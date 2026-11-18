專家建議挑選沒有肉汁流失且販售店家溫控良好的肉品，購買後應盡快冷凍，食用前緩慢解凍，才能保留肉質美味。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Federico Arnaboldi）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 買回家後可維持原包裝直接冷凍，避免重包沾染細菌。

買回家後可維持原包裝直接冷凍，避免重包沾染細菌。 重點二： 若需分裝肉品，應戴食品級手套或用保存袋反折操作。

若需分裝肉品，應戴食品級手套或用保存袋反折操作。 重點三：解凍以冷藏室放置24小時最能保住肉汁與口感。

從超市買生肉回來打算冷凍時，一般人常會猶豫「到底該直接連盒冷凍就好，還是拆開重新用保鮮膜包」？究竟該如何冷凍才能完整保留肉的風味呢？日本媒體「grape」採訪了愛知縣豐田市「內藤精肉店」代表內藤進先生，分享如何防止肉汁滲出和肉品凍燒的保存方法，以及冷凍前的處理與解凍技巧。

內藤表示，肉品買回家後，維持原本的包裝盒直接放入冷凍庫即可。因為在拆開原有包裝，重新用保鮮膜分裝的過程中，手上的細菌很容易沾附在肉品上，反而增加汙染風險。如果購買的是大容量肉品必須進行分裝，分裝時務必戴上食品級手套，或將保存袋反折套在手上，抓取肉塊後再翻回袋內，確保全程衛生。

此外，在冷凍過程中，最常遇到的問題是肉汁滲出與肉品凍燒。肉汁含有豐富的鮮味成分，一旦流失就會嚴重減損肉質與風味。內藤建議，在超市選購時，就應挑選包裝內尚未滲出肉汁的新鮮肉品。

若要預防肉品凍燒，內藤建議可在裝有肉品的塑膠盒外層，包上一層報紙再送入冷凍庫。報紙具有良好的保冷與隔熱效果，能減緩頻繁開關冷凍庫門引起的內部溫度劇烈波動。

不只是冷凍，解凍方式同樣決定了肉品的美味程度。內藤最推薦的解凍方法是將冷凍肉品移至冷藏室，靜待24小時慢速解凍。假設明天晚餐要煮肉，前一天晚上就應將肉品從冷凍庫轉移至冷藏室。雖然使用微波爐解凍速度較快，但若想完整保留肉汁與質地，長時間的冷藏解凍依然是最佳選擇。

內藤表示，想買到品質優良的肉品，除了觀察肉質外觀，還可以檢查販售店家的溫度管理狀況。肉品外包裝通常會明確標示建議保存溫度（例如「保存在3℃以下的環境中」）。購物時不妨對照賣場冷藏櫃上的溫度顯示器，確認實際溫度是否符合標示規範，這是評估店家是否嚴格管控食品衛生與品質的客觀依據。

總結來說，保存肉品美味的核心原則在於「選購無肉汁滲出的肉品，買回家後盡快連包裝包報紙冷凍，烹調前一天置於冷藏室緩慢解凍」。透過這些簡單實用的聰明小妙招，就能在日常生活中輕鬆享受媲美精肉店的美味肉品。