美國汽車協會曾提出，當單次維修費接近車輛目前市值的一半，就可以評估是否繼續開或換新車。（圖／AI生成）

隨著汽車使用年限增加，維修費用往往也會逐年攀升，讓許多車主陷入兩難，究竟該繼續維修，還是乾脆換一輛新車？尤其近年來新車價格持續上漲，貸款負擔也隨之加重，這個問題更顯得棘手；對此，美國汽車協會（AAA）過去曾提出「50％法則」，當單次維修費接近車輛目前市值的一半，就可以評估是否繼續開或換新車。

根據外媒報導，美國汽車協會（AAA）提出的「50％法則」，是判斷車輛是否值得繼續維修的參考指標，舉例來說，若一輛車目前市值約8000美元，單次維修費卻高達4000美元，維修金額已經占車輛價值一半，就應該評估繼續修車與換購新車的整體成本，不過，這項法則並非絕對標準，如果只是單一零件故障，且其他系統運作正常，修復後仍有機會繼續使用多年，不一定要立即換車。

除了維修金額，車輛的整體可靠度也是重要考量，若只是變速箱、冷氣壓縮機等單一零件出現問題，維修後仍可正常使用，繼續持有或許比較划算，但如果車輛近年頻繁故障，每次維修動輒需要1500至2000美元，甚至讓車主無法安心上路，就應評估換車的必要性。

此外，車主也不能只比較修車費與新車價格，還必須精算長期持有成本，除了新車貸款月付金，還應將保險費、定期保養、未來可能發生的維修支出，以及舊車剩餘貸款或換購折抵金額一併納入考量，若車輛已經繳清貸款，則可先統計過去一年的維修費用，再估算未來可能增加的支出，最後與換購新車後的總持有成本進行比較。

專家提醒，車輛里程數並非判斷是否換車的唯一依據，關鍵在於維修後能否恢復可靠性，以及繼續持有是否比換車更經濟，尤其新車購車與貸款的負擔不低，車主不妨先依照「50％法則」檢視維修支出，再綜合車況及長期成本評估，別因為一次大修就急著換車，算清楚整體支出後再做決定。

車子開多久該換？專家提「50%法則」：維修費達1門檻就應考慮

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