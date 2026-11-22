在美網友分享，原本以為美國人穿鞋上床已經是最大的文化衝擊，沒想到實際赴美生活後，才發現當地部分民眾在床鋪使用、寢具配置及清潔習慣上，還有許多與亞洲不同的地方。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI摘要 文章摘要整理： 一名旅美華人分享美國床文化差異，從穿鞋上床、床墊高度到不使用被套與平床單，引發網友討論，也有人提醒不能以少數經驗代表整體。

不少人從美劇中看到美國人穿著鞋子直接躺上床，總覺得難以理解。近日一名旅居美國多年的網友「Tracy亞歷山大」在小紅書 分享，自己原本以為穿鞋上床已經是最大的文化衝擊，沒想到實際赴美生活後，才發現當地部分民眾在床鋪使用、寢具配置及清潔習慣上，還有許多與亞洲不同的地方，包括不習慣使用被套、床墊高度驚人，以及多出一層平床單等，貼文曝光後引發熱議，不少網友也反駁，認為不能將個別生活習慣套用在所有美國人身上。

一名華人 網友在小紅書以「美國人的床文化體現了真正的文化差異」為題發文，表示自己從小就對美劇中穿鞋上床的畫面感到震驚，直到赴美生活、接觸不同國家的人後，才發現更多有趣的差異。首先是對床鋪清潔的觀念不同，她指出，許多亞洲家庭習慣將床視為乾淨區域，洗澡、換上睡衣後才會躺下，但她在美國曾看過有人穿著外出的牛仔褲直接坐上床，甚至不特別區分室內外衣物。

第二項差異則是床墊高度。Tracy表示，部分美國大學生偏好將床架墊得相當高，甚至需要在旁邊擺放小腳凳才能順利上下床，讓她好奇睡覺時若不小心滾下床，是否會發生危險。不過，也有網友解釋，大學宿舍空間有限，將床架墊高主要是為了增加床底收納空間，並非單純追求美觀。

第三項是部分美國家庭不使用傳統被套，而是直接使用稱為「Comforter」的被子，需要清潔時便將整件放進洗衣機。第四項則是美式床鋪常見的「Flat Sheet」，也就是平床單，通常鋪在身體與被子之間，作為方便拆洗的隔離層。Tracy認為，這種配置與亞洲常見的被套使用方式不同，也讓她花了不少時間適應。

貼文曝光後，有網友認同不使用被套相當方便，表示「省去套被套那麼繁瑣的步驟，還可以洗衣機烘乾機一丟就乾淨」。另有人指出，美國家庭其實相當重視寢具搭配，平床單除了方便清洗，也能與被子、枕套搭配，兼顧美觀與實用性。至於高床設計，也有人認為不僅方便收納，整理床鋪時還不必頻繁彎腰。

不過，對於穿鞋上床的說法，不少居住美國的網友提出反駁，有人表示「絕大多數人進家門就脫鞋光腳了呀」，也有人分享，自己認識的美國家庭大多會區分室內外鞋子。另有網友強調，無論哪個國家都有愛乾淨與不愛乾淨的人，不能以少數經驗概括整體文化。Tracy則坦言，即使已在美國生活多年，自己仍維持進門換拖鞋、上床前換乾淨衣服的習慣，也顯示生活文化差異未必需要完全改變原有習慣。