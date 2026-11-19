專家提醒，選購牛肉時不只看價錢和等級，也要檢查販售期限、肉的顏色和味道。牛排示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，買牛排別只看鮮紅色，還要檢查販售期限與氣味；真空或充氮包裝會影響顏色判斷，異味才是最重要的變質警訊。

買牛肉時除了看價錢，專家說還要觀察顏色、檢查包裝上的販售期限和聞一聞是否有異味，遵循這些關鍵原則，就能確保買到心儀的美味佳餚。

太陽報（The Sun）報導，俄勒岡州波特蘭新季節超市（New Seasons）肉品與水產部門組長凱利（Ryan Kelley）接受Simply Recipes採訪時，分享了購買牛排 的實用技巧。

凱利說，顏色並非判斷是否變質的最主要指標，但在某些情況下，牛排顏色較深代表可能已經變質，但這僅適用於獨立包裝且用塑膠膜緊緊包裹的牛排，因為這樣可以防止像存放在開放式展示櫃中的深色牛排那樣變乾。

然而，消費者還要注意包裝上的販售期限，建議選擇販售期限最遠的牛排，買回家後最好立刻烹煮，而不是在包裝中放好幾天。

預先包裝牛肉的顏色也可能會騙人，因為真空包裝的牛排或注入氮氣的牛排即使存放時間較長，都還能保持鮮亮的紅色。

相反地，放在開放式展示櫃的牛排可能會因為表面乾燥而變成褐色，有些廚師喜歡這種顏色，因為它更容易煎出焦香。

但凱利說，最重要的還是要看牛排是否有異味，除了聞起來不對勁之外，他還特別提到硫磺味或酸味都是嚴重警訊。

消費者也可以考慮在商品周轉率高的店買牛排或高檔肉品，因為這也幾乎可以保證產品的新鮮度。