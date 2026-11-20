黃金獵犬個性外向，喜歡和人類互動。圖為2025年上千隻黃金獵犬齊聚布宜諾斯艾利斯一座公園，試圖刷新單一地點聚集最多黃金獵犬的世界紀錄。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一隻名叫喬伊的黃金獵犬在情侶野餐時突然加入約會，賴著不走的可愛舉動引發熱議，網友笑稱牠是終極搶女友高手。

黃金獵犬向來以親人、友善聞名，但有時候熱情過了頭，也會讓人哭笑不得。一隻名叫喬伊（Joey）的黃金獵犬，看到一對情侶正在戶外野餐，竟自顧自走上前「加入約會」，還直接躺在兩人身旁，完全沒有要離開的意思，逗趣模樣讓網友笑翻，稱牠是終極「搶人男友（女友）高手」。

PetHelpful網站報導，Instagram帳號@joey_how_u_doinn近日發布一段影片，畫面中，喬伊若無其事地走向正在野餐的情侶，接著在兩人身旁舒服地躺下，還不時回頭看向自己的主人，彷彿在說：「我不就是全世界最可愛的不速之客嗎？」

突然多了一位「毛茸茸約會對象」，這對情侶也沒有生氣，反而笑著摸摸喬伊。直到主人出聲呼喚，喬伊仍然賴在原地，似乎已經認定這裡就是自己的新據點，讓人忍不住懷疑，牠是不是打算等一起吃完午餐才肯離開；影片配文也替喬伊說出心聲：「朋友們好，我加入你們，不介意吧？」

▲ 影片來源：Instagram＠joey_how_u_doinnn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片曝光後，留言區湧入網友留言，有人開玩笑說：「牠真的在說：『我想的話，可以把你的女友搶走』。」還有人笑稱，喬伊的眼神彷彿在表示：「我可是有很多選擇的。」

也有網友認為，喬伊的突然現身反而讓這場約會變得更加難忘，甚至有人稱讚牠是最棒的「月老」，只靠愛、善良與和平，就把陌生人聚在一起。

黃金獵犬為何總是對陌生人如此熱情？美國養犬俱樂部（AKC）指出，黃金獵犬普遍個性外向，喜歡與人互動，也很渴望獲得主人的肯定。牠們通常能與人類、孩童及其他動物和平相處，因此常被視為相當親人的犬種，甚至有人形容，黃金獵犬根本不知道什麼叫陌生人。