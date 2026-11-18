美國只有國鐵提供臥鋪火車列車，從東岸到西岸，旅遊專家選出沿途風景最美的五條路線。美國國鐵列車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Justin Hu）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國真正可過夜的臥鋪火車路線其實不多。

美國真正可過夜的臥鋪火車路線其實不多。 重點二： 五條熱門路線橫跨全美，兼具景觀與餐飲服務。

五條熱門路線橫跨全美，兼具景觀與餐飲服務。 重點三：加州微風號被評為美國風景最美的臥鋪列車。

說到臥鋪火車，很多人最先想到歐洲，與之相比，美國的臥鋪火車較少。專門經營火車旅遊的旅行社Railbookers的公關經理雷希格（Dan Reisig）說，美國真正的過夜火車屈指可數，這些路線的乘客可以在火車上睡覺和用餐，彷彿住在「鐵軌上的飯店」。

在美國，這種長距離的火車服務只有美國國鐵才有提供，路線連接不同州的城市，行程從兩天一夜的太平洋沿岸短途旅行到穿越變幻莫測的橫貫大陸之旅，其他火車選擇還有峽谷之靈號（Canyon Spirit）和阿拉斯加鐵路（Alaska Railroad），它們也提供多日旅程和車上餐飲，只是旅客在沿途的飯店住宿，而非睡在車上臥鋪。

雷希格說，真正的臥鋪列車提供多種臥鋪選擇，從寬敞的普通車廂到有私人包廂，很多列車也有餐飲服務。Travel + Leisure報導根據雷希格的建議，列出美國五條最佳臥鋪火車路線。

1. 帝國建設者號（Empire Builder）

帝國建設者號全程需時46小時，也就是三天兩夜，這條在北方奔馳的列車由芝加哥前往西雅圖 和俄勒岡州波特蘭兩個目的地，沿途經過威斯康辛州、明尼蘇達州、北達科他州、蒙大拿州和愛達荷州，這條路線的亮點是會經過冰川國家公園。

車上的臥鋪隨列車不同，通常會有「雙人臥鋪小室」（Superliner Roomettes），裡面有共享的浴室和可以變成床的座椅，還有豪華一點的「普通臥室」（Superliner Bedrooms），空間是雙人臥鋪小室的兩倍大，附有有淋浴的個人浴室，「臥室套房」（The Superliner Bedroom Suite）有兩間普通臥室，「家庭臥室」（Superliner Family Bedroom）中的四人座位可以變成上下舖各兩張床。

列車上的無障礙臥室內的配備和普通臥室相同，位置位於列車入口處，並有放輪椅的空間，但沒有獨立淋浴間。

所有乘客都可以在觀光車廂（Sightseer Lounge）這個雙層觀景車廂欣賞美景，車上餐廳有廚師精心烹製的餐點，不過座位有限，列車上也有食物即拿即可食的咖啡廳。但要注意，觀光車廂在西雅圖和斯坡坎間沒有營運。

2. 西南酋長號（Southwest Chief）

美國國鐵的西南酋長號橫跨西部，連接芝加哥和洛杉磯，途經科羅拉多州、新墨西哥州、亞利桑納州等，旅程超過40小時，需在車上睡兩晚。

雷希格說，這些旅程的沿途風景是其他交通方式看不到的，同時還能享受火車旅行的舒適放鬆步調和難忘的體驗。

西南酋長號上的臥鋪房型和帝國建造者號相同，大多數列車也有觀光車廂、車上餐飲服務和即拿即可食的咖啡廳。

3. 加州微風號（California Zephyr）

雷希格說，加州微風號堪稱美國風景最美的臥鋪火車之旅，這條路線之所以名聞遐邇，是因為它途經落磯山脈和內華達山脈，連接芝加哥和灣區的埃默里維爾（Emeryville），到埃默里維爾後可搭專屬接駁巴士到舊金山。

整趟旅程共52小時，在火車上過夜兩晚，臥鋪房型和上述兩台火車相同，也有觀光車廂、車上餐飲服務和咖啡廳。

4. 德州之鷹號（Texas Eagle）

這是美國最長的火車路線，起訖點是芝加哥和洛杉磯，途經德州，全長2728英里，一共需要65個小時，搭全程的旅客須在火車上過夜三晚。

德州之鷹號列車大多數是雙層列車（Superliners），提供各種類型的臥鋪，包括雙人臥鋪小室、普通臥室、臥室套房、家庭臥室和無障礙臥室，也有提供新鮮食物的餐車、觀光車廂和咖啡廳，不過要注意，某些服務僅在部分行程中提供。

5. 海岸星光號（Coast Starlight）

這是這份榜單最短的臥鋪火車路線，全程只有約35分鐘，只需在車上過夜一晚。這條奔馳於西岸的路線雖然距離較短，但沿途風光秀麗，囊括了美國最壯麗的景色，包括喀斯喀特山脈、加州葡萄酒產區和太平洋；列車的臥鋪和設施和上述的路線都相同。

雷希格說，美國國鐵長途路線每個車廂等級都有大窗戶，觀光車廂採光充足，讓人在整趟旅程都有充足機會欣賞自然和野生動物風光。