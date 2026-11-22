中國國家主席習近平（右）18日親自前往機場迎接川普總統，這是他出任中國領導人以來第一次。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC期間，習近平破例親迎川普成焦點，但各國領袖接機規格差異也引發對中日中俄關係與外交禮賓訊號的解讀。

2026年亞太經合會（APEC ）峰會在中國深圳登場，美國總統川普抵達時，中國國家主席習近平 罕見親赴機場迎接；同樣出席峰會的俄羅斯總統普亭、日本首相高市早苗及台灣領袖代表施振榮，則由不同層級官員接機，引發外界對外交禮遇與政治訊號的討論。

誰來接機、紅地毯怎麼鋪、是否安排儀仗隊，甚至領袖合照時站在哪裡，看似細微的禮賓安排，都可能成為國際政治的觀察線索。不過，接待規格是否真能反映兩國關係親疏？從這次APEC的迎賓差異，帶你看懂外交場合裡不容易察覺的細節。

習近平破例迎川普 為何如此罕見？

川普11月18日搭乘空軍一號抵達深圳寶安國際機場，習近平親自在機場迎接。現場安排紅地毯、軍樂團及儀仗隊，並有戰機飛越致敬。這項安排引發關注，原因不僅在於接待場面隆重，更在於中國國家主席親自前往機場迎接外國元首，並非常態。

中國自1980年改革外賓接待制度後，逐漸將正式歡迎儀式移至人民大會堂等場所，機場迎賓多由其他高級官員負責。習近平此次親迎川普，因此被視為打破長期外交慣例。

這場接機還有「禮尚往來」的背景。今年9月習近平訪問美國時，川普與夫人梅蘭妮亞曾親赴機場迎接，現場奏起兩國國歌、美國陸軍鳴放21響禮砲，美軍軍機也飛越安德魯聯合基地上空，其中包括2架B-1超音速轟炸機。兩個月後，習近平以相近方式回應，讓接機安排成為美中領袖互動的一部分。

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同場APEC不同待遇 誰來接機有學問

這次APEC峰會，最受矚目的不只是習近平親迎川普，而是不同領袖抵達深圳時，中方安排的接機官員與迎賓規格明顯不同。

川普由習近平親自迎接；俄羅斯總統普亭由中共中央政治局常委蔡奇接機；日本首相高市早苗則由外交部禮賓大使章啟月迎接；台灣領袖代表施振榮由中方APEC事務官員接待。從國家主席、政治局常委到外交官員，接機層級的差異，引發外界對外交關係親疏的解讀。

其中，高市早苗的接機安排更引發日本媒體與政界質疑，甚至被批評為「失禮」。 高市18日抵達深圳時，雖有紅地毯與儀仗隊迎接，卻沒有歡迎音樂、獻花及青年歡迎隊伍；相較之下，南韓、澳洲、印尼及泰國等國領袖均獲安排獻花、音樂或舞蹈歡迎。

更引發爭議的是高市下機時的畫面。日本電視節目「報道STATION」播出的影片顯示，高市搭乘的政府專機艙門與中方準備的舷梯平台之間，存在明顯高度落差，導致她必須側身、一手扶著艙門才能踏上舷梯。

曾任日本防衛副大臣及外務副大臣的自民黨眾議員中山泰秀對此表達不滿，認為這不只是外交禮遇問題，更涉及元首安全。他指出，高市當時穿著裙裝及高跟鞋，若不慎踩空，可能造成傷害，並要求中方說明舷梯設置與安全檢查情況。不過，目前沒有證據顯示舷梯高度落差是中方刻意安排。

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紅毯、儀仗隊與國歌 外交禮遇處處有玄機

外交迎賓並非只有「誰來接機」值得觀察。紅地毯、儀仗隊、國歌演奏及歡迎表演，都是禮賓安排的一部分，但各項儀式的意義並不完全相同。

紅地毯象徵正式迎賓，但長短並無全球統一的外交等級標準；儀仗隊則屬軍事禮儀，規模可能依訪問性質調整；演奏國歌常見於正式歡迎儀式，卻不是所有國際峰會的必要程序。

這次川普抵達深圳時，現場迎賓規格明顯高於其他領袖。相較之下，高市早苗雖有紅毯及儀仗隊，但未安排同等規模的歡迎音樂與表演。

值得注意的是，APEC官方主辦準則指出，經濟領袖會議屬非正式性質，地主國不必在領袖抵離時舉行特定正式儀式，只須安排適當政府代表迎送。因此，獲得額外禮遇與未獲基本禮遇，是兩個不同概念。

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1979年中美建交後，中國推動迎賓禮儀改革，為節省資源並與國際接軌，歡迎儀式由機場、車站移至人民大會堂，機場接待多交由外交部官員或禮賓大使負責。不過接機層級仍會因雙邊關係而調整。2009年歐巴馬訪華時，時任國家副主席的習近平曾到機場迎接；今年5月川普訪問北京，則由副主席韓正接機。

這次APEC，習近平親赴深圳寶安機場迎接川普，據BBC報導，這是他就任國家主席以來首度親自接機，兩人還擁抱致意，創下本屆APEC最高規格接待。

習近平表示，9月他訪美時川普夫婦曾到機場迎接，中國是禮儀之邦，講究禮尚往來。BBC轉述指出，若不計教宗訪美，9月川普親自到機場迎接習近平，是美國總統逾60年來首次以這種方式迎接他國元首，可見雙方都突破了各自的慣例。

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從機場到談判桌 小細節透露外交訊號

接機只是外交活動的第一幕。領袖之間的握手、擁抱、合照站位，以及是否安排正式雙邊會談，同樣是觀察國際關係的重要線索。

這次川普抵達深圳時，習近平不僅親自迎接，兩人還在握手後擁抱。APEC歡迎晚宴合照時，川普也站在習近平身旁。華府智庫美國進步中心中國問題專家柯邁克認為，這類個人外交安排，有助於在雙邊關係存在分歧時建立善意。

相較之下，19日APEC領袖合照時，高市被安排在後排靠邊位置，與站在前排的川普、習近平及普亭形成對比。正式會議中，高市與習近平相隔七個座位，雙方雖在18日及19日兩度握手，卻未舉行一對一會談。

高市此次訪中，正值中日關係因她先前的「台灣有事」言論陷入緊張，日本媒體因此格外關注接待差異。日本外務省高層曾向媒體批評中方失禮，但日本內閣官房長官木原稔否認遭到刻意冷遇，表示中方對高市的接待符合慣例，與其他與會領袖相同。

日媒指出，日本首相高市早苗18日抵達中國深圳，準備出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，迎接她的是退休外交官與儀隊，遭冷落的程度顯而易見。（路透）

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