勳盟友奔走，以及美國總統川普親自介入、副總統范斯居中斡旋。究竟黃仁勳如何成功回鍋？董事會為何態度大轉彎？這場復職風波又讓哪些人成為最大贏家？

下台僅11天 黃仁勳如何逆轉回歸？

黃仁勳11月12日因婚外情風波辭去輝達執行長、總裁及董事職務，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。然而，黃仁勳並未就此放棄重掌輝達，支持他的科技界人士、投資人及員工陸續發聲，要求董事會重新考慮他的去留。

11月17日，黃仁勳首度公開表態願意回任，但輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）明確表示，董事會無意讓他復職，且已委託獵才公司尋找新任執行長。沒想到短短六天後，情勢出現戲劇性逆轉。11月23日美股開盤前，輝達宣布董事會一致同意恢復黃仁勳全部職務。

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復工首日獲員工歡呼 盼第二次做更好

黃仁勳23日返回加州聖塔克拉拉總部，受到員工熱烈歡迎。他甚至開玩笑說，第一天回來上班連電腦都沒有，還得請資訊部門提供新電腦。

他也感謝員工願意再給他一次機會，承諾第二次擔任執行長將有更好的表現，並將社群平台X的個人簡介改回輝達創辦人暨執行長。

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黃仁勳回鍋掀迷因潮 網友創意玩梗

黃仁勳從婚外情風波請辭，到短短11天後重新執掌輝達，戲劇性發展讓社群平台掀起一波迷因創作熱潮。

宮鬥劇「甄黃傳」 勳妃回宮

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有網友以經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳」為靈感，將這場輝達經營權風波戲稱為「甄黃傳」，更以「勳妃回宮」形容黃仁勳重返輝達。合成圖中，黃仁勳化身身穿華麗清宮服飾的宮廷人物，將科技巨頭的權力鬥爭比喻為宮廷大戲，令人莞爾。

周杰倫專輯變 「爸，你回來了」

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另一張迷因則以周杰倫2001年推出的專輯「范特西」封面為藍本，將黃仁勳合成為身穿紅色連帽上衣的主角，並搭配專輯中的經典歌曲「爸，我回來了」，改寫成「爸，你回來了」。

這個諧趣改編也呼應部分投資人暱稱黃仁勳為「老黃」、「黃爸爸」的網路文化，巧妙呈現股民盼望黃仁勳回歸的心情。

辭職玩GTA 6？網友虧破關太快

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適逢熱門遊戲「俠盜獵車手6」（GTA 6）掀起全球話題，有網友將黃仁勳請辭與遊戲熱潮結合，惡搞他的LinkedIn職場履歷，在兩段輝達執行長的任職經歷之間，特別新增一項「完成GTA 6」（Finished GTA 6）的經歷，並將這段空窗期標註為休假。

網友調侃，黃仁勳辭去執行長職務，原來只是為了專心打電動，遊戲破關後便立刻回公司上班。還有人笑稱，短短11天就能重返工作崗位，破關速度未免也太快。

川普也玩梗 高舉紅色胸罩慶祝

不只網友發揮創意，連促成黃仁勳復職的美國總統川普也加入迷因行列。

川普11月23日在社群平台分享一張AI合成圖，模仿自己2024年在賓州遭遇暗殺未遂後的經典照片，不過主角換成黃仁勳，高舉的手中竟拿著一件紅色胸罩，背景則是一面輝達旗幟，將婚外情風波與復職情節融入惡搞創作。

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川普親自出手 揭幕後遊說與2大保證

黃仁勳能夠迅速回鍋，川普扮演關鍵角色。川普11月16日最初僅表示不反對黃仁勳復職，與主張輝達應從外部尋找新執行長的財政部長貝森特態度不同。

20日，川普結束亞洲訪問返回華府後，態度轉趨積極，公開呼籲輝達讓黃仁勳重返崗位，甚至透露自己與中國國家主席習近平談及此事。

紐約時報報導，20日美股下跌，讓川普更加堅定促成黃仁勳復職的決心。川普向來重視股市表現，希望藉由黃仁勳回歸穩定市場及科技產業信心。

與矽谷關係密切 范斯居中斡旋

川普要求與矽谷關係密切的副總統范斯出面協調，促成黃仁勳與董事會達成共識。

據知情人士透露，范斯利用周末與黃仁勳私下溝通，並協助董事會取得兩項復職所需的政府保證。包含國家安全：川普政府不認為黃仁勳對美國國家安全構成威脅；刑事責任：黃仁勳目前未面臨刑事指控。

復職協議於22日深夜敲定，川普當晚也與黃仁勳通過電話。隔天，輝達與白宮先後發布消息。川普23日受訪時證實，自己曾直接向輝達董事會喊話，要求讓黃仁勳回歸，並對成功促成復職頗為得意。

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婚姻危機化解？川普也談黃妻

除了公司經營權，黃仁勳的婚姻狀況同樣受到關注。川普受訪時透露，黃仁勳與妻子已處理相關問題。不過，川普的說法並不等同黃仁勳夫妻正式對外宣布和解，兩人的婚姻後續仍有待當事人說明。

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從震怒到一致同意 董事會為何改變態度？

科技媒體Wired引述知情人士報導，真正促使輝達董事會接受黃仁勳辭呈的原因，可能不是共諜疑雲，而是黃仁勳與董事會之間的信任關係破裂。

早在2025年10月，紐約時報披露輝達與新加坡資料中心公司Megaspeed的業務關係後，董事會便曾詢問黃仁勳與中國女商人黃樂的關係，但黃仁勳當時否認兩人有不當往來，直到今年11月8日才坦承婚外情。

董事會成員得知黃仁勳先前隱瞞實情後相當憤怒。董事長瓊斯18日在員工大會上也指出，黃仁勳的個人行為及不夠坦誠的態度，已違反公司行為準則。

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復職決定火速成形 代理執行長最後一刻才知

然而，輝達23日公布的聲明卻一改先前態度，表示經過多次會議及溝通，董事會已對黃仁勳的誠信態度及領導能力感到滿意，並在徵詢政府高層意見後，認為復職不會造成國安風險。

彭博資訊引述知情人士報導，董事會22日下午在川普施壓後決定讓黃仁勳回歸，整個計畫在短短數小時內成形，甚至未事先徵詢代理執行長柯蕾絲及其他高階主管，直到最後一刻才通知他們。

從先前堅持尋找新任執行長，到一致同意黃仁勳復職，這場人事大逆轉也讓外界質疑，董事會的決策究竟是基於公司利益，還是受到政治力量影響。

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輝達股價暴漲31% 誰是贏家？誰是輸家？

(圖為AI生成)

黃仁勳重返輝達的消息，讓華爾街上演一場多空大逆轉。11月23日輝達股價開盤大漲33%，終場收漲31%，押注輝達股價下跌的投資人遭受重創。

根據研究機構S3 Partners統計，自黃仁勳12日請辭後的七個交易日，放空輝達的投資人累計獲利137億元。然而，黃仁勳復職當天，空頭帳面損失一度達120億元，收盤時仍虧損113億元，幾乎吐回先前大部分獲利。

歐洲一檔追蹤輝達股價的三倍反向ETF更暴跌92%，凸顯槓桿型金融商品在股價劇烈波動時的風險。

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川普持股增值1500萬 掀利益衝突疑慮

積極促成黃仁勳復職的川普，也可能是這波股價反彈的受益者。

金融時報根據川普11月5日提交的財務申報文件指出，截至9月底，川普最多持有37萬股輝達股票。依照申報區間推算，這批股票23日的帳面增值介於130萬至1500萬美元。

由於相關申報資料尚未涵蓋10月及11月的交易紀錄，目前無法確定川普實際持股數量及獲利情況。不過，川普一方面持有企業股票，另一方面親自介入該企業最高領導人的任免，也使這場復職風波衍生出利益衝突的爭議。

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