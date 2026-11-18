位於俄勒岡州Bend的Blockbuster是全球僅存的Blockbuster實體店。（美聯社資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全球最後一間百視達位於美國俄勒岡州本德市，已營業滿41年。

全球最後一間百視達位於美國俄勒岡州本德市，已營業滿41年。 重點二： 門市靠周邊商品與懷舊朝聖潮撐起約80%營收，租片僅為輔助。

門市靠周邊商品與懷舊朝聖潮撐起約80%營收，租片僅為輔助。 重點三：因獨立所有權協議避開破產衝擊，店主仍表示會持續營業。

走過昔日全球約9000家門市的黃金時代，地球上僅存的最後一間百視達(Blockbuster)在美國俄勒岡州本德市(Bend)屹立不搖，並在2026年10月剛滿41歲。這家由肯·提舍與黛比·提舍(Ken and Debbie Tisher)夫婦創立、總經理桑迪·哈丁(Sandi Harding)掌舵的加盟店，如今靠著高達80%營收來自周邊商品與全球影迷的朝聖懷舊潮，在串流巨浪中奇蹟般持續營業。

據Moneywise報導，百視達曾於2004年全盛時期在全球擁有約9000家門市，卻因競爭對手蠶食快速崩潰。

根據C-Suite Network研究，百視達2000年光靠「逾期罰金」賺進約8億美元引發顧客反感，同年拒絕以5000萬美元收購Netflix。據英國廣播公司(BBC)報導，受沉重債務與2008年金融海嘯打擊，百視達於2010年聲請破產，衛星電視公司Dish Network於2011年買下剩餘資產，並在2014年1月前關閉所有直營門市與郵寄DVD服務。

隨著阿拉斯加州最後幾家門市於2018年歇業、澳洲伯斯(Perth)分店於2019年3月關門，本德市分店正式成為全球最後一間百視達。

這家俄勒岡州門市之所以倖免於難，關鍵在於提舍夫婦最初於1992年創立「太平洋錄影帶店」(Pacific Video Store)，直到2000年才轉型為百視達加盟店並簽署「獨立所有權協議」，總公司破產時未受波及，目前每年僅需向 Dish Network支付商標授權費。

自2004年起在此工作的總經理哈丁表示：「運氣占了很大一部分，大量的努力也功不可沒。」她將生存歸功於「我對電影的熱愛、對這裡工作團隊的愛，以及我的顧客們」。店內至今仍保留印著「1985到2006年」字樣、基於DOS系統的IBM老舊結帳電腦，澳洲伯斯分店關閉最後一晚更特地打電話來祝他們好運。

面對串流時代，單靠租片已不足以維生，據華盛頓郵報報導，該店約有80%營收來自周邊商品銷售，哈丁亦向俄勒岡人報指出：「70%到80%的生意都靠周邊商品。」網路販售的T恤、連帽衫與百視達品牌霹靂腰包已將店舖轉型為流行文化禮品店。

全球遊客紛紛飛來招牌前自拍，哈丁告訴ABC10：「我們遇過有些客人進店租了片子，轉頭就走出去把片子投進還片箱(Dropbox)，好讓他們的孩子能跟他們一起體驗那種感覺。」她也描述顧客在走道相遇交流推薦的畫面，對方會驚呼：「喔天啊，你看過那部片嗎？」

談及未來，哈丁表示：「只要我們還付得出帳單、發得出薪水給員工，我們就會一直開下去。」

位於俄勒岡州Bend的Blockbuster是全球僅存的Blockbuster實體店。（美聯社資料照片）