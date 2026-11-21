爽吃速食又想補充蛋白質 麥當勞5款餐點同時滿足
麥當勞順應protein-maxxing風潮，盤點多款高蛋白餐點與客製化點法，讓速食族也能在享受口腹之慾時補充蛋白質。
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麥當勞順應protein-maxxing風潮，盤點多款高蛋白餐點與客製化點法，讓速食族也能在享受口腹之慾時補充蛋白質。
過去速食主打「加大份量」，如今則逐漸轉向「追求極致蛋白質（protein-maxxing）」的風潮。根據國際食品資訊委員會（International Food Information Council）2025年的調查，70%的美國人表示正試圖攝取更多蛋白質。據《財富》（Fortune）報導，麥當勞也盯上這波蛋白質熱潮，正在推進一項名為「McDonald's Next」的成長計畫，將更重視健康與營養素比例（macros），潛在的新品包括烤雞捲餅與餐盒、蛋堡／蛋咬（egg bites）以及脆雞餐盒。
其實，現有餐點中就有不少選擇能提供可觀的蛋白質，例如：牛肉漢堡和香脆雞肉品項仍能帶來相當份量的蛋白質；此外，如果搭配成套餐，中份薯條還能額外提供5克蛋白質。
1.雙層四盎司牛肉堡（Double Quarter Pounder with Cheese）
雙層四盎司牛肉堡將蛋白質份量翻倍，包含兩片四分之一磅牛肉排（烹調前重量）、兩片美式起司、酸黃瓜、洋蔥絲、番茄醬與黃芥末，整份含有48克蛋白質。曾有網友形容這對「速食垃圾食物」來說是「相當驚人的蛋白質分量」。
但這款漢堡的油脂含量相當高，總共含有42克脂肪，如果你想減少熱量與碳水化合物，去掉芝麻漢堡包也是一種做法。
2.4塊麥脆雞條（4-Piece McCrispy Strips）
4塊麥脆雞條提供41克蛋白質。相較於雙層四盎司牛肉堡的42克脂肪，它在脂肪比例上對營養控制更友善一些，僅有 26克。有健身愛好者就表示，想吃麥當勞又得顧及營養素時，這會是他的首選。
如果你想控制低熱量，大概得克制住把雞條整個泡進沾醬裡的衝動，一份沾醬會多出約110大卡，但蛋白質為0克。
3.去麵包去起司豪華脆雞堡＋4塊麥克鷄塊（Bun-less Deluxe McCrispy and 4-Piece Nuggets）
想吃得更偏重蛋白質，不一定得照著原本的菜單點餐。TikTok創作者班吉・澤維爾（Benji Xavier）表示，他靠著更健康的飲食減重 100 磅，他分享了自己常吃的低卡高蛋白麥當勞組合。
澤維爾點了豪華脆雞堡，但去掉麵包和起司，改加額外番茄、酸黃瓜與生菜來取代高碳水、高脂肪的食材。這讓原本530大卡的雞肉堡降到290大卡，搖身一變成了類似沙拉的餐點，並含有26克蛋白質。為了進一步拉高蛋白質，他再加點一份4塊麥克鷄塊，額外增添9克蛋白質。澤維爾這整套組合有35克蛋白質，花費不到10美元。
4.20塊麥克鷄塊（20-piece Chicken McNuggets）
如果你正在找一種方便又能在速食中攝取較多蛋白質的方式，20塊裝麥克鷄塊或許值得考慮。它含有46克蛋白質，大部分蛋白質來自製成鷄塊的雞肉。
健身族群也曾把麥克鷄塊視為方便增肌的蛋白質來源之一。在討論20塊裝是否適合作為增肌選項時，一名Reddit網友寫道：「我會推薦這條路嗎？不會。但它們能不能提供蛋白質、脂肪和碳水化合物？會。」
5.四盎司牛肉堡（Quarter Pounder with Cheese）
如果你覺得雙層四盎司牛肉堡有點太過頭，但還是想吃份量感足的牛肉餐點，可以改選一般的四盎司牛肉堡，以較輕量的方式滿足口腹之慾。這款漢堡使用一片新鮮的四分之一磅牛肉排、一片起司、酸黃瓜、洋蔥絲、番茄醬與黃芥末，夾在芝麻麵包中，提供30克蛋白質與520大卡。
與雙層四盎司牛肉堡相比，蛋白質少了18克，但省下220大卡；如果你不打算在單一餐把蛋白質拉到最滿，而是想留點空間給中份薯條這類配餐（可再多提供5克蛋白質），這會是個合理的取捨。
因為美國消費者正追求更多蛋白質，麥當勞也看準這股趨勢，推進重視健康與macros的計畫，並考慮推出更符合健身與營養需求的新餐點。 包括雙層四盎司牛肉堡有48克、20塊麥克鷄塊有46克、4塊麥脆雞條有41克，以及一般四盎司牛肉堡有30克，都是可考慮的高蛋白速食選項。 可把豪華脆雞堡去掉麵包和起司，改加番茄、酸黃瓜與生菜，再搭配4塊麥克鷄塊，能把熱量壓低，同時維持約35克蛋白質。
精華 FAQ
因為美國消費者正追求更多蛋白質，麥當勞也看準這股趨勢，推進重視健康與macros的計畫，並考慮推出更符合健身與營養需求的新餐點。
包括雙層四盎司牛肉堡有48克、20塊麥克鷄塊有46克、4塊麥脆雞條有41克，以及一般四盎司牛肉堡有30克，都是可考慮的高蛋白速食選項。
可把豪華脆雞堡去掉麵包和起司，改加番茄、酸黃瓜與生菜，再搭配4塊麥克鷄塊，能把熱量壓低，同時維持約35克蛋白質。
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