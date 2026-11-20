咖啡示意圖。（pexels／Engln Akyurt）

AI摘要 文章摘要整理： 功能醫學醫師米奇根分享自己以咖啡、100%純可可與生蜂蜜作為日常飲食，強調它們可能有助心血管、抗氧化與腸道健康，但仍應搭配地中海飲食等可持續習慣。

想要活得更久、更健康，祕訣或許就從早餐開始。在佛羅里達州 從事功能醫學逾45年的醫師米奇根（Dr. Mitch Ghen）表示，他在日常生活中固定攝取三種食物與飲品，以促進健康老化，分別是咖啡、可可與生蜂蜜。

米奇根表示，他認為這些食物能帶來顯著助益，並已將它們融入日常作息中。他透露，每天早晨會以咖啡搭配100%純可可開啟一天，白天則會食用未經過濾的生蜂蜜。

以下為米奇根推薦的三種日常食材：

1.咖啡

米奇根將咖啡列為長壽清單之首，並指出相關研究顯示飲用咖啡與潛在健康益處有關。

他表示，研究指出咖啡與長壽之間的「甜蜜點」約在每天三到四杯之間；除了大家熟悉的提神醒腦效果外，他也認為咖啡可能對心血管與免疫系統帶來好處。他個人偏愛有機咖啡，並將其納入晨間習慣。

2.可可

米奇根會在早晨的咖啡中加入富含多酚的100%純可可，為飲品增添營養。

多酚是具有抗氧化特性的天然植物化合物。他指出，依可可的多酚含量而定，通常建議攝取約一茶匙至一湯匙；兩者搭配不僅能讓早晨有個好開始，也能提供相當可觀的抗氧化物與多酚。

此外，他也提到有研究顯示可可有益心血管健康。

3.生蜂蜜

清單上的第三種食物是未經過濾、有機的生蜂蜜。

米奇根表示，蜂蜜可能有助於腸道菌群，而腸道菌群近年來已成為整體健康與老化研究的重要焦點。他直言自己非常喜愛蜂蜜，認為它有助延壽，但攝取分量應適度，建議每天約一湯匙較為合理，既能發揮益處，又不至於引起血糖大幅波動。

雖然米奇根將這三種食物納入個人日常飲食，但他也強調，健康老化不能只靠在飲食中加入單一「超級食物」。他呼籲大眾應著重於可持續的飲食習慣，並普遍建議以地中海飲食作為參考典範。米奇根最後鼓勵民眾，即使過去飲食習慣不佳，現在做出改變也永遠不嫌晚。