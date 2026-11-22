2025年的梅西感恩節遊行期間，工作人員引導巨型氣球前進。（美聯社）

一年一度的紐約市梅西百貨感恩節 遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）即將到來，巨型氣球也是最受全球矚目的招牌，從史努比、米老鼠到米妮，每次新角色亮相都吸引民眾圍觀。

今年梅西感恩節遊行適逢第100屆，主辦單位將推出100個氣球及大型充氣造型，向百年傳統致敬。11月27日這天，由NBC於美東時間上午8時30分至中午12時直播，串流平台Peacock也將同步播出。遊行沿著紐約市指定的2.5英里路線前進，最後抵達梅西百貨位於先驅廣場的旗艦店。

第1屆遊行 來了獅子、駱駝

梅西感恩節大遊行自1924年11月27日在紐約曼哈頓舉行首屆活動，1939年開始電視轉播，逐漸成為美國感恩節的重要傳統。歷年登場的經典角色包括1934年的米老鼠、1961年的「落水狗」（Bullwinkle）、1968年的史努比，以及2024年首度亮相的米妮與蜘蛛人。

1924年首屆遊行其實沒有氣球，當年安排的是中央公園動物園的獅子、駱駝等活體動物。最早出現的氣球則是鳥、龍等一般動物和人物造型；直到1927年，「菲力貓」（Felix the Cat）才成為遊行史上第一個卡通角色氣球。1928年才開始使用氦氣，此前必須依靠工作人員手持長桿支撐。

2025年的梅西感恩節遊行，米妮造型氣球升空。（路透社）

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每顆大氣球要花5個月製作

前遊行執行製作人艾美．庫爾（Amy Kule）表示，每顆巨型氣球平均需要約5個月製作，實際時間則取決於造型複雜程度。她舉例，只有眼睛和嘴巴的圓形氣球相對容易，但如果是包含4個角色的「魔髮精靈」（Trolls）氣球，就需要更多工程設計才能完成。

這些氣球並非外包或租借，而是全部由梅西百貨位於新澤西州的官方遊行工作室親手製作。工作室占地約7萬平方英尺，距離曼哈頓中城約10英里，全年有50名全職員工負責設計與製作，包括服裝設計師、木工及藝術家。

庫爾2016年表示：「我們有一座很棒的工作室，負責設計、建造及工程製作每一顆氣球。這是一個寬敞又漂亮的空間，可以讓我們充氣球，也在這裡製作花車和遊行服裝，簡直像一個充滿魔法的地方。」

由於氣球必須通過林肯隧道，才能從新澤西州運往曼哈頓，因此即使充氣後體積龐大，運送時高度必須壓低至12.5英尺、寬度8英尺。製作團隊因此將氣球分成不同零件，裝入符合尺寸的箱子運送。

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史努比出場超過40次

史努比是遊行史上最受歡迎的角色之一，至今參與超過40場遊行，是出場次數最多的角色。他1968年首次以飛行員造型登場，之後曾化身太空人、溜冰選手，甚至在2000年千禧年戴上皇冠。2016年，查理布朗取代史努比登場；2019年，1969年首度亮相的太空人史努比再度取代查理布朗。

米老鼠則早在1934年登場，前遊行執行製作人庫爾透露，當年設計米老鼠時，甚至與華特迪士尼本人合作。她說：「我們與華特迪士尼一起設計了他，至今已經推出過4個版本的米老鼠。」

至於米妮，直到2024年才首次亮相，氣球高60英尺、長60英尺、寬34英尺，米老鼠的其他夥伴高飛狗與布魯托也曾陸續加入遊行。

2025年的梅西百貨遊行，史努比化身「童軍偵察員」。（路透）

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海綿寶寶氣球很難控制

海綿寶寶2004年首次亮相，2013年曾在扁平頭部加上聖誕帽，以改善升空能力。庫爾解釋：「氣球通常是圓形，當你製作方形氣球時，就會相當困難，因為必須使用很多控制繩，才能維持方形。」

2019年為慶祝卡通20周年，海綿寶寶氣球換上新造型，並加入寵物蝸牛小蝸（Gary）。

2026年新登場的角色還有Hello Kitty氣球，高33.6英尺（約10.2公尺），約為3層樓高。這款由三麗鷗角色造型設計的氣球，讓Hello Kitty手持蘋果，呼應她首次升空地點是紐約。

2025年的梅西感恩節遊行，海綿寶寶巨型氣球沿著紐約市第六大道前進。（美聯社）

辦過找氣球比賽 可換100美元

如今遊行氣球都經過嚴密固定，沒有發生過氣球脫離控制、飛走的情況，但早年主辦單位曾在遊行結束後放飛氣球。

1928年起，遊行甚至舉辦過「氣球競賽」，首年有5顆充滿氦氣的氣球被放飛，預計升至約2000至3000英尺高空，並在7至10天內逐漸洩氣，最後可能降落在美國不同地區。當時民眾若找到氣球並送回梅西百貨，可以獲得100美元獎金。

這項活動持續4年，直到1931年及1932年接連發生氣球與飛機相關事故，才在1932年正式結束。庫爾也透露，直到1931年以前，民眾若在自家院子找到氣球，還可以帶到梅西百貨兌換特別禮物。

氣球操控員無薪 中途不能上廁所

氣球操控員必須是梅西百貨員工、員工親友，或與遊行相關單位及合作夥伴有關聯的人士。這項規定自1924年遊行創辦以來便已實施。

由於遊行全程長達2.5英里，操控員必須符合嚴格的體能要求，並接受密集訓練。梅西百貨每年會在非遊行季舉辦3次實地訓練，確保這些巨型氣球能安全完成遊行。

梅西百貨感恩節遊行形式不斷演變，但100年始終不變的是壓軸登場的聖誕老人，因為聖誕老人現身也象徵美國假期購物與節慶季正式揭開序幕。