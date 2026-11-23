西雅圖退休男子林華特贏得黃仁勳模仿大賽後，與另一名參加黃樂模仿大賽的女子合影。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大溫哥華舉辦黃仁勳模仿賽，參賽者重現輝達執行長招牌造型並比拼口才，最後由從西雅圖跨境參賽的退休男林華特奪冠。

Nvidia輝達 執行長黃仁勳 經歷12天的婚外情風波、辭去CEO後又恢復職位，紛紛擾擾，沒想到他的招牌造型也成為模仿大賽主題。加拿大溫哥華近日舉辦黃仁勳模仿大賽，吸引數十名參賽者穿上黑色皮衣、戴眼鏡及灰白假髮較勁，最後由一名來自美國西雅圖 的退休男子林華特（音譯，Walter Lim）跨境開車3小時參賽奪冠，抱走200美元獎金。

The Standard報導，這場比賽周日在溫哥華豪街（Howe Street）的Mangos Kitchen and Bar舉行，由Plug Vancouver主辦，吸引超過200人報名參與。參賽者紛紛穿上黃仁勳標誌性的黑色皮革外套、眼鏡及運動鞋，不少人還特別戴上灰白色假髮，重現這位科技業領袖的外型。

比賽分為3個階段，評審與現場觀眾透過掌聲選出晉級者。進入最後階段的參賽者，還必須一邊拿著洋芋片袋，一邊推銷一款全新的半導體產品。其中一名參賽者更在演講途中捏碎洋芋片袋，將裡面的碎屑稱為「微晶片」（microchips），逗得現場觀眾發笑。

現場還出現「推銷Nvidia產品」、「求老婆原諒」和「求保住工作」的搞笑關卡。

最後決賽由兩名灰白頭髮的黃仁勳模仿者，以及一名戴假髮、身旁還有扮演黃仁勳妻子羅莉（Lori）的參賽者角逐。經過現場觀眾熱烈歡呼，最終由林華特勝出，獲得200美元獎金，另外兩名亞軍各獲得50美元。

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林華特表示，他當時人在西班牙馬德里旅行，透過姊姊得知這場比賽，於是決定帶著家人從西雅圖開車北上，花了約3小時跨越美加邊境參賽，家人也到場為他加油。

他賽後笑說：「我有一件皮衣，戴著和黃仁勳一樣的眼鏡，當然還有頭髮。」他也透露，過去就經常有人告訴他，外貌與這位科技業高層十分相似。

西雅圖退休男子林華特（Walter Lim）在黃仁勳模仿大賽奪冠，手持黃仁勳的照片合影。(路透)