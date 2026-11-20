好市多示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國好市多一款金磚造型的奶油薄脆餅乾在社群引發關注，因外盒金光閃閃、喜氣十足，被網友笑稱太招財，但甜度與酥脆碎屑也成為討論焦點。

美國好市多 (Costco)經常推出新品，近日一款外型酷似「大金磚」的奶油薄脆餅乾引起網友注意。小紅書 一名華人 網友「小丸子在美國」分享，逛賣場時遠遠看到一座金光閃閃的「金山」，忍不住停下腳步拍照，走近才發現堆成金磚造型的商品，其實是Crispy Butter Crepes奶油脆片餅乾，直呼包裝設計充分掌握消費者喜愛招財、喜氣元素的心理。

從「小丸子在美國」分享的照片可見，餅乾外盒採亮金色設計，整體做成梯形金條造型，表面還壓有餅乾圖樣及英文字樣。大量商品層層堆疊後，遠看就像一座小型金山，在賣場貨架上格外顯眼。每盒淨重13.2盎司、約375公克，

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「小丸子在美國」表示，該商品當時並未折價，但華麗外盒無論買來送人或自己收藏都很適合。拆開後，盒內是一排排獨立包裝的薄脆餅乾，沒有夾心，口感類似帶有奶油香氣的蛋捲或煎餅，咬起來酥脆，搭配紅茶或咖啡也十分合適。她認為整體只有微甜，不容易感到膩口。

貼文曝光後，不少網友被金磚造型吸引，直呼「這麼華麗，原來是餅乾」、「春節送人太適合了」。有人看見後一次買下4盒，也有消費者表示每年都會回購，家中已經吃完兩盒。另有網友指出，餅乾質地較薄脆，食用時容易掉滿碎屑，最好拿盤子接著吃。

不過，網友對甜度評價並不一致。有人認為甜度適中，也有人查看營養標示後指出，每31.5公克餅乾含有14公克糖，實際吃起來偏甜，甚至比巧克力口味更甜。部分網友原本擔心甜度過高，拿起後又放回貨架。