若在嚴冬時節購買生鮮區販售的藍莓，常見的6盎司盒裝，價格可能高達5元甚至更多；但若轉往冷凍區，同樣的價格甚至更低，往往能買到份量多出三倍的產品。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 主廚建議家中冷凍庫常備蔬果、蛋白質與烘焙食材，能省時省錢、減少浪費，臨時來客也能快速端出精緻料理。

在冰箱冷凍庫裡備著一些食材，不僅能解決下班後還要採買，或突然有客人來訪不知道該準備什麼的困擾，還能省下時間和金錢，並且一年四季都能吃到自己喜歡的食物。

無論是在一般超市還是大型量販店購物，「大量採買」不但能減少在店內逛的時間，還能省下不少開銷。雖然當下付出的總金額可能較高，但若換算成「單份」的成本，你會驚訝地發現兩者價差其實非常可觀。

對於非當季的食材來說，這點特別明顯。以藍莓 為例，若在嚴冬時節購買生鮮區販售的藍莓，常見的6盎司盒裝，價格可能高達5元甚至更多；但若轉往冷凍區，同樣的價格甚至更低，往往能買到份量多出三倍的產品。

因為大多數的冷凍食品都已洗好切好，能省下不少時間，立刻開煮；要吃多少就拿多少，減少浪費也是不容小覷的優點。

冷凍食品好處多，Eating Well報導採訪了專業主廚，主廚推薦家中冰箱可以常備以下三種冷凍食品。

1. 蔬菜和水果

家中常備冷凍蔬菜和水果是明智之舉，因為它們比生鮮蔬果更能放，也可根據需要分次取用，也能省下大量準備和清洗食材的時間。

豌豆是很多主廚的常備冷凍食品首選。主廚兼餐廳經營者卡諾拉（Marco Canora）說，他喜歡在冰箱常備小顆冷凍豌豆，在大多數情況下，冷凍的比生鮮的好，新鮮豌豆裡的糖分會很快轉化為澱粉，而採摘後立即進行急速冷凍的豌豆，則能更好地鎖住那份甜味。

另一個主廚推薦常備的食材是冷凍毛豆仁。行政主廚桑切斯（Johnny Sanchez）說，新鮮毛豆要蒸、剝殼，還要動用額外廚具，冷凍的毛豆仁已處理好，隨取隨用，省時又省力。

2. 蛋白質

在冰箱裡備著家禽肉、紅肉到海鮮各式肉類是確保能端出一頓豐盛餐點的關鍵，無論是事先規劃好還是臨時需要，這些食材都能派上用場。一磅的牛絞肉就能輕鬆變身漢堡排、墨西哥餅的肉餡，或是燉煮一道暖心「辣肉醬」（chili）的基底。

主廚莫蘭（Mary Payne Moran）說，冷凍蝦才是真正的好物，不僅好吃又儲存方便，解凍速度快，也能根據需要取用，若臨時需要招待客人，也能為餐點增加精緻感。

3. 烘焙必備品

如果想讓冷凍庫的存糧更完善，少不了幾樣能節省時間的烘焙必備品，例如以製作困難著稱的千層酥皮。

很多人都把千層酥皮視為作甜點的材料，猶豫要不要讓它在冰箱佔個位置。曾於法國受訓的甜點主廚恩甘根（Tanya Ngangan）說，當時間緊迫時，冷凍千層酥皮絕對是一大救星，能瞬間提升甜點或派對小點（finger food）的質感。這種酥皮用途多變，做成甜點還是鹹點都可以。

若想把千層酥皮做成鹹點，恩甘根說可以先用模具把千層酥皮切成圓片再烤至膨脹且呈金黃色澤，接著在上方鋪上炒至焦糖化的洋蔥、碎山羊起司（goat cheese），和少量嫩芝麻葉（baby arugula）即可。

專家說，無論自己的飲食偏好為何，冷凍庫的常備食材重點在於除了平時常用的食材外，不妨也準備一些能快速變身為精緻料理的食物，以備臨時聚會之需。只要記得將所有食材妥善密封，避免產生冷凍燒傷，並定期清點庫存，確保食物變質前被妥善利用，就能讓冷凍食品成為最得力的廚房幫手。