輝達執行長黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳短暫辭任後火速回鍋輝達，引發市場強烈反應；路透並整理OpenAI、蘋果、戴爾、迪士尼、星巴克與推特等6家美企回鍋CEO案例。

黃仁勳 日前辭去晶片巨擘輝達 （Nvidia）執行長職務，震撼人工智慧（AI）界與整體股市，短短11天後戲劇性回歸重掌輝達，使他躋身少數重返崗位的「回鍋」執行長之列。

路透報導，從蘋果（Apple）的喬布斯（Steve Jobs）到迪士尼（Disney）的艾格（Bob Iger），美國企業在危機時刻召回創辦人與前任老闆的例子由來已久，但因個人不當行為引發全面監管審查後又回歸的情況，卻相當罕見。

在美國總統川普呼籲讓黃仁勳回任，促成情勢今天出現驚人逆轉後，輝達股價飆漲34.5%，帶動華爾街全面走高。

以下是幾位在卸任後又重掌大權的企業領導人：

OpenAI／奧特曼

2023年11月，OpenAI董事會以不夠坦誠以及必須捍衛OpenAI開發造福人類的AI這項使命為由將奧特曼（Sam Altman）解職，短短4天後，奧特曼回任執行長。

這場逆轉之所以發生，是因為微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，奧特曼可以帶領其他一同離開OpenAI的同事成立新的研究團隊，隨後OpenAI幾乎全體職員揚言辭職。

蘋果／喬布斯

1985年，矽谷最知名的人物之一、蘋果創辦人喬布斯因與時任執行長史卡利（John Sculley）意見不合而離開公司。他於1997年回任執行長，並在2011年過世前不久辭職。

在喬布斯2.0時代的領導下，蘋果公司蓬勃發展，不僅提出以電腦作為「數位中樞」的概念，還推出iPod與iPhone。

戴爾／戴爾

戴爾（Michael Dell）於1980年代創立戴爾公司（Dell Inc.），並擔任執行長直到2004年，當時他卸下執行長職務轉任董事長。他於2007年回任執行長，帶領公司與EMC合併，進而催生戴爾科技（Dell Technologies Inc.）。

迪士尼／艾格

艾格於2005年首度擔任美國娛樂集團迪士尼執行長，於2020年卸任。不過，2022年迪士尼串流事業面臨營運虧損，董事會因而請他回任。

星巴克／舒茲

舒茲（Howard Schultz）曾3度出任星巴克（Starbucks）執行長。這位前美國職籃NBA球隊老闆於1980年代開創咖啡館經營模式，2000年卸任後，於2008年回任，任職9年。他最後一次是以臨時執行長身分任職一年，直到2023年3月卸任。

● 推特－杜錫

杜錫（Jack Dorsey）創辦如今名為X的社群平台推特（Twitter），並於2006年出任執行長。2008年，共同執行長威廉斯（Evan Williams）接任執行長，杜錫擔任董事長。他於2015年再度出任執行長，並執掌公司6年。