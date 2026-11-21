搭飛機時若遇到班機取消且決定放棄行程，乘客有權獲得退款。班機延遲示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Oscar Chan）

AI摘要 文章摘要整理： 冬季旅遊旺季遇到航班取消，旅客若放棄行程可拿退款，若續行則可能獲改簽、餐宿等補償，並應事先查詢各航空公司政策。

冬季假期即將到來，成千上萬的美國人正準備搭機出遊，但難免會遇到航班被取消的情況，今日美國（USA Today）報導，若不幸遇到且決定放棄行程，你有權獲得退款，若決定繼續等候搭乘，根據各家航空公司向美國運輸部（DOT）做出的承諾，可能有資格獲得其他補償。

目前，運輸部的一項規定要求航空公司在突發狀況發生時，必須履行其對顧客所做的承諾。

運輸部指出，在航空公司可控範圍內的航班取消，是指因航空公司導致的情況，包括飛機維修、機組員問題、機艙清潔、行李裝載和加油，而天氣因素和空中交通管制則不可歸責於航空公司。

明年2月1日起，運輸部將10種航班延誤或取消原因移出「航空公司可控制範圍」，一些專家認為這會讓旅客的保障變少，但今年冬季的假期期間旅客還不需要擔心這個問題。

若你的航班因任何原因被取消，無論是否屬於航空公司可控範圍，若決定放棄行程，都有權獲得退款，若決定繼續行程，則可能仍有資格獲得補償或相關安排，例如免費改搭其他航班甚至其他航空公司的班機、針對符合條件的延誤提供餐飲與住宿券，以及其他福利。

目前沒有任何一間美國的航空公司針對延誤提供現金補償，但若因班機取消導致旅客必須過夜，美國、達美、西南和聯合四大航空公司都會提供飯店住宿和地面交通接駁券。

運輸部也有一份表格，列出美國各大航空公司的政策。

若遇到班機取消，最好的做法是在出發前了解所搭乘的航空公司相關政策，並在必要時主動爭取自身權益，可以盡可能地聯繫航空公司，透過應用程式、社群媒體、電話都可以，若已出發，可以直接洽詢機場的服務櫃檯。和客服人員溝通時，最好先找好幾個替代航班選項。此外，若打算行使相關權益，也請務必詢問是否可獲得住宿安排或退款。