搭機早已不像過去那樣要盛裝打扮，如今舒適至上，但並非每套舒服的穿搭，都適合在3萬英尺高空穿；機場示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，搭飛機雖以舒適為主，但仍應避開緊身、拖地、笨重與不穩定鞋款，並穿著得體層次服裝，才能兼顧循環、安全與機艙禮儀。

搭機早已不像過去那樣要盛裝打扮，如今舒適至上，但並非每套舒服的穿搭，都適合在3萬英尺高空穿。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，從血液循環到機艙溫度變化，飛行時的穿著影響的不只是造型。該雜誌請教專家，搭機該避開哪些衣物，又該改穿什麼，才能旅途更安全、舒適。

一、避開太緊的衣物

受訪專家一致認為，緊身衣物不適合搭機。航空業人員、「Adventures of Matt and Nat」經營者之一的休士頓 （Natalie Houston）說：「長程航班要避免內搭褲這類超緊身衣物。人體在高空會自然腫脹，束縛性的衣物會讓不適更嚴重。」

禮儀專家格羅茨（Lisa Mirza Grotts）也有同感，她說緊身牛仔褲在機場看起來或許俐落，但在空中，舒適與血液循環重要得多。她說：「寬鬆、可層疊的衣物，不但有助預防深層靜脈血栓，也能在機艙溫度變化時保持舒適。」

二、避開會拖地的衣物

休士頓提醒，飛機在兩趟航班之間雖會簡單吸塵，但可能沒有想像中乾淨，所以褲管、裙擺長度要得宜。她說：「把飛機想成一半是健身房地板，一半是神祕地帶，那些地毯和洗手間，不會像你期望的那麼常清洗。所以長洋裝、會拖地的褲子、短褲或短版上衣，都不是好主意，你會碰到不想碰的表面。」

三、千萬別穿連身短褲

休士頓說，連身短褲和緊身牛仔褲一樣，在地面上可能很可愛，但不適合上飛機，尤其想在空中使用洗手間的話。她說：「理論上很有趣，但在狹小的機上洗手間裡跟它纏鬥，實在太不實際。」

四、避開笨重外套

Cirrus Aviation Services旅客體驗副總裁透納（Travis Turner）說，笨重的外套最好收進隨身行李或託運行李，因為在緊急狀況下可能有危險。他說：「大衣或厚重的羽絨外套，可能妨礙緊急疏散時的行動。」他建議改穿輕薄的層次穿搭，比較安全。

五、高跟鞋放託運行李

Atlas Adventures創辦人霍爾德曼（Whitney Haldeman）說，高跟鞋「時髦嗎？也許。實用嗎？一點也不。」她說，機場常得走很長的路、臨時衝向登機門，沒有空橋時還得爬機梯，這些都不適合細跟鞋。

此外，她說，在機上穿高跟鞋或鞋底太滑的鞋，也有安全風險：「緊急狀況下，它們會拖慢你的速度，甚至損壞逃生滑梯。」她建議穿時髦的平底鞋、有支撐的運動鞋，或有跟的樂福鞋，兼顧舒適、風格與常識。

六、夾腳拖也別穿

度假屋出租公司Casago執行長施瓦布（Steve Schwab）說：「千萬別穿夾腳拖，最好是任何涼鞋都別穿。」空間狹窄，外露的腳可能讓鄰座乘客不舒服，沒有固定的鞋子也容易掉。他說：「涼鞋，尤其是夾腳拖這種沒有固定在腳上的，在緊急狀況下都不理想，很容易脫落，還可能絆倒你。」

七、別穿可能被請下飛機的衣物

Tribeca Jets總裁暨創辦人沃爾（Ari Wohl）指出，航空公司可依旅客的穿著拒絕登機，甚至請旅客下機。他說：「航空公司保留實施服裝規定的權利，以保障所有乘客的舒適與安全。」印有冒犯性文字、政治訊息或煽情圖案的衣物，都可能違反航空公司的服裝規定。他補充，私人飛機則不同。

至於該穿什麼，Expedia旅遊專家費什（Melanie Fish）建議實用的層次穿搭：選舒適、不易皺的衣物，避免白色，以免灑到東西或遇到亂流弄髒，並盡量穿得整齊得體。

她還說：「最後，穿得好看一點，這是我媽教我的規則，我覺得有義務傳下去。」她說，還有一個理由，是穿得體面能讓人想起，旅行曾是值得盛裝的場合，「如果你穿得邋裡邋遢，一定會遇到你國一時暗戀的人」。