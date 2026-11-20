2026年11月18日，在中國廣東省深圳市深圳國際通訊中心，服務生們正為亞太經合組織（APEC）領導人會議歡迎晚宴忙碌著。(路透)

2026年亞太經合組織（APEC）領導人峰會11月18日至19日在中國深圳登場，國家主席習近平與夫人彭麗媛18日晚間設宴款待各經濟體領袖。這場備受矚目的歡迎晚宴，以廣東粵菜為主角，端出薑蔥炒龍蝦、清蒸石斑魚等料理，展現濃厚的嶺南風味。

APEC晚宴不只是元首聚餐，也是東道主展示飲食文化的重要場合。從2025年南韓慶州邀請「黑白大廚」設計韓宴、2022年泰國曼谷由米其林星級主廚操刀，到2014年北京烤鴨現場片鴨，各屆國宴都有不同巧思。一桌菜究竟藏著哪些特色？歷年領袖又吃過什麼？

2026深圳晚宴菜單 中西合璧端出嶺南味

(圖片皆為AI生成)

今年APEC歡迎晚宴在深圳國際交流中心舉行，菜單以粵菜為核心，融合部分西式料理，從冷盤、湯品、海鮮到甜點，呈現完整的宴席設計。

開場的「鵬城」冷盤，以深圳別稱入菜，接著端上青橄欖燉花膠湯、薑蔥炒龍蝦。主菜則有豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛排，以及搭配番紅花醬汁的羊肚菌娃娃菜栗子，兼顧中西方飲食風格。

餐後安排廣式點心三拼、陳皮蓮子紅豆沙、蛋糕、新鮮水果及冰淇淋，並供應咖啡與茶。

酒水也是亮點之一，包括寧夏2019年赤霞珠紅葡萄酒、2020年白葡萄酒，以及廣東荔枝冰酒，讓中國不同產區的酒款一同登上國際餐桌。

👉APEC深圳晚宴粵菜當主角「鵬城」冷盤揭序幕 龍蝦、石斑魚上桌

為何選粵菜？從食材看中國待客之道

深圳位於廣東，選用粵菜作為國宴主軸，既呼應舉辦地，也能透過料理介紹嶺南飲食文化。

粵菜重視食材鮮味，常以清蒸、燉煮等方式烹調。此次豉油清蒸石斑魚，便是典型代表；青橄欖燉花膠湯則展現廣東老火湯的飲食傳統，花膠是魚鰾加工製成的食材，常見於粵式宴席。

從「鵬城」到荔枝酒 融入城市意象

2026年11月18日，在中國廣東省深圳市深圳國際通訊中心，服務生們正為亞太經合組織（APEC）領導人會議歡迎晚宴忙碌著。(路透)

今年菜單還有兩項地方特色。首先是以深圳別稱命名的「鵬城」冷盤，讓賓客從第一道菜就認識舉辦城市；其次是廣東荔枝冰酒，以當地代表性水果製成的酒款，展現嶺南風土。

同時，宴席並非完全採取傳統中式料理，蘑菇牛排及番紅花醬汁等西式元素，也讓整體菜單更具國際化特色。

👉APEC晚宴粵菜當主角 龍蝦、石斑魚上桌 盤點往年菜單

2025南韓國宴：黑白大廚與馬格利酒

2025年APEC在南韓慶州舉行，東道主特別邀請曾參與Netflix料理競賽節目「黑白大廚」的韓裔美籍主廚愛德華（Edward Lee）設計歡迎晚宴菜單，將韓國傳統料理與現代烹飪手法結合。

2025年APEC在南韓慶州舉行，特別邀請曾參與Netflix料理競賽節目「黑白大廚」的韓裔美籍主廚愛德華（Edward Lee）設計歡迎晚宴菜單。(取材自Instagram)

前菜包括蔬菜卷、松子醬蟹肉沙拉；主菜則有慶州千年韓牛燉排骨、山野菜拌飯、嫩豆腐湯及三款韓式小菜。

甜點同樣富有韓國特色，包括烤松子派、焦糖韓式年糕，以及智異山菊花茶，從食材到飲品都呈現韓國地方文化。

南韓傳統米酒 習近平喝了皺眉

除了料理，南韓傳統米酒「馬格利酒」（Makgeolli）也是值得關注的飲食文化。這種以米發酵製成的酒通常呈乳白色，口感帶有酸甜與微微氣泡，與葡萄酒、烈酒截然不同。

引發關注的是，中國國家主席習近平在晚宴上，與南韓總統李在明舉杯飲用馬格利酒後，露出皺眉、眨眼及閉眼的表情，畫面掀起熱議。

👉這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

從米其林到北京烤鴨 盤點歷屆APEC晚宴菜色

(圖片皆為AI生成)

2022泰國曼谷：米其林主廚操刀

2022年APEC在泰國曼谷舉行，歡迎晚宴由米其林星級主廚春波（Chumpol Jangprai）操刀，主打百分之百使用泰國食材，將傳統泰式料理提升為國際宴席。

前菜選用泰式風味沙拉，主菜則包括以泰國本土牛肉製作的瑪沙曼咖哩、普吉島石斑魚，搭配茉莉香米與九種糙米。甜點融入泰國皇室傳統工藝及熱帶水果元素，讓賓客從一道道料理認識泰國飲食文化。

2014中國北京：全聚德烤鴨現場片鴨

2014年北京APEC晚宴，主菜為「四菜一湯」搭配冷盤與餐後餐點，最受矚目的菜色是北京烤鴨。主辦方邀請老字號全聚德八名片鴨師，在宴會現場展示片鴨技藝，將傳統烹飪手法變成國宴表演。

為照顧不吃烤鴨的領袖，主辦方還準備「五福蔬菜捲」，以黃瓜、胡蘿蔔、山藥、杏鮑菇及薑絲搭配醬汁，再用鴨餅包裹，兼顧飲食需求與中式料理特色。

2006越南河內：米粉卷展現越式風情

2006年APEC在越南河內舉行，晚宴由河內索菲特大都市酒店主廚高爾盧（Didier Corlou）統籌設計，主打結合法式料理手法與越南在地食材的四道式創意國宴，包括大叻花蘑菇牡蠣湯、香料夾心牛肉與鮮花蒸糕配燉土豆，以及具有越南飲食風格的「秋日米粉卷」。

越南料理擅長運用米製品、蔬菜、香草與清爽湯品。米粉卷凸顯越南以米為主食的飲食傳統，牡蠣湯則結合海鮮與菇類，呈現當地食材特色。

2001中國上海：一道冷盆、四道熱菜

2001年上海APEC歡迎晚宴採取中式宴席設計，菜單包括一道冷盆、四道熱菜及兩道點心，強調中國特色。當年菜單還有一項重要安排：為顧及各經濟體領袖的宗教信仰與飲食文化，整場宴席不使用豬肉。

在地食材、飲食禁忌 一桌菜看東道主文化

(圖片皆為AI生成)

從歷屆APEC晚宴可以發現，東道主通常會透過菜單展現當地飲食特色。2026年深圳主打粵菜與荔枝冰酒，2025年慶州以韓牛、山野菜及韓式甜點呈現韓食文化，2022年曼谷則強調本土食材與泰式香料。

國宴除了展示美食，也必須考慮賓客的宗教信仰與飲食習慣。由於APEC成員經濟體文化背景多元，菜單常避開豬肉，或安排不同肉類、魚類及蔬食選項。

這也解釋為何2014年北京除了烤鴨，還準備蔬菜卷；2026年深圳除了中式海鮮料理，也有牛排與蔬食菜色。從傳統名菜到現代創意料理，APEC國宴不只是美食展示，也是一場兼顧地方文化與國際禮儀的交流。