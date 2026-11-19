黃仁勳表態願意重掌輝達，讓這場風波從私人醜聞延燒成公司經營權之爭。(路透)

Nvidia輝達（另稱英偉達）共同創辦人黃仁勳因婚外情風波於11月12日辭去執行長職務，短短數日後便傳出回鍋計畫。17日，他首度公開表態願意重掌輝達，但董事長瓊斯明確表示，董事會無意讓他復職，並已展開新任執行長遴選。這場風波從私人醜聞延燒成公司經營權之爭。

黃仁勳的去留不只牽動輝達內部，也引發矽谷科技巨頭、投資人及華府政界的不同反應。川普不反對他回鍋，財長貝森特卻主張從外部尋找接班人，背後還牽涉美中晶片出口、國安調查及政治操作疑雲。黃仁勳能否重返權力核心，成為科技界與政壇關注焦點。

回鍋背景：為何下台？又為何想回來？

從請辭到表態回鍋 僅相隔5天

黃仁勳11月17日打破沉默，公開表示願意重返輝達執行長職位。他在聲明中指出，離職後收到許多員工、投資人、合作夥伴及客戶的支持，如果董事會認為他回任最符合公司、股東、員工及美國利益，他願意接受邀請。

然而，輝達董事長瓊斯在財報電話會議上明確表示，董事會沒有讓黃仁勳復職的計畫，並已委託獵才公司尋找新任執行長。財務長柯蕾絲目前暫代執行長。

婚外情醜聞引爆國安疑慮

黃仁勳的去職源於接連曝光的婚外情風波，其中涉及新加坡Megaspeed前主管黃樂的關係尤其受到關注。黃樂被指涉嫌與中國情報活動有關，相關指控尚待調查釐清，北京則否認涉及間諜活動。

由於Megaspeed涉及輝達晶片銷售業務，外界進一步質疑公司是否充分遵守美國晶片出口限制。輝達董事會已展開獨立調查，黃仁勳也為私人生活中的錯誤道歉，表示願意承擔責任並配合調查。

對黃仁勳而言，重返輝達不只是恢復職位，也涉及能否重新取得董事會信任，並消除外界對公司治理及法規遵循的疑慮。

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馬斯克加入聯署 矽谷掀起挺黃聲浪

黃仁勳雖然離開執行長職位，在科技界仍有相當影響力。英國金融時報報導，部分矽谷高層正積極推動他復職，一份支持回鍋的網路請願書，截至11月15日已獲超過15萬人聯署。

聯署者包括特斯拉執行長馬斯克、Epic Games執行長史威尼。投資機構Altimeter Capital Management及Atreides Management也呼籲輝達董事會，將黃仁勳回鍋列入考慮。

不過，這些支持者的立場並非完全相同。有些人積極推動復職，有些則主張董事會至少應將黃仁勳納入接班選項，不能把支持聲浪一概視為要求立即復職。

黃仁勳雖然離開執行長職位，在科技界仍有相當影響力，特斯拉執行長馬斯克也聯署支持他復職。(路透)

高階主管示警 核心人才可能出走

比外部支持更值得關注的是輝達內部反應。華爾街日報報導，輝達開發者技術主管卡里爾致函黃仁勳昔日約60名直屬部屬及10名董事，警告若黃仁勳無法回任，公司可能失去難以取代的核心人才。

部分員工也討論透過示威活動表達支持。對這些員工而言，黃仁勳不只是公司創辦人，也是長期領導技術發展的重要人物。

然而，輝達董事會必須同時考慮人才穩定、企業聲譽、內部調查及法遵風險。即使支持者人數眾多，也不代表董事會必須接受復職要求。

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回歸策略：董事會不點頭 還有什麼牌？

盟友組戰情室 從外部向董事會施壓

金融時報引述知情人士報導，黃仁勳的盟友正組織由矽谷高階主管組成的「戰情室」，試圖遊說輝達董事會讓他回任，並爭取白宮支持。報導指出，相關行動獲得黃仁勳支持，但黃仁勳及輝達發言人當時均拒絕置評。

這場復職行動結合了科技界聲望、員工忠誠度、投資人影響力及政治關係。不過，這些力量可以形成壓力，卻無法直接取代董事會對執行長人事的決定權。

手握董事提名權 股東大會成下一戰場

黃仁勳雖已離職，但仍持有輝達約3.5%股份。根據公司規定，持有超過3%投票權至少3年的股東或股東團體，可提名董事候選人。黃仁勳及相關實體符合條件，因此有權在年度股東大會前提名兩名董事候選人。

輝達通常於6月召開股東大會。黃仁勳若成功提名並讓候選人當選，可能增加他在董事會的影響力，但提名不等於當選，更不代表能直接恢復執行長職位。

黃仁勳沒有足以控制輝達的持股，無法單方面推翻董事會決策。加上董事會已啟動接班人遴選，回鍋之路仍存在重大障礙。

董事會傳出不同聲音 兩大接班人選浮現

儘管輝達董事長瓊斯公開表示，董事會已一致接受黃仁勳辭呈，無意讓他回任，但據美國數位媒體Semafor引述知情人士報導，仍有少數董事支持黃仁勳復職。黃仁勳已與多名科技業高層會面，並與至少一名輝達董事討論回任可能性。

另一方面，董事會也持續縮小接班人選範圍，安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）及邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）均被列入考慮。

不過，哈斯擔心在挺黃聲浪下接任恐引發觀感問題，墨菲則因公司正處理大型合併案，能否接任仍有變數。黃仁勳的回鍋之路尚未完全封閉，但董事會內部支持與尋找接班人的兩股力量仍在角力。

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川普態度：總統不反對 為何財長唱反調？

從華府局外人 到川普親密盟友

黃仁勳與川普的關係近年逐漸升溫。隨著人工智慧成為美國科技競爭的重要領域，黃仁勳頻繁與川普政府接觸，積極爭取調整對中國的AI晶片出口限制。

在黃仁勳下台後，川普仍表示不反對他重返輝達。這項表態顯示兩人關係並未因醜聞立即破裂，但川普的支持並不能直接決定企業執行長人選。

黃仁勳酸然已經下台，但川普表示不反對他重返輝達。(歐新社)

財長要求外部接班 國安與出口管制成焦點

與川普態度不同，財長貝森特11月15日公開表示，輝達應從公司外部尋找新任執行長，並大幅整頓管理階層。

貝森特關注的不只是黃仁勳的私人關係，更包括輝達是否充分遵守晶片出口限制。他要求公司董事會及外部律師在10天內，就企業文化及出口合規問題提出說明。

這也使黃仁勳的回鍋問題出現兩種不同考量：川普對這位科技界盟友仍持開放態度，貝森特則強調公司治理、出口管制與國安風險。

值得注意的是，貝森特的主張不代表整個川普政府已決定阻止黃仁勳回任。最終人事決定仍屬輝達董事會權責。

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華府內部不同調：背後有政治角力？

醜聞曝光時機 引發政治操作猜測

黃仁勳的婚外情與國安疑雲接連曝光後，市場開始出現政治操作的猜測。

Seaport Research半導體分析師高德堡（Jay Goldberg）認為，黃仁勳可能正面臨有組織的政治攻擊。他指出，黃仁勳近年與川普關係密切，積極爭取放寬對中國的晶片出口限制，可能引起華府部分人士不滿。

高德堡並推測，相關負面消息可能繼續浮現。不過，他的說法屬於分析人士對政治情勢的判斷，並沒有提出足以證明有人策畫醜聞曝光的直接證據。

對中鷹派與科技利益 華府立場出現分歧

若將黃仁勳風暴放在美國期中選舉後的政治環境，以及華府對中政策分歧下觀察，事件反映科技產業、政治權力與國安政策之間的複雜角力。

這種觀察有其背景。黃仁勳長期主張維持輝達在中國市場的商業機會，但美國政府內部對先進晶片出口中國一直存在不同意見。部分官員更擔心，中國可能透過第三地企業取得受到限制的晶片。

貝森特對Megaspeed晶片交易的質疑，使原本聚焦私人行為的風波進一步擴大到企業合規與美中科技競爭。

然而，華府官員對晶片政策有分歧，不等於能證明有人刻意利用醜聞逼退黃仁勳。目前可以確認的是，輝達面臨獨立調查、政治壓力及領導權更替；至於是否存在幕後政治操作，仍缺乏直接證據。

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