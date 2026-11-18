在現代忙碌的生活中，有許多人願意花大錢請專業人士來幫家裡妝點節日氣氛。聖誕裝飾示意圖。（unsplash／Eugenia Pan'kiv）

AI摘要 文章摘要整理： 聖誕節布置正成為熱門副業，市場需求與收費都可觀，從接案到創業皆有機會在旺季賺取豐厚季節性收入。

如果聖誕節 是你一年中最喜歡的時光，那麼現在你或許能靠著散播節慶歡樂來賺取報酬。你可以將懸掛聖誕燈飾與布置節日裝飾的熱情，轉化為一筆相當可觀的額外收入來源。

根據全球數據統計機構Statista的資料顯示，2022年全球聖誕裝飾市場的產值已高達驚人的54.5億美元，而今年的市場規模更預計將一舉突破90億美元大關。這項數據意味著節慶裝飾市場中蘊藏著龐大的商機，只要你擁有將環境布置得充滿聖誕氛圍與溫馨歡樂的巧思與天賦，就有機會從中分一杯羹。

在現代忙碌的生活中，有許多人願意花大錢請專業人士來幫家裡妝點節日氣氛。提供專屬節慶布置方案的獨立裝飾師或室內設計師，收費標準通常落在每小時50至200美元之間；若是客製化的大型聖誕樹布置，則多半按高度計費，每英尺的收費約為50至100美元，甚至更高。

TikTok 創作者兼創業家亞當·查普（Adam Chap，帳號 @adamrchap）先前就曾公開分享，他光是為單一客戶布置居家環境與聖誕樹，最高就能賺進2500美元。與此同時，專精於聖誕居家設計的室內設計師考特妮·沃倫（Courtney Warren）也曾向「商業內幕」（Business Insider）透露，她所提供的節慶裝飾服務與相關材料費用，依據規模與客製化程度不同，收費範圍從350美元一路涵蓋至2萬5000美元不等。

歸根究底，聖誕或節慶裝飾師的實際收入高低，很大程度上取決於他們的職業身分，究竟是受雇於人的員工、獨立接案者，還是自己當老闆的企業主。根據求職網站ZipRecruiter的統計數據，受雇型節慶裝飾師的平均時薪為 15.61美元，換算下來每周收入約為624美元，月薪則約為2704美元，不過，實際時薪仍會因所在地區的生活水準而有顯著差異。

另一方面，若選擇自行創業經營「聖誕燈飾布置」業務，利潤更是相當驚人。這類季節性業務光是單一聖誕檔期，就能創造1萬至5萬美元甚至更高的營收。根據燈飾供應商Thunder Lighting Supply的報告指出，部分已經建立起口碑的成熟公司，年營收甚至能夠輕鬆突破10萬美元大關。

只要懂得把握時機並妥善規畫商業模式，對聖誕布置的滿腔熱情不僅能帶來成就感，更能成為一個賺進豐厚季節性收入的絕佳機會。