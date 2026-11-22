職業倦怠示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 本文整理多個該離職的警訊，包括薪資不合理、過勞文化、靠麻痺逃避工作、身心健康受影響，以及長期不安與失去自我等情況。

每天上班都感到痛苦，究竟只是工作壓力大，還是已經到了該離職的時候？赫芬頓郵報整理出九個值得注意的離職訊號，提醒上班族傾聽內心感受，評估是否該尋找新的職涯方向。

薪水跟付出不成比例

根據PayScale一項針對超過3萬8000人的調查，希望獲得更高薪資是員工決定離職的首要原因。

職場策略專家凱妮多明格斯（Keni Dominguez）表示，薪資差距至今仍是女性面臨的問題，尤其是非裔 、原住民及其他有色人種女性。員工的薪酬應該反映工作貢獻，如果付出與報酬不成正比，就容易產生不受重視的感受。

如果已確認自己薪資偏低，且合理時間內無法爭取加薪，多明格斯建議透過人脈打聽其他合適的工作機會。

持有執照的心理學家兼高階主管教練西塞莉霍舍姆布拉斯韋特（Cicely Horsham-Brathwaite）則提醒，長期留在不重視自己的職場，可能逐漸低估自身價值，甚至開始透過主管或公司的態度來衡量自己的能力，忘記原本擁有的優勢與專長。

公司把過勞當成理所當然

如果公司要求員工24小時隨時待命，對請年假、病假也缺乏包容，甚至期待員工持續工作直到精疲力竭，就可能存在嚴重的過勞文化。

心理學家兼高階主管教練麗莎奧貝奧斯汀（Lisa Orbé-Austin）表示，這類組織更在乎員工為公司服務，而不是公司如何照顧員工。

她指出，過勞文化對專業工作者尤其危險，因為員工離開時可能已經身心俱疲，甚至失去尋找下一份工作的動力與能力。

下班後必須靠麻痺自己才能撐下去

職業倦怠是長期工作壓力造成的狀態，可能讓人逐漸失去投入工作的意願，甚至對工作產生冷漠與憤世嫉俗的態度。

奧貝奧斯汀指出，有些人為了熬過一周工作，會在下班後開始喝酒、玩電玩，或在周末過度放縱自己，藉此逃避工作帶來的痛苦。

她表示，這些行為可能是為了「撫平一天工作帶來的痛苦」。如果懷疑麻痺自己的行為與工作有關，可以記錄相關症狀、出現的時間及發生頻率，找出背後的觸發因素。

工作已經造成身心不適

如果光想到工作就失眠，甚至出現肌肉痠痛、胃痛、頭痛等身體症狀，都可能是工作環境有害身心健康的警訊。

長時間工作、缺乏自主權及經濟不安全感，都可能造成不健康的職場環境。

霍舍姆布拉斯韋特建議，如果壓力已經影響健康，應尋求心理健康專業人士協助，評估是否需要離職或暫時請假。她提醒，人在承受高度壓力時，很難做出理性決定，因此不應獨自承受。

職涯教練梅蘭妮丹尼（Melanie Denny）表示，如果每天上班前都忍不住哭泣，就是必須正視的警訊。

她說：「如果你已經到了害怕走進辦公室的地步，那絕對是該離開的時候。無論背後原因為何，都不值得你犧牲自己的心理健康與內心平靜。盡快離開那個環境。」

在職場上無法做自己

為了在公司獲得認可，刻意扮演另一個人，長期下來可能對心理造成沉重負擔。

霍舍姆布拉斯韋特表示，如果一個職場要求員工必須服從特定模式才能成功，長期下來可能令人難以忍受。例如，原本喜歡合作、分享想法的人，卻被迫待在重視競爭與個人主義的環境。

她曾聽過有人感嘆：「我以前很溫暖、很關心別人，也很放鬆。現在卻發現自己變得善於操弄別人、處處爭勝，甚至快要認不得自己了。」

丹尼也表示，如果員工必須不斷改變說話方式、隱藏個性，才能融入公司或取得主管認可，對自己並不公平。她認為，外面有許多企業能讓員工展現真實個性，應該開始尋找更適合自己的環境。

工作失去挑戰感到無聊

持續學習是維持工作動力的重要因素，如果長期沒有新知識、新挑戰，可能代表已經超越目前職位所能提供的發展空間。

霍舍姆布拉斯韋特表示，如果工作無法讓人感受到成就感，就容易逐漸失去興趣。

奧貝奧斯汀也指出，如果每天只是重複相同工作，卻始終沒有機會接觸下一階段的任務，可能就是該考慮離開的訊號。

花更多時間研究其他機會

如果開始對工作以外的領域產生強烈興趣，甚至經常主動閱讀資料、參加交流活動、研究相關資訊，也可能代表自己已經準備好轉換職涯。

個人理財平台My Money My Future創辦人拉莫娜奧特嘉（Ramona Ortega）表示，最明顯的跡象之一，就是內心始終感到不安，對其他領域的興趣不斷驅使自己研究、閱讀，甚至參加相關聚會。

她回憶，當自己開始考慮創辦My Money My Future時，內心不斷浮現一個念頭：「我一定要做這件事，因為如果不是我，那還會是誰？」這種持續出現的想法，往往就是準備改變的訊號。

內心始終感到不對勁

知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）2014年對史丹福大學商學院學生演講時，曾分享如何傾聽內心的聲音。

她表示：「當你無法與自己自在相處時，那就是你需要朝另一個方向前進的訊號。」她建議，面對人生挑戰時，應該先讓自己安靜下來，問問自己：「下一個正確的行動是什麼？」

奧特嘉指出，評估是否該離職時，應觀察這種不安感是否已經影響工作的各個層面。

她表示，大多數人不會每天都興高采烈地去上班，但通常仍有一些喜歡的事情，例如喜歡同事、願意進辦公室，或仍希望在公司內尋找其他發展機會。即使工作不是每天都令人興奮，至少仍能感到自在。

但如果對工作幾乎所有事情都感到不安，奧特嘉認為，這可能就是應該離開的時候。