專業醫師提醒，定期進行自我檢測，平時多吃酪梨與豆腐，再搭配簡易運動，就能大幅改善並預防膝蓋疼痛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Chai）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退化性膝關節炎是膝痛最大主因，軟骨磨損會造成持續疼痛。

退化性膝關節炎是膝痛最大主因，軟骨磨損會造成持續疼痛。 重點二： 十項日常動作可自我檢測膝痛程度，超過2週應就醫。

十項日常動作可自我檢測膝痛程度，超過2週應就醫。 重點三：飲食與運動是保養關鍵，酪梨、豆腐及大腿訓練皆有助改善。

在日本，每四人就有一人受膝蓋問題困擾，膝痛如今已成為「國民病」。日本媒體《週刊新潮》採訪了貴晶會戶田風濕科診所的戶田佳孝院長，戶田院長建議透過「飲食」與「運動」治療膝痛，其核心理念是「不透過手術治療疼痛的膝蓋」，呼籲「預防膝痛」的重要性。

戶田院長表示，造成膝痛的最大主因是「退化性膝關節炎」。膝關節是由大腿骨、脛骨與膝蓋骨以韌帶相互連結而成。骨頭表面覆蓋著「關節軟骨」，大腿骨與脛骨之間則嵌有扮演緩衝墊角色的半月板軟骨。當關節軟骨磨損、半月板破裂或剝落並壓迫神經時，就會產生疼痛。當軟骨失去保護功能，骨頭與骨頭直接摩擦碰撞，白天持續累積負擔，到了晚上躺著不動也會感到劇烈疼痛。

戶田院長參考法國醫師的問卷，整理出十項自我檢測評估：

1.睡覺時疼痛 2.早上起床時疼痛 3.站立30分鐘以上疼痛 4.開始走路時疼痛 5.從椅子起身時疼痛 6.走路超過10分鐘疼痛 7.上樓梯時疼痛 8.下樓梯時疼痛 9.蹲下時疼痛 10.走在凹凸不平路上疼痛

若符合1～2項屬於輕度，3～6項屬於中度，7項以上則屬於重度膝痛。如果下樓梯疼痛、開始走路時疼痛或睡覺時抽痛持續超過2週，建議前往醫院接受專業醫師檢查。

此外，戶田院長表示，改善膝痛的兩大關鍵是「飲食」與「運動」。想要修復磨損軟骨，首選食材是酪梨 。酪梨含有「酪梨大豆非皂化物（ASU）」，其中的TGF-β生長因子能促進膠原蛋白生成並修復軟骨。臨床研究顯示，每週吃一次以上酪梨者，軟骨磨損平均僅0.21mm，遠低於未吃者的0.36mm，建議每天吃半顆。

大豆也含有非皂化物，將半顆酪梨加入豆腐 味噌湯，或製作酪梨豆腐沙拉、酪梨納豆作為配菜，效果更好。若再搭配富含蛋白質與抗疲勞成分肌肽的雞胸肉，更能同時強化大腿肌肉。

戶田院長也推薦多做一些活動髖關節的深蹲、抬腿和伸展等「微訓練」運動，強化大腿肌肉，減少膝關節負擔。