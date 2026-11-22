希臘是專家評選的平價退休地點之一。圖為位於希臘聖托里尼島的伊亞（Oia）觀光村，成千上萬的遊客湧入此地欣賞著名的日落美景。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國退休族因生活成本上升而考慮移居海外，專家評選葡萄牙、墨西哥、希臘、義大利與哥斯大黎加為平價退休地點，兼具較低開銷與醫療、氣候和稅務優勢。

美國生活成本持續攀升，愈來愈多民眾選擇移居海外，根據移民 諮詢機構Get Golden Visa報告，旅居海外的550萬美國人中，約23%為退休 人士。想尋找更經濟實惠的退休生活嗎？專家推薦葡萄牙 、墨西哥 、希臘、義大利 及哥斯大黎加等五國，不僅生活開銷較低，也兼具醫療、氣候與生活品質等優勢。

以下是理財網站GOBankingRates整理出的五大熱門平價退休地點：

1.葡萄牙

葡萄牙是多名移居專家心目中的首選。移居諮詢平台Expatsi共同創辦人巴奈特（Jen Barnett）指出，退休人士若在當地銀行存入約1萬2000美元，並有每月約1000美元被動收入，就能取得D7簽證。

合法居民可享有優質的公共醫療，且當地已有成熟的外籍人士社群，有助新移民適應，一對夫妻每月約2000美元即可生活。

2.墨西哥

墨西哥以低廉物價、優質私人醫療及多元生活環境吸引退休族。巴奈特表示，夫妻每月最低約1500美元即可維持生活。不過，申請永久居留須具備一定財力，包括每月收入至少7322美元，或是儲蓄、投資帳戶中至少有29萬2859美元。

3.希臘

移居顧問葛拉齊（Federica Grazi）指出，希臘擁有美麗海岸、友善居民，以及具吸引力的移民政策和稅務優惠，生活成本也相對低廉，成為近年熱門退休目的地，更被「國際生活」(International Living)雜誌評選為「2026年最佳退休地點」。

4.義大利

專家指出，義大利當地每月生活費通常可控制在2000美元以下，許多美國人選擇移居此處，是為了享有為期十年、針對境外收入課徵7%單一稅率的優惠，這有助於延長退休積蓄的使用年限。加上優質的醫療、宜人氣候及美食文化，讓義大利成為受許多人歡迎的移居選擇。

5.哥斯大黎加

哥斯大黎加適合嚮往海灘與悠閒生活的人士。巴奈特表示，市中心以外的一房公寓月租約600美元，一對夫妻每月約2000美元即可生活。當地居民須加入公共醫療系統Caja，可獲得優質的基本醫療照護。