貓咪對高頻聲音特別敏銳，人類覺得悅耳的音樂，對貓咪來說未必同樣舒服；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 一隻橘貓被主人用衣架惡搞成「喵提琴」演奏者，影片爆紅；文章也提到貓咪聽覺特殊，對專為牠們設計的音樂反應更明顯。

誰說拉小提琴一定要有琴弓和樂器？一隻橘貓只靠一個衣架，就意外成了「音樂家」，模樣逗趣又有模有樣，讓網友笑翻。有毛孩家長突發奇想，把衣架架在橘貓頭上，再假裝拿著琴弓演奏，沒想到橘貓配合度十足，彷彿真的在開一場古典音樂會。

PetHelpful網站報導，影片曝光後，網友紛紛被這場突如其來的「演出」逗樂。有人注意到橘貓的姿勢，笑稱牠連演奏時的手勢都相當投入；也有人替這項新發明取名為「喵提琴」，認為這根本是史上最特別的樂器。原本普通的衣架，經過主人一番創意改造，竟讓橘貓成了音樂會主角。

不過，貓咪真的聽得懂音樂，甚至會享受這樣的演奏嗎？其實，貓咪的聽覺和人類不太一樣。牠們對高頻聲音特別敏銳，能察覺細微的動靜，這項能力有助於在野外捕捉獵物。因此，人類覺得悅耳的音樂，對貓咪來說未必同樣舒服。

研究人員也曾探討貓咪是否有自己偏好的音樂。2015年刊登於「應用動物行為科學」（Applied Animal Behaviour Science）的一項研究發現，相較於人類熟悉的音樂，貓咪對專門依照牠們的聽覺特性及溝通方式設計的音樂，反應更加明顯。這類音樂並非單純把人類歌曲放慢，而是加入模仿貓咪叫聲及其他自然聲響的元素。

當然，每隻貓咪的個性不同，對聲音的接受程度也不一樣，有些貓喜歡輕柔的背景音樂，有些則更享受安靜的環境。毛孩家長如果想讓貓咪聽音樂，最好先從音量較小、柔和的聲音開始，並觀察牠們的反應。如果出現緊張、躲藏或想離開的情況，就應該停止播放，別勉強牠們當聽眾。