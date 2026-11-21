紐約一個家庭在感恩節大餐前禱告。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈芬登郵報整理感恩節聚餐10大失禮行為，提醒賓客守時、先告知飲食需求、避免敏感話題，並尊重主人對剩菜與結束時間的安排。

美國感恩節 是家人團聚、共享大餐的重要節日，但親友齊聚也容易因飲食安排、政治立場及私人問題引發尷尬。哈芬登郵報整理感恩節聚餐最容易犯的10大失禮行為，提醒賓客注意分寸，避免破壞節日氣氛。

1. 不回覆邀請、擅自攜伴

感恩節通常需要準備大量食物及座位，收到邀請後應盡快回覆。禮儀專家黛安戈特斯曼（Diane Gottsman）表示，節日邀請最好提前3至4周發出，賓客收到後應在1周內回覆，讓主人有足夠時間準備。

即使已經替自己確認出席，也不代表可以擅自帶朋友或伴侶同行，除非事先獲得主人同意，否則可能造成座位、餐具及食物不足。

2. 不尊重聚餐時間

赴約前應確認活動及用餐時間，不要太早抵達，也不要遲到讓所有人等候。戈特斯曼提醒，如果主人邀請中午12時抵達，就不應因為睡過頭而遲到。

禮儀顧問公司Mannersmith Etiquette Consulting總裁喬迪史密斯（Jodi R.R. Smith）也建議，若預期聚會時間較長，應適當安排自己的行程，避免與親友相處過久而產生摩擦。

3. 帶需要使用烤箱或爐火的菜餚

有些主人會邀請賓客自備拿手菜，但不代表可以直接使用主人家的廚房。禮儀專家尼克萊頓（Nick Leighton）指出，除非事先獲得同意，否則不要帶需要使用烤箱或爐火加熱的食物，因為主人正忙著準備大餐，廚房設備及空間通常已經排滿。

4. 主動挑起政治、宗教爭論

親友聚在一起，難免出現政治立場、宗教信仰及價值觀不同的情況。禮儀專家奧古斯特阿博特（August Abbott）提醒，感恩節不是爭論政治或宗教的場合，即使大家立場相同，談論對立陣營也可能讓氣氛緊張。

史密斯表示，想在感恩節餐桌上改變別人的觀點，通常很難成功，應明白任何事情都有適當的時間與場合。如果聽到不認同的言論，不必附和或鼓掌，可以適時轉換話題，必要時也可以暫時離席。

5. 打探他人私人生活

戈特斯曼提醒，不要隨意指導別人如何教養孩子，也不要糾正別人的小孩，更不要問出「為什麼還不結婚？」、「打算什麼時候生孩子？」等令人尷尬的問題。

史密斯建議，賓客可以事先準備安全的聊天話題，例如旅遊、音樂活動、暢銷書、美食、運動及節日回憶。

如果遭到親友追問體重、感情或政治立場，也不必勉強回答。她甚至建議單身人士預先準備一套回應，例如笑著對親戚說：「對了，你聽說我最近去旅行的事了嗎？我剛從布拉格回來，你絕對想不到我看到了什麼。」

6. 未經邀請就在廚房指點

戈特斯曼表示，不要擅自指導主人應該如何替食物調味。畢竟主人負責準備餐點，應尊重對方的安排。

阿博特則指出，有些賓客不願離開廚房，還不停批評主人料理方式。她建議主人可以邀請對方試吃並提出意見，之後道謝，再請對方回到客廳，表示會考慮這些建議。

7. 沒有事先告知飲食限制

如果對特定食物過敏，或有特殊飲食需求，應提前告知主人，不要假設對方已經知道。

戈特斯曼建議，可以主動提出帶一道自己能吃、也能與其他賓客分享的料理。如果主人無法配合飲食需求，史密斯則建議，賓客可以事先吃點東西，並自行準備一道適合自己的菜餚，不要因此發脾氣。

8. 只跟熟人聊天

聚餐時應主動認識不熟悉的賓客，而不是從頭到尾只與平時經常見面的親友交談。戈特斯曼認為，主動交流是基本禮貌，也能讓聚會更熱絡。

史密斯也建議，如果與某些親戚相處容易感到壓力，可以掌握用餐時間，安排適當的休息，例如下午出門散步，讓自己有喘息空間。

9. 赴宴兩手空空

赴宴時帶一份小禮物，是表達感謝與禮貌的簡單方式。史密斯建議，可以準備桌遊、電影等活動作為伴手禮，讓親友在用餐以外也有共同娛樂。

她也提議，可以安排戶外家庭足球活動，或邀請大家在社區散步。萊頓則提醒，聚餐結束後不要忘記向主人傳送感謝訊息或卡片，因為「唯一比獲邀參加感恩節晚餐更好的事，就是再次獲邀」。

10. 未經同意打包剩菜

感恩節剩菜是不少人期待的節日美食，但準備整桌飯菜的主人，有權決定如何處理剩餘食物。戈特斯曼提醒，如果主人沒有主動提出，就不要開口要求打包。

此外，賓客也應注意離開時間，不要逗留過久。萊頓開玩笑說，如果主人已經換上睡衣，通常就是暗示聚會該結束了。