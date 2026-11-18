「治療貓」松果在校園裡擁有高人氣。貓咪示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Omar Ramadan ）

AI摘要 文章摘要整理： 羅德島州一所中學的治療貓松果通過認證後，每周3天進校陪伴學生，既能舒緩焦慮，也以巡校、探訪教室成為校園人氣焦點。

一隻名叫「松果」（Pinecone）的貓咪，在羅德島州 一所中學擔任「治療貓」，不但幫助學生紓解壓力，還經常在校園走廊巡邏、探訪各間教室，儼然把自己當成學校的一員，甚至有學生開玩笑說，應該讓牠當校長。

現年三歲半的松果，主人是該校美術老師史密斯（Kayleigh Smith）。史密斯表示，當初領養松果時，就發現牠性格特別溫和、冷靜。2025年9月，她向校方提出，希望帶松果到學校，協助學生減輕壓力，沒想到校長相當支持。

史密斯告訴「People」雜誌，她隨後開始尋找能協助動物取得治療資格的機構，並讓松果參加一系列線上課程。除了完成課程，松果還必須通過嚴格的現場評估，包括聽從各種指令、在人群中行走，以及面對來回移動的醫療設備和各種噪音時，仍能保持冷靜。

松果最終順利通過考核，正式取得註冊治療動物資格。史密斯將所有文件提交給學區主管後，也獲得校方批准。

從2026年1月開始，松果每周約有三天跟著主人到學校上班，成為學生的「療癒夥伴」。

史密斯說，松果主要負責提供精神支持，尤其能幫助有焦慮情緒的學生。有些學生心情不好時，會特地走進她的美術教室，只為了摸摸松果，讓自己安靜片刻。

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松果也逐漸發展出自己的校園生活。牠會在美術教室門口迎接師生，還經常在下課時段沿著走廊巡視，看看學生的置物櫃。有時牠會停下來，把頭探進置物櫃聞一聞，師生便笑稱牠是在「巡邏檢查」，確認校園一切正常。當然，巡邏累了，牠也不忘找地方睡午覺。

更重要的是，松果成為老師與學生之間的溝通橋梁。有些學生原本不太會主動找她聊天，卻因為喜歡松果，開始分享自己家中寵物的故事。

松果平時以美術教室為主要活動據點，史密斯特別準備了貓抓板、食物、飲水和零食。大部分時間牠都待在教室裡，只有課堂之間才會由史密斯帶著到走廊巡視或拜訪其他班級，絕不會讓牠獨自在校園裡活動。

有趣的是，松果雖然性格溫順，外表卻看起來有些「臭臉」。牠有一雙明亮的黃色眼睛，嘴邊還露出兩顆小尖牙，乍看之下似乎不太好惹。

史密斯說，松果也教會學生同理心和尊重界線。例如，當松果在貓跳台上睡覺時，學生必須先詢問老師能否摸牠；如果松果需要休息，老師就會告訴學生不要打擾牠，讓孩子明白每個人都有需要獨處的時候，也應該尊重別人的界線。

現在，學生會從家裡帶來零食和玩具送給松果，有人還親手畫了松果的肖像送給史密斯，足見牠在校園裡的人氣。