出國旅遊最怕護照突然遺失或遭竊；示意圖。（路透）

出國旅遊最怕護照突然遺失或遭竊，不僅可能打亂原定行程，還得花時間向駐外單位申請補發或緊急旅行文件。旅遊專家提醒，出發前最好先替護照拍張照片，尤其是記載姓名、護照號碼等重要資訊的「個人資料頁」，萬一護照不見，這張照片就能成為重要參考資料，協助相關人員確認身分，減少後續辦理手續的麻煩。

根據美國生活雜誌「Southern Living」報導，旅遊服務平台旅遊專家坎恩（Derek Cann）指出，護照遺失時，最麻煩的情況就是旅客無法立即提供完整的護照資料，建議出國前先拍下護照個人資料頁，保留姓名、護照號碼、國籍、出生日期、核發日期及有效期限等重要資訊。

坎恩提醒，拍照時應選擇光線充足的環境，將護照整頁完整拍下，確保四個角落都清楚入鏡，避免反光或影像模糊，拍攝完成後也應放大檢查護照號碼、日期及機器可讀區等資訊是否清晰可辨，雖然護照照片並不能取代正本，也不保證能加快補發速度，但可以幫助駐外人員掌握正確資料，省去查找資訊的麻煩。

至於護照照片該如何保存？專家也提醒，千萬不要只存在手機裡，因為手機可能與護照一起遺失或遭竊，建議將照片另外備份至設有密碼及多重身分驗證的雲端空間，並列印一份紙本，與護照正本分開存放；此外，若護照內有簽證，也可以事先拍照備份，旅客還可額外準備符合護照規格的證件照，因為在海外申請補發護照時，可能需要提供新的照片，無法直接使用舊護照資料頁上的人像照片。

出國別只顧打包！護照「這1頁」先拍照 專家曝關鍵用途

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