專家評選5國「平價海外退休」 夫妻每月生活費只要2千美元
美國退休族因生活成本上升而考慮移居海外，專家評選葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利與哥斯大黎加為平價退休地點，兼具較低開銷與醫療、氣候和稅務優勢。
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美國退休族因生活成本上升而考慮移居海外，專家評選葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利與哥斯大黎加為平價退休地點，兼具較低開銷與醫療、氣候和稅務優勢。
美國生活成本持續攀升，愈來愈多民眾選擇移居海外，根據移民諮詢機構Get Golden Visa報告，旅居海外的550萬美國人中，約23%為退休人士。想尋找更經濟實惠的退休生活嗎？專家推薦葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利及哥斯大黎加等五國，不僅生活開銷較低，也兼具醫療、氣候與生活品質等優勢。
以下是理財網站GOBankingRates整理出的五大熱門平價退休地點：
1.葡萄牙
葡萄牙是多名移居專家心目中的首選。移居諮詢平台Expatsi共同創辦人巴奈特（Jen Barnett）指出，退休人士若在當地銀行存入約1萬2000美元，並有每月約1000美元被動收入，就能取得D7簽證。
合法居民可享有優質的公共醫療，且當地已有成熟的外籍人士社群，有助新移民適應，一對夫妻每月約2000美元即可生活。
2.墨西哥
墨西哥以低廉物價、優質私人醫療及多元生活環境吸引退休族。巴奈特表示，夫妻每月最低約1500美元即可維持生活。不過，申請永久居留須具備一定財力，包括每月收入至少7322美元，或是儲蓄、投資帳戶中至少有29萬2859美元。
3.希臘
移居顧問葛拉齊（Federica Grazi）指出，希臘擁有美麗海岸、友善居民，以及具吸引力的移民政策和稅務優惠，生活成本也相對低廉，成為近年熱門退休目的地，更被「國際生活」(International Living)雜誌評選為「2026年最佳退休地點」。
4.義大利
專家指出，義大利當地每月生活費通常可控制在2000美元以下，許多美國人選擇移居此處，是為了享有為期十年、針對境外收入課徵7%單一稅率的優惠，這有助於延長退休積蓄的使用年限。加上優質的醫療、宜人氣候及美食文化，讓義大利成為受許多人歡迎的移居選擇。
5.哥斯大黎加
哥斯大黎加適合嚮往海灘與悠閒生活的人士。巴奈特表示，市中心以外的一房公寓月租約600美元，一對夫妻每月約2000美元即可生活。當地居民須加入公共醫療系統Caja，可獲得優質的基本醫療照護。
文章整理出5個熱門選項，分別是葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利與哥斯大黎加。這些國家共同特色是生活成本較低，且在醫療、氣候或移民政策上具吸引力。 多數地點的估算都落在每月約2000美元左右，像葡萄牙與哥斯大黎加都提到夫妻約2000美元可生活，墨西哥甚至可低至1500美元，義大利也常可控制在2000美元以下。 葡萄牙的D7簽證門檻相對明確，義大利則提供境外收入10年7%單一稅率優惠，希臘也有較具吸引力的移民政策與稅務安排，成為退休族考量的重要因素。
精華 FAQ
文章整理出5個熱門選項，分別是葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利與哥斯大黎加。這些國家共同特色是生活成本較低，且在醫療、氣候或移民政策上具吸引力。
多數地點的估算都落在每月約2000美元左右，像葡萄牙與哥斯大黎加都提到夫妻約2000美元可生活，墨西哥甚至可低至1500美元，義大利也常可控制在2000美元以下。
葡萄牙的D7簽證門檻相對明確，義大利則提供境外收入10年7%單一稅率優惠，希臘也有較具吸引力的移民政策與稅務安排，成為退休族考量的重要因素。
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