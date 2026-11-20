2018年，1歲的菲歐娜在辛辛那提動物園內游泳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 辛辛那提動物園明星河馬菲歐娜因誤吞遊客帽子搶救不治，飼育員珍娜悲痛悼念，坦言這不僅是失去摯愛動物，也像失去人生重要的一部分。

美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）明星河馬菲歐娜（Fiona）因誤吞遊客掉入圍欄的帽子，經過數日搶救仍不幸死亡，得年9歲。長年照顧她的飼育員珍娜（Jenna）近日發文悼念，透露自己原以為菲歐娜會陪伴她數十年，甚至曾想像退休 後仍能與她相伴，如今卻感覺不只失去家人與朋友，也失去了部分自我。

珍娜在Instagram寫道：「很難形容失去菲歐娜帶給我的難以置信與悲痛。」她表示，菲歐娜不只是自己工作上照顧的動物，更像家人、朋友，也是她生命中最特別、最具改變力量的動物。她說：「這感覺不只是失去家人、朋友，以及我曾照顧過最特別、最能改變生命的動物，也像是失去了部分自我，以及一個讓我得以向世界傳遞希望、喜悅與知識的媒介。」

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珍娜透露，她一直覺得自己和菲歐娜是一起長大的，經常想像兩人一同變老，甚至期待自己退休時，菲歐娜仍然陪伴在身邊。她原本認為菲歐娜還能活40至50年，動物園團隊也已開始討論如何慶祝她的10歲生日。

2026年11月20日，辛辛那提動物園內，民眾在河馬菲歐娜（Fiona）紀念區擺放鮮花、手寫卡片、西瓜，悼念這隻深受喜愛的河馬。（美聯社）

她悲痛表示：「我們以最可怕、最悲慘的方式失去了她……這一切實在太不公平，令人難以承受。我們本來還應該有另外40至50年的時間與她相伴。」

菲歐娜於2017年1月出生，比預產期早了6周，出生時體重僅29磅（約13公斤），當時無法自行站立或吃奶，必須由動物園工作人員全天候照料。隨著健康逐漸好轉，她從早產的小河馬成長為受到全球動物愛好者喜愛的明星。

珍娜形容，菲歐娜是全世界許多人的希望與鼓舞，更是「我認為有史以來最有效的動物園親善大使」。

珍娜的家中牆上掛著菲歐娜的照片，廚房有印著菲歐娜圖案的咖啡杯，衣櫃裡也有相關T恤，甚至連兒子的書架上都能看到她。珍娜坦言，菲歐娜的高人氣讓她幾乎無處躲避悲傷，「失去任何動物或摯愛都令人心碎，但她的知名度與影響力，讓這一切幾乎難以承受，因為根本無處可逃。」

辛辛那提動物園表示，獸醫曾連日嘗試協助菲歐娜排出誤吞的帽子，但她的食慾持續下降，團隊先後進行超音波檢查、輸液治療，還向哥倫布動物園借來長達9英尺（約2.7公尺）的內視鏡，試圖檢查她的消化道。由於成年河馬無法透過手術取出異物，獸醫只能盼望她自然排出帽子，最終仍未能挽回生命。

珍娜最後寫道：「讓她走進我的生命，改變了我的人生；失去她，也將再次改變我的人生。沒有任何事物能與她相比。」

2017年，菲歐娜（中）與母親比比（左）嬉戲。（美聯社）