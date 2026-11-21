專家預測，GTA6銷售表現有望超越影史最賣座電影；圖為日前Netflix發布的加長版遊戲預告。（取材自Netflix）

AI摘要 文章摘要整理： GTA 6在等待13年後上市，靠龐大預購與首日營收創下娛樂史新紀錄，也帶動請假、外送與各種社群話題延燒。

電玩遊戲「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）由Rockstar Games開發，11月19日午夜在全球上市，首發平台是PS5與Xbox Series X|S。距離上一代「GTA 5」已經13年，發行前就有預購數字、請假潮和各種跨界話題。上市當天，母公司Take-Two表示，預購加首日營收合計達37.9億美元，並稱這是娛樂產業史上規模最大的上市作品。

不玩遊戲的人也可能被波及：上班族搶著請假、外送訂單暴增，連警察都出來喊話。這份整理包 從「為什麼大家等這麼久」、「數字有多誇張」、「怎麼影響日常生活」和「話題怎麼延燒」四個面向，帶你看懂這波熱潮。

一名玩家在GTA 6上市當天體驗遊戲。(路透)

13年的等待：GTA 6為什麼讓人期待到爆

GTA系列1997年推出第一代，內容涉及街頭犯罪、破壞財產與幫派，一度因暴力畫面引發爭議，上市後卻大獲成功。系列以道德立場複雜的角色和龐大的開放世界聞名，全球銷量近4.75億份。上一代「GTA 5」2013年發售，三天內就賣出10億美元。

這次等待特別久，因為GTA 6前後延期合計超過一年，內容還多次外洩。Rockstar在8月26日回應外洩時表示「痛心」。

官方預告片2023年和2025年各公開一支，第二支首日觀看次數接近5億次。故事舞台是虛構的「雷歐奈達州」（Leonida），風貌類似縱情享樂的南佛羅里達，片中有車上熱舞、遊艇派對，還有短吻鱷闖進加油站。州內的虛構城市「罪惡都市」（Vice City）以邁阿密為原型。主角是傑森（Jason）與露西亞（Lucia）。

開發成本也是話題。Roth分析師韓德勒估計超過10億美元，遠高於一般好萊塢大片的數億美元。

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預購衝15.4億元、首日賣破37.9億元：數字有多誇張

市調機構Sensor Tower估計，截至11月17日，預購已達1588萬套、營收約15.4億美元。營收突破10億美元只花了六天，之後銷量逐日加速。其中約75%是PlayStation版，25%是Xbox版。Take-Two上周財報提到，預購表現「遠遠超出」預期，但沒有公布官方預購數字。

上市後，Take-Two公布預購加首日營收達37.9億美元，但發言人不肯透露實際賣出幾套。

這個數字常被拿來和電影比。目前影史最高票房是「復仇者聯盟：終局之戰」的29.4億美元，專家預估GTA 6上市初期營收能到30億至50億美元。摩根史坦利則預測，到2027年3月銷量可達4000萬份，以標準版79.99美元計算，約32億美元。

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請假、叫外送、搶串流觀眾：一款遊戲怎麼牽動生活

請假潮

職場平台BambooHR指出，上市當天的帶薪休假申請量，比2024、2025年同日高出近13%，近五分之一的企業員工打算為此請假。澳洲的Employment Hero統計，當天特休申請量比去年同日多29%，其中18至44歲男性增幅達84%。

西班牙龐培法布拉大學教授蒙塔爾沃（José García Montalvo）以「GTA 5」上市時的請假情況推算，美國單日可能損失約10億美元生產力。這是學者的模型估算，不是官方預測。

外送暴增

DoorDash統計，11月18日晚間9時到19日凌晨2時，與一般星期三晚間相比，遊戲控制器與配件訂單增加450%，HDMI線增加440%，能量飲料增加20%，零食與速食也增加10%以上。

Uber Eats的邁阿密19日凌晨0時到5時訂單增加逾30%。Grubhub的1000張折扣碼在12分鐘內領完。麥當勞、Popeyes等連鎖餐廳也推出聯名活動。

其他產業

PwC預測，邁阿密觀光業可能受惠，串流平台的觀看時數則可能下滑。PwC還預期，2027年第一季串流業者可能以遊戲上市為由解釋業績下滑。

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從軍隊到警察局：話題怎麼延燒

美國陸軍第3步兵師第9旅工兵營（駐喬治亞州史都華堡）推出獎勵：8月1日至11月14日續役的士兵，可獲4天特別假，時間正好配合GTA 6上市。這份備忘錄先在社群流傳，再由Task & Purpose與Military.com確認屬實。130名符合資格的士兵中，已有44人選擇這項獎勵。

上市當天，美國多地警方也在社群上喊話。亞特蘭大警方說：「玩遊戲就好，別拿自己的人生開玩笑。」丹佛警方提醒，逃避警方追捕在現實中仍然違法。亞利桑納州皮馬郡警長辦公室則說，現實法律沒有作弊碼、角色重生或任務重來。

另外，紐西蘭因靠近國際換日線，成為最早開玩的地區之一。德州有位到府汽車美容業者當天不接電話專心打遊戲，客戶反而趕在他進入遊戲前送車。

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