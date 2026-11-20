隨身瓶未清洗乾淨並風乾，溝槽部件易孳生黴菌與霉斑；示意圖。（pexels／Anna Shvets）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，隨身水瓶若未拆開細部清洗並徹底風乾，瓶蓋、墊圈與吸管都容易成為霉菌溫床，必要時還得更換零件。

重複使用環保水瓶（隨身水瓶）在最近幾十年來變得相當流行，然而多數環保容器最終都難逃被丟進垃圾桶的命運，而且原因每次都一樣：霉斑孳生。

為什麼這些環保水瓶，總是會變成黴菌與霉斑的溫床，特別是不鏽鋼水瓶更是如此。有辦法防止黴菌孳生嗎？如何讓長了黴菌的環保水瓶「起死回生」？

加拿大清潔服務公司Hellamaid的創辦人兼執行長、清潔專家艾哈邁德·梅吉爾（Ahmed Mezil），分享清除水瓶上的霉斑與黴菌的絕招，以及如何預防它們再次孳生。

梅吉爾指出，無法完全風乾的水瓶，內部容易孳生黴菌，「不鏽鋼水瓶的密封條和瓶蓋藏有許多細縫，是黴菌的好藏身之處。至於塑膠水瓶，內壁的刮痕會讓黴菌更難徹底清洗乾淨。」

細縫、墊圈易存汙納垢 洗完再沖溫水

根據梅吉爾的說法，要把長了霉斑的水瓶洗乾淨，祕訣就在於水瓶的細縫；任何帶有溝槽的部件，包括瓶蓋、矽膠墊圈和吸管，都必須經常且徹底地清洗。

他進一步說明：「要清除黴菌，可以把瓶蓋上的矽膠墊圈拆下來清洗。」接著，使用洗碗精清洗水瓶的其他部件，「用牙刷刷洗墊圈溝槽和其他發霉的區域，這有助於深入細小的縫隙。」

一旦徹底刷除所有黴菌，務必用溫水將各部件沖洗乾淨；接著，在重新組裝並再次使用水瓶之前，一定要讓它們完全風乾。

他警告說：「水瓶最髒的地方，往往是你沒有拆下來清洗的地方。僅僅用水沖一下水瓶，並不代表瓶蓋就是乾淨的。」

瓶蓋霉斑洗不掉 最好換新的

梅吉爾表示：「如果黴菌已經滲入密封條中，就必須進行更換。」幸好有些水瓶製造商會販售替換用的瓶蓋和橡膠墊圈，這意味著不必把整個水瓶都換掉。

正如杜福塔（Yuriko Fukuta）醫師先前向《每周健康》（Everyday Health）雜誌所解釋的，為了防止水瓶成為霉斑和細菌的溫床，每次使用完的當天都必須清洗水瓶；而且每次清洗時，務必拆卸水瓶的瓶蓋，並使用溫水和洗碗精妥善清洗。

預防黴菌孳生 清洗後徹底風乾

梅吉爾補充，預防黴菌最好的方法就是在每次清洗後，將水瓶徹底風乾。而這同樣需要在每次清洗時，將瓶蓋上的所有墊圈或吸管拆卸下來。

梅吉爾總結，人們可以透過保持水瓶和密封條的清潔來防止黴菌堆積，「只要讓水瓶或密封條保持潮濕，黴菌就會捲土重來。」

此外，如果你用來裝的不是清水，而是其他飲料，保持水瓶清潔可能會更加困難。梅吉爾建議，裝過含糖飲料或調味飲品的水瓶，必須盡快清洗乾淨，以免孳生黴菌。