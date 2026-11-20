行李箱示意圖。(Photo by Triyansh Gill on Unsplash)

AI摘要 文章摘要整理： 旅行後別只洗衣服，行李箱也要清潔與晾乾，依軟殼、硬殼材質選對方法，並處理內部、拉鍊與把手，才能減少細菌、異味與發霉風險。

旅行結束回家後，許多人忙著拆行李、洗衣服，卻經常忽略行李箱本身也需要清潔。Southern Living報導，行李箱在旅途中經常接觸機場、公共廁所及飯店等場所，可能沾染細菌、過敏原，甚至藏有床蝨。專家提醒，定期清潔行李箱不僅能降低細菌及發霉風險，也有助延長使用壽命，並依軟殼、硬殼材質採取不同清潔方式。

專業清潔公司人士席爾茲（Elizabeth Shields）形容，行李箱就像一本旅行日記，記錄每個到訪過的地方，但也可能帶回各種細菌、過敏原，甚至床蝨。

軟殼行李箱通常使用較柔軟的布料製成，清潔時可準備溫水、中性洗衣精及抹布或硬毛刷。

毒物專家兼作家哈里斯（Tonya Harris）建議，將約1湯匙溫和洗衣精加入8盎司（約237毫升）溫水中調勻，再以抹布沾取清潔液，輕輕拍擦髒污處，最後使用稍微沾濕清水的柔軟布料擦拭，去除殘留清潔劑。完成後應放在通風處自然晾乾，天氣晴朗時也可放到戶外乾燥。

至於硬殼行李箱，通常以塑膠材質製成，清潔相對簡單。席爾茲建議，將溫和肥皂或清潔劑加入溫水，以柔軟布料沾濕後擦拭外殼。如果沒有明顯污垢，也可以使用酒精濕巾擦拭。

若外殼出現刮痕或頑固污漬，可使用小蘇打粉加水調成糊狀，或選擇適合硬殼材質的專用清潔劑，再以軟毛刷輕輕刷洗，最後用乾淨濕布擦掉殘留物。

拉鍊、把手也要擦拭

外部清潔完成後，還要處理行李箱內部。首先使用吸塵器清除碎屑及灰塵，若內襯沾到化妝品、香水、洗髮精或乳液等液體，可用沾有溫水及溫和清潔劑的濕布擦拭，並等待完全風乾後再收納。

拉鍊及把手則是容易被忽略的清潔死角。由於旅途中經常用未清洗的雙手接觸，建議以溫水和肥皂清潔把手，拉鍊則可用乾布擦拭，避免清潔後殘留水分，造成拉鍊卡住或變得不順暢。

小蘇打、醋水去除異味

如果行李箱曾放入汗濕衣物、潮濕毛巾或沒有完全晾乾的泳衣，可能產生霉味。

哈里斯建議，可在行李箱內部兩側薄薄撒上一層小蘇打粉，靜置數小時後倒出，再用吸塵器清除殘留粉末。

另一種方式是製作小蘇打除臭包，將約2湯匙小蘇打粉放入咖啡濾紙中，將開口扭緊後用橡皮筋固定，製作1至2個除臭包放進行李箱，拉上拉鍊靜置1至2天，再取出即可。小蘇打能吸收並中和異味。

若想更快去除氣味，也可將溫水與醋混合後噴灑在行李箱內部，靜置幾分鐘再擦拭，之後必須完全晾乾才能重新使用或收納。將行李箱放在陽光下數小時，也有助於自然去除異味。

行李箱發霉怎麼辦？

如果行李箱長期存放在潮濕環境，或曾將濕衣物長時間留在箱內，就可能滋生黴菌。

專家伊凡斯（Steve Evans）建議，若發現黴菌，可將白醋與清水以1：1比例混合，噴灑在發霉表面，再用濕海綿輕輕按壓及擦拭，清除霉斑。

專家提醒，旅行結束後，除了整理衣物，也應將行李箱內外徹底清潔並充分乾燥，避免細菌、異味及黴菌持續累積，讓下次出遊時能安心使用。