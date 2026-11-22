屬牛、屬兔、屬龍及屬鼠者，通常較能控制情緒，也懂得衡量場合與後果，在人際相處及處理問題時展現出較強的分寸感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，屬牛、兔、龍、鼠的人通常情緒較穩，遇到臨時變化或人際摩擦時，能先衡量輕重與後果，再以冷靜方式處理問題。

工作及生活中難免遇到臨時變化，像是方案遭退回、突然增加任務，或與他人產生誤會。有些人容易受到情緒影響，當下便表現出不滿；也有人即使心裡有壓力，仍能保持冷靜，先處理事情再整理心情。根據搜狐報導指出，屬牛、屬兔、屬龍及屬鼠者，通常較能控制情緒，也懂得衡量場合與後果，在人際相處及處理問題時展現出較強的分寸感。

生肖牛：沉著面對變化 承諾多半能夠做到

屬牛者的穩定，多半來自踏實而沉著的性格。他們不喜歡搶著發言，也很少為了表現自己而刻意強調功勞。遇到突發狀況時，周圍的人可能已經慌亂，屬牛者卻傾向先釐清問題，再一步步尋找解決方式。

他們有時看起來反應較慢，實際上是在評估風險，不願受到一時情緒影響而做出草率決定。屬牛者也不會輕易承諾，但只要答應下來，通常便會認真完成。這種不誇大、不推卸的態度，容易在長期合作中累積信任。

生肖兔：說話懂得留餘地 柔和背後也能扛事

屬兔者的穩定，展現在對情緒及人際距離的掌握。即使心中感到不滿，他們也很少立刻把怒氣表現在臉上，而是先放慢語氣，把事情的前因後果說清楚。

這並非屬兔者沒有脾氣，而是他們明白，情緒高漲時說出的話，可能造成難以挽回的傷害。因此，面對意見不合或關係摩擦時，他們通常願意為彼此保留台階，避免讓小問題演變成正面衝突。

生肖龍：不被小事牽動 將目光放在長期目標

屬龍者的情緒穩定，往往來自對事情輕重緩急的判斷。他們不喜歡反覆抱怨，也不願意把時間浪費在細微摩擦上。即使暫時吃虧或遭到誤解，也未必急著當場爭辯。

相較於眼前得失，屬龍者更在意長期發展及實際成果。當注意力放在更重要的目標上，便不容易因幾句批評或一時不順而偏離方向。這種穩定並非刻意裝作冷靜，而是經過權衡後，選擇把精力留給真正重要的事情。

生肖鼠：懂得避開鋒芒 冷靜後再解決問題

屬鼠者觀察力敏銳，通常能迅速察覺氣氛及他人的情緒變化。發現場面不對時，他們不會盲目跟著起鬨，而是先避開衝突，等待適合的時機處理問題。

情緒升高的當下，屬鼠者較能忍住不必要的話，避免因一時衝動使局面更加複雜。等雙方冷靜後，他們再重新整理資訊、釐清誤會，許多看似棘手的情況，也可能因此逐漸化解。