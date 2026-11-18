探教室、查置物櫃 「貓治療師」巡校園 學生笑喊：讓牠當校長
羅德島州一所中學的治療貓松果通過認證後，每周3天進校陪伴學生，既能舒緩焦慮，也以巡校、探訪教室成為校園人氣焦點。
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羅德島州一所中學的治療貓松果通過認證後，每周3天進校陪伴學生，既能舒緩焦慮，也以巡校、探訪教室成為校園人氣焦點。
一隻名叫「松果」（Pinecone）的貓咪，在羅德島州一所中學擔任「治療貓」，不但幫助學生紓解壓力，還經常在校園走廊巡邏、探訪各間教室，儼然把自己當成學校的一員，甚至有學生開玩笑說，應該讓牠當校長。
現年三歲半的松果，主人是該校美術老師史密斯（Kayleigh Smith）。史密斯表示，當初領養松果時，就發現牠性格特別溫和、冷靜。2025年9月，她向校方提出，希望帶松果到學校，協助學生減輕壓力，沒想到校長相當支持。
史密斯告訴「People」雜誌，她隨後開始尋找能協助動物取得治療資格的機構，並讓松果參加一系列線上課程。除了完成課程，松果還必須通過嚴格的現場評估，包括聽從各種指令、在人群中行走，以及面對來回移動的醫療設備和各種噪音時，仍能保持冷靜。
松果最終順利通過考核，正式取得註冊治療動物資格。史密斯將所有文件提交給學區主管後，也獲得校方批准。
從2026年1月開始，松果每周約有三天跟著主人到學校上班，成為學生的「療癒夥伴」。
史密斯說，松果主要負責提供精神支持，尤其能幫助有焦慮情緒的學生。有些學生心情不好時，會特地走進她的美術教室，只為了摸摸松果，讓自己安靜片刻。
▲ 影片來源：Instagram＠pineconegoestoschool（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
松果也逐漸發展出自己的校園生活。牠會在美術教室門口迎接師生，還經常在下課時段沿著走廊巡視，看看學生的置物櫃。有時牠會停下來，把頭探進置物櫃聞一聞，師生便笑稱牠是在「巡邏檢查」，確認校園一切正常。當然，巡邏累了，牠也不忘找地方睡午覺。
更重要的是，松果成為老師與學生之間的溝通橋梁。有些學生原本不太會主動找她聊天，卻因為喜歡松果，開始分享自己家中寵物的故事。
松果平時以美術教室為主要活動據點，史密斯特別準備了貓抓板、食物、飲水和零食。大部分時間牠都待在教室裡，只有課堂之間才會由史密斯帶著到走廊巡視或拜訪其他班級，絕不會讓牠獨自在校園裡活動。
有趣的是，松果雖然性格溫順，外表卻看起來有些「臭臉」。牠有一雙明亮的黃色眼睛，嘴邊還露出兩顆小尖牙，乍看之下似乎不太好惹。
史密斯說，松果也教會學生同理心和尊重界線。例如，當松果在貓跳台上睡覺時，學生必須先詢問老師能否摸牠；如果松果需要休息，老師就會告訴學生不要打擾牠，讓孩子明白每個人都有需要獨處的時候，也應該尊重別人的界線。
現在，學生會從家裡帶來零食和玩具送給松果，有人還親手畫了松果的肖像送給史密斯，足見牠在校園裡的人氣。
松果先完成線上課程，再接受現場評估，包含服從指令、在人群中行走，以及面對噪音和醫療設備仍保持冷靜，最後取得註冊治療動物資格。 牠主要負責提供精神支持，特別能安撫焦慮或心情不佳的學生。有人會特地到美術教室摸牠一下，藉此放鬆情緒、安靜片刻。 因為不少原本不太主動聊天的學生，會先因為喜歡松果而打開話題，進一步分享自己的寵物故事，也讓彼此互動更自然，並學會尊重動物界線。
精華 FAQ
松果先完成線上課程，再接受現場評估，包含服從指令、在人群中行走，以及面對噪音和醫療設備仍保持冷靜，最後取得註冊治療動物資格。
牠主要負責提供精神支持，特別能安撫焦慮或心情不佳的學生。有人會特地到美術教室摸牠一下，藉此放鬆情緒、安靜片刻。
因為不少原本不太主動聊天的學生，會先因為喜歡松果而打開話題，進一步分享自己的寵物故事，也讓彼此互動更自然，並學會尊重動物界線。
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