長途飛行如何「抗時差」？資深機師教4招：午睡別超過1小時
資深機師建議，長途飛行抗時差應從出發前調整睡眠、依目的地時區安排機上作息，並利用日光與短午睡盡快恢復正常節奏。
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資深機師建議，長途飛行抗時差應從出發前調整睡眠、依目的地時區安排機上作息，並利用日光與短午睡盡快恢復正常節奏。
搭乘長途飛機往往面臨疲倦、失眠及生理時鐘混亂等問題。Travel + Leisure報導，擁有逾40年飛行經驗的資深機師薩拉塔（Joseph Salata）分享抗時差秘訣，幫助旅客更快適應當地生活。
出發前先調整睡眠
薩拉塔表示，對抗時差最好的方法是提前準備，不要等到登機後才開始調整睡眠。他建議，不論往東或往西飛行，都應盡早讓睡眠時間接近目的地時區。
如果前往東方，可以在出發前幾天提早上床及起床；前往西方則可以稍微延後就寢時間。
美國疾病管制與預防中心（CDC）也建議，旅客可在出發前2至3天，每天將睡眠時間調整約1小時。此外，出發前應盡量補足睡眠，疲倦時有機會就小睡片刻，避免帶著睡眠不足的狀態展開長途旅程。
依飛行方向安排機上睡眠
薩拉塔指出，往東及往西飛行，機上睡眠策略有所不同。
他表示：「如果往東飛行，就在旅途中睡覺，抵達後則強迫自己保持清醒。」
例如，從美國搭乘夜間航班前往歐洲，通常晚上出發、隔天早上抵達，旅客應盡量在飛機上睡覺，才能在抵達後保持精神，避免一到飯店就倒頭大睡。
至於往西飛行，他通常會選擇在白天航班期間保持清醒，讓自己抵達後能在當地合理的就寢時間入睡。
重點是依照目的地時間安排睡眠，而不是單純按照飛行方向決定。CDC也建議，旅客應盡可能配合目的地時區安排睡眠、用餐及接觸光線的時間。
善用陽光調整生理時鐘
自然光也是對抗時差的重要工具。薩拉塔建議，抵達新目的地後如果感到疲倦、難以保持清醒，可以到戶外曬太陽。日光有助調節人體晝夜節律，也就是控制身體何時感到疲倦或清醒的生理時鐘。
不過，接觸陽光的時間也很重要。梅約診所（Mayo Clinic）指出，往東旅行後，早晨接觸陽光有助將生理時鐘提前；往西旅行後，傍晚接觸陽光則有助適應較晚的作息。若跨越多個時區，光照時間的安排會更加複雜，太早接觸強光甚至可能延後適應時間。
另一方面，需要睡覺時則應盡量避光。薩拉塔表示：「如果你累得不行，需要睡覺，就把光線隔絕。這樣才能獲得高品質睡眠。」
他建議，旅客可以拉上飯店房間的遮光窗簾，或使用眼罩，營造黑暗的睡眠環境。
午睡不要超過1小時
即使事先做好準備，仍可能受到時差影響。如果夜間航班幾乎沒睡，或抵達飯店後已經疲憊不堪，薩拉塔認為不必勉強自己硬撐，可以適度午睡，但必須控制時間。
他建議設定鬧鐘，午睡不要超過1小時，否則醒來可能更加昏沉，也會影響當晚入睡。
CDC則建議，白天小睡時間最好控制在20至30分鐘，既能改善精神及警覺性，也較不容易干擾夜間睡眠。
薩拉塔強調，旅客最重要的是盡快跟上目的地的生活作息。雖然跨越多個時區後不一定能完全避免時差，但只要妥善安排睡眠、清醒時間及日光照射，就能減少旅途中用來恢復精神的時間。
最好在出發前2至3天就開始調整，每天約提早或延後1小時，讓睡眠時間逐步接近目的地時區；同時盡量補足睡眠，避免帶著疲倦啟程。 往東飛行時，建議在飛機上睡覺，抵達後保持清醒；往西飛行則可在白天航班保持清醒，讓自己在當地合理的就寢時間再入睡，重點是配合目的地時區。 可以小睡，但要控制時間，機師建議不要超過1小時，CDC則建議以20至30分鐘為佳；此外，白天曬太陽、睡覺時避光，也有助更快調整生理時鐘。
精華 FAQ
最好在出發前2至3天就開始調整，每天約提早或延後1小時，讓睡眠時間逐步接近目的地時區；同時盡量補足睡眠，避免帶著疲倦啟程。
往東飛行時，建議在飛機上睡覺，抵達後保持清醒；往西飛行則可在白天航班保持清醒，讓自己在當地合理的就寢時間再入睡，重點是配合目的地時區。
可以小睡，但要控制時間，機師建議不要超過1小時，CDC則建議以20至30分鐘為佳；此外，白天曬太陽、睡覺時避光，也有助更快調整生理時鐘。
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