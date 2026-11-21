班機延誤不一定是天氣或空中交通管制造成，登機太慢也是常見原因；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 前國際線空服員指出，登機延誤不只因天候，乘客在走道翻找物品、整理太慢或忘記時間等壞習慣，也會拖慢全機起飛。

班機延誤不一定是天氣或空中交通管制造成，登機太慢也是常見原因。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，擔任國際航線空服員近10年的瓦西利耶娃（Alona Vasylieva）說，登機是講求時間、節奏很快的過程，行李架塞滿、單一乘客動作緩慢堵住走道，都可能引發連鎖反應，拖延整班飛機起飛。她站在廚房區門口或巡視走道時，幾乎每個航班都看得到這種情形。

她說，走道壅塞多半來自簡單、可以避免的小錯誤，例如在走道上翻找護照 、與過大的包包奮戰，或擋在走道上整理隨身物品。她現在以乘客身分搭機時，也遵守一套嚴格的做法：護照與登機證拉鍊收進小型斜背包，機上用品放進座位下、容易拿取的小袋，事先整理好，絕不卡住隊伍。以下是她整理的8個登機常見失誤。

一、帶太多零散小包

瓦西利耶娃說，登機時常見旅客一手拿咖啡、一手拿登機證，外套還從肩上滑落，在走道造成瓶頸，後面的人都得等。她建議把物品集中在一個多功能隨身行李，例如可攤平的兩用周末旅行袋，或能放在座位下的小型拉桿箱。

二、在包包裡翻找電子配件

坐下才發現手機只剩5%電量，只好把隨身行李翻出一半找充電線，同排乘客還得等著過。瓦西利耶娃建議用有彈性固定帶與拉鍊網袋的小型收納包放充電線，幾秒內就能拿到，不必擋住走道。

三、以為機艙溫度會依個人調整

瓦西利耶娃說，最常聽到的抱怨之一，就是乘客以為機艙會維持舒適室溫，結果冷得發抖。機艙溫度起伏很大，空服員對總控溫的調節空間非常有限。她建議帶輕便毯子，最好能收進自帶的收納袋，並兼作長途飛行的腰靠枕，再掛在行李把手上，不占隨身行李空間。

四、把貴重物品與證件塞在行李深處

假日登機人潮擁擠，旅客被推擠或忙著處理登機證與包包而分心時，包包外側口袋容易成為扒手目標。瓦西利耶娃建議使用防盜斜背包，背在胸前，附鎖扣拉鍊與防割背帶，證件在登機門檢查時也更安全。

五、孩子的東西全由大人扛

讓孩子自己打包專屬的趣味隨身行李，等於讓他們參與旅程，也不會每分鐘向大人討東西。瓦西利耶娃帶兒子出門時，用可騎乘的兒童行李箱，附穩固輪子、踏板與安全繩，孩子可以自己拉，累了還能騎著滑過航廈。零食與玩具放在箱內，孩子有獨立的成就感，她登機時雙手也能完全空出來。

六、穿硬梆梆的鞋子

登機門遠在天邊、安檢又緩慢時，鞋子不合腳最糟。瓦西利耶娃的做法是穿透氣的免綁帶休閒鞋，緩衝佳、鞋面有彈性，需要時不必用手就能穿脫，不論在航廈間趕路，或走窄窄的機艙走道都舒適。

七、登機時才向空服員要水

登機時機組人員以安全、快速為重，旅客一上機就要水，會讓他們在忙碌的走道上為難。瓦西利耶娃總是帶空的可重複使用水壺，登機前在航廈的飲水機裝水。她建議選保溫不鏽鋼水壺，雙層真空隔熱可讓水冷好幾個小時，防漏壺蓋放在座位下的托特包裡也不怕灑出來。

八、忘了登機時間

在免稅店逛著逛著，很容易忘了時間。瓦西利耶娃說，自己看過不少乘客在艙門關閉時，從收銀台慌張衝出去。她靠智慧手錶設定震動鬧鈴，在手腕上快速設定倒數提醒，不會因為逛得太投入而錯過登機廣播。