研究指出，只用清水簡單洗，或長期疏於清潔的水壺，「瓶蓋與吸管處」的細菌量會暴增；示意圖。（圖／123RF）

水瓶和保溫瓶多久洗一次？怎麼洗？專家一把教。研究指出，只用清水簡單洗，或長期疏於清潔的水壺，「瓶蓋與吸管處」的細菌量會暴增，甚至比馬桶還高4萬倍。家庭醫師（Dr. Jason Singh）透露，正確清洗步驟下，溫水、洗碗精和海綿缺一不可。

綜合報導，2005年醫學期刊「Curr Protoc Microbiol」研究指出，大多數微生物會在「48小時內」，於水壺或保溫瓶內壁形成生物膜，大量細菌會以生物膜為保護層，在內大量繁殖並擴散至水中。

2024年另一項研究也指出，高達65至80％的人類感染都與生物膜有關。美國水質檢測公司Water Filter Guru更發現，重複使用的水瓶中，細菌數量是家用馬桶座的「4萬倍」，其中又以瓶蓋與吸管處最髒。

清洗水瓶4步驟：

1.每天使用後清潔，避免超過2天，以免生物膜形成

2.洗碗精搭配溫水，避免直接放入洗碗機清洗，以免損壞

3.海綿刷徹底清潔水壺各處，避免使用鋼刷或硬毛刷，導致內壁塗層脫落

4.清潔後徹底晾乾，倒置於通風處，避免細菌孳生

此外，若水壺或保溫瓶有「矽膠圈（條）」，也必須拆下來仔細清洗，避免大量細菌孳生。若瓶中散發異味，也可使用小蘇打清潔，只要先裝滿熱水，加入一匙小蘇打粉，浸泡30分鐘至1小時，再沖洗乾淨即可。

水瓶「2處」超髒！細菌爆量高馬桶4萬倍 醫教正確清洗4步驟

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