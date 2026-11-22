澳洲肯德基想出超狂行銷手法，在「GTA 6」上市當天替一名根本不存在的女子舉辦「假葬禮」；示意圖。（圖／123RF） 王翠琪

全球玩家期待已久的「俠盜獵車手6」（GTA 6）11月19日已上市，沒想到澳洲肯德基（KFC）竟想出超狂行銷手法，在遊戲上市當天替一名根本不存在的女子舉辦「假葬禮」，不僅準備靈車、棺材、花圈，甚至提供出席證明，讓玩家有理由向老闆請假。

隨著「GTA 6」上市，澳洲職場已出現明顯的請假潮，根據人力資源平台Employment Hero統計，11月19日的年假預訂數量較去年同期增加29%，其中18至44歲男性的請假申請增幅更高達84%，不少玩家甚至將這股現象戲稱為「GTA Flu」，意指為了玩遊戲而突然出現的「GTA流感」。

綜合澳洲媒體報導，澳洲肯德基宣布將於11月19日上午11時，在昆士蘭州黃金海岸的羅賓納（Robina）分店舉辦一場特別的告別式，這場葬禮的主角是一名叫做「Ann Alibi」的虛構女子，名字中的「Alibi」在英文中有「不在場證明」的意思，暗示這場活動正是為想請假打電動的玩家量身打造。

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肯德基甚至在官方Instagram發布訃聞，表示某款讓玩家等待13年的遊戲終於上市，但大家卻還得上班，因此決定舉辦一場葬禮，官方還幽默呼籲玩家可以告訴老闆自己必須出席告別式，因為這場葬禮確實會舉行。

為了讓這場活動更加逼真，肯德基準備了完整的葬禮儀式，活動當天將安排靈車運送棺木抵達現場，並布置花圈、弔唁簿及正式儀式流程，甚至邀請神祕嘉賓發表悼詞，參加者也被鼓勵穿著正式喪禮服裝到場，除了可以在弔唁簿上簽名、拍照留念，還能取得實體儀式程序單，作為自己確實出席活動的證明。

不過，肯德基強調，活動只是幽默的行銷企畫，員工能否真的請假仍須依照公司規定辦理。

考量到並非所有玩家都能親自前往黃金海岸，肯德基也宣布，將透過官方Instagram直播整場告別式，讓其他地區的玩家能在線上參與；此外，肯德基還搭配遊戲上市推出外送優惠，澳洲消費者於11月19日透過官方App訂購滿30澳元，即可享有免外送費服務。

肯德基發言人表示，理解澳洲民眾都有工作與生活上的責任，但有些重要場合實在不容錯過，因此特地依照虛構人物Ann的「最後遺願」，將葬禮安排在一般上班時間，這場結合遊戲上市與上班族請假話題的創意活動，也成功在社群平台掀起討論。

「GTA 6」距離前作「GTA 6」推出已相隔13年，如今連速食業者都搭上遊戲熱潮推出如此特別的葬禮企畫，也讓這款年度遊戲大作在正式上市前就話題不斷。

《GTA 6》上市想請假？肯德基神操作辦「假葬禮」 連棺材、靈車都出動

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