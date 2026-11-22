香港宏福苑大火慘劇將滿周年。（路透資料照片）

2025年11月26日，香港大埔宏福苑發生五級大火，8棟住宅大樓有7棟遭火勢波及，火勢延燒近44小時，造成168人死亡、79人受傷，成為香港近77年來最嚴重的火災事故。事發近一年，調查報告陸續揭露起火原因、建築材料及政府監管問題，這場奪命大火的責任歸屬持續受到關注。

隨著周年將至，災民的生活重建與心理創傷也浮上檯面。部分居民仍需要密集心理治療，政府則推動收購業權、重新安置及相關改革。從一根菸頭如何引發大火，到官員究責、災民安置及周年悼念，五大重點帶讀者看懂宏福苑悲劇。

宏福苑大火有多慘烈？

2025年11月26日，正在進行大型維修工程的宏福苑突然起火，火勢迅速沿建築外牆蔓延，最終波及8棟住宅中的7棟。大火造成168人罹難，包括一名殉職消防員，另有79人受傷，924個住宅單位受到不同程度損毀。

這場災難不只摧毀居民家園，也暴露高層住宅的逃生風險。調查發現，濃煙大量湧入公共走廊與樓梯間，部分住戶在逃生途中遇難。聽證會亦曾揭露罹難者的緊急求助錄音未能轉交消防部門，引發外界對救援程序的質疑。

👉宏福苑罹難者求助錄音未轉消防

👉宏福苑聽證：無證據死者多於168人

一場大火如何釀成？

一根未熄滅的菸頭，可能就是這場奪命大火的起點。

2026年8月公布的跨部門調查專組報告指出，火災最可能由未熄菸頭引燃施工平台堆積的易燃物料，包括安全網、發泡膠封窗板及紙箱等。起火後，火焰沿大樓凹位向上竄升，形成類似煙囪效應，再透過窗戶、排氣扇等開口進入室內。

調查亦發現，工地存在吸菸及亂丟菸頭的情況。消防專家認為，若外牆安全網與帆布具備足夠阻燃性能，初期火勢可能自行熄滅，災情不至於如此嚴重。換言之，菸頭可能是起火原因，但易燃建材與火勢蔓延條件才是災情急速擴大的關鍵。

👉宏福苑惡火奪168命 最終調查報告：菸頭肇禍

調查報告揭露什麼？

宏福苑大火的調查焦點，已從起火原因擴大至施工管理、消防安全及政府監管失靈。

獨立調查委員會2026年10月29日公布調查結果，點名四個政府部門須為相關監管問題負責，暴露大型住宅維修工程在建材把關、施工監督及安全制度上的缺失。

究責風波也延燒至政府高層。香港房屋局長在調查報告公布前一日（10月28日）請辭獲准，相關官員責任及後續制度改革成為輿論焦點。

不過，行政問責不等於刑事定罪。工程承建商、相關人員是否涉及刑事責任，仍須依個別調查與司法程序認定。

👉宏福苑調查報告公布 港房屋局長請辭

👉宏福苑火災究責點名4部門失職

👉宏福苑獨立調查點名4個政府部門

災民一年後過得如何？

大火過去近一年，許多居民仍未走出失去親人與家園的陰影。香港精神健康諮詢委員會指出，災後兩項支援計畫已接觸超過3000名居民，其中約1800人接受輔導，約200人需要轉介專業人員接受密集心理治療。部分居民出現創傷後壓力症候群及憂鬱症狀。

香港精神健康諮詢委員會透過外展活動接觸56名居民，發現約21%出現創傷後壓力症候群症狀、15%有憂鬱症狀；經介入後，相關比率降至個位數。另有156個喪親家庭獲得輔導、專業治療及殮葬協助。

委員會主席林正財指出，災民同時面對喪親、失去家園、工作及子女就學調整，可能出現「複雜性哀傷」，部分人甚至數年後才表達情緒。他強調，心理復原沒有時間表。

住屋方面，政府推動業權收購及重新安置，截至11月中，已有1651戶完成業權轉讓，約1500戶落實長遠居住安排。超過99%的業主接受政府收購方案，部分居民已陸續遷入新居。

對災民而言，重新找到住處只是復原的一部分。如何面對喪親之痛、適應新生活，仍是漫長的挑戰。

👉香港宏福苑火災慘劇將滿周年 200居民需高密度心理治療

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周年悼念與改革進展

2026年11月26日是宏福苑大火一周年。香港政務司長陳國基表示，政府不會阻止市民依法悼念，必要時相關部門可以提供協助。不過，對於民眾能否前往火災原址悼念，以及政府是否舉行官方紀念活動，當局尚未作出明確安排。

政府善後工作已從緊急安置轉向長遠重建。港府今年2月提出以高於同區市價的價格收購受災業主產權，並提供現金或「樓換樓券」選項，部分居民已透過特設銷售計畫選購新屋苑。

制度改革方面，港府承諾加強住宅維修工程監管，並針對工程圍標、建築物料及消防設備管理提出改善措施，包括成立跨部門打擊圍標專責小組，以及研議將圍標行為刑事化。

不過，對災民而言，重新獲得住處並不代表創傷已經結束。如何持續提供心理支援、落實安全改革，以及追究相關責任，仍是周年之際的重要課題。

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