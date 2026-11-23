搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 資深機師建議，長途飛行抗時差應從出發前調整睡眠、依目的地時區安排機上作息，並利用日光與短午睡盡快恢復正常節奏。

搭乘長途飛機往往面臨疲倦、失眠及生理時鐘混亂等問題。Travel + Leisure報導，擁有逾40年飛行經驗的資深機師薩拉塔（Joseph Salata）分享抗時差秘訣，幫助旅客更快適應當地生活。

出發前先調整睡眠

薩拉塔表示，對抗時差最好的方法是提前準備，不要等到登機後才開始調整睡眠。他建議，不論往東或往西飛行，都應盡早讓睡眠時間接近目的地時區。

如果前往東方，可以在出發前幾天提早上床及起床；前往西方則可以稍微延後就寢時間。

美國疾病管制與預防中心（CDC ）也建議，旅客可在出發前2至3天，每天將睡眠時間調整約1小時。此外，出發前應盡量補足睡眠，疲倦時有機會就小睡片刻，避免帶著睡眠不足的狀態展開長途旅程。

依飛行方向安排機上睡眠

薩拉塔指出，往東及往西飛行，機上睡眠策略有所不同。

他表示：「如果往東飛行，就在旅途中睡覺，抵達後則強迫自己保持清醒。」

例如，從美國搭乘夜間航班前往歐洲，通常晚上出發、隔天早上抵達，旅客應盡量在飛機上睡覺，才能在抵達後保持精神，避免一到飯店就倒頭大睡。

至於往西飛行，他通常會選擇在白天航班期間保持清醒，讓自己抵達後能在當地合理的就寢時間入睡。

重點是依照目的地時間安排睡眠，而不是單純按照飛行方向決定。CDC也建議，旅客應盡可能配合目的地時區安排睡眠、用餐及接觸光線的時間。

善用陽光調整生理時鐘

自然光也是對抗時差的重要工具。薩拉塔建議，抵達新目的地後如果感到疲倦、難以保持清醒，可以到戶外曬太陽。日光有助調節人體晝夜節律，也就是控制身體何時感到疲倦或清醒的生理時鐘。

不過，接觸陽光的時間也很重要。梅約診所（Mayo Clinic）指出，往東旅行後，早晨接觸陽光有助將生理時鐘提前；往西旅行後，傍晚接觸陽光則有助適應較晚的作息。若跨越多個時區，光照時間的安排會更加複雜，太早接觸強光甚至可能延後適應時間。

另一方面，需要睡覺時則應盡量避光。薩拉塔表示：「如果你累得不行，需要睡覺，就把光線隔絕。這樣才能獲得高品質睡眠。」

他建議，旅客可以拉上飯店房間的遮光窗簾，或使用眼罩，營造黑暗的睡眠環境。

午睡不要超過1小時

即使事先做好準備，仍可能受到時差影響。如果夜間航班幾乎沒睡，或抵達飯店後已經疲憊不堪，薩拉塔認為不必勉強自己硬撐，可以適度午睡，但必須控制時間。

他建議設定鬧鐘，午睡不要超過1小時，否則醒來可能更加昏沉，也會影響當晚入睡。

CDC則建議，白天小睡時間最好控制在20至30分鐘，既能改善精神及警覺性，也較不容易干擾夜間睡眠。

薩拉塔強調，旅客最重要的是盡快跟上目的地的生活作息。雖然跨越多個時區後不一定能完全避免時差，但只要妥善安排睡眠、清醒時間及日光照射，就能減少旅途中用來恢復精神的時間。