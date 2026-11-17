圖為2026年科切拉音樂藝術節，民眾參與「你可以成為任何芭比」（You Can Be Any Barbie）主題互動活動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美泰兒宣布在亞利桑那州格蘭岱爾市打造全球首座芭比飯店，並擴建美泰兒城，加入多座飯店、遊樂設施與35項品牌體驗。

芭比 娃娃粉絲將有機會入住夢幻粉紅世界！美國玩具大廠美泰兒（Mattel）宣布，全球首座完全以芭比品牌為主題的飯店「芭比飯店」（The Barbie Hotel）即將登場，將成為亞利桑納州格蘭岱爾市（Glendale）大型娛樂度假區「美泰兒城」（Mattel City）的一部分。整體計畫還將新增另一座主題飯店、遊樂設施及35項品牌體驗，讓遊客能在園區停留數天。

People雜誌報導，美泰兒與VAI Resort於11月16日公布擴建計畫。除了芭比飯店，園區還將興建第2座美泰兒主題飯店，兩座飯店合計新增超過800間客房，使VAI Resort規畫中的客房總數突破2000間。飯店預計設有主題套房、適合家庭入住的空間及室內娛樂設施，讓遊客不必只在遊樂園開放時間內體驗品牌魅力。

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芭比並非園區唯一主角。喜愛「宇宙巨人」（Masters of the Universe）的粉絲，將可體驗2項相互連結的遊樂設施；波莉口袋（Polly Pocket）則將擁有專屬遊樂設施及探索區域，重現角色色彩繽紛、充滿想像力的世界。此外，怪獸高中（Monster High）、美泰兒桌遊及觀景大師（View-Master）等品牌也將加入，與原先規畫的風火輪（Hot Wheels）等體驗共同呈現。

擴建後的美泰兒城占地將從原本9英畝擴大至14英畝，規畫設置35項品牌體驗。

至於芭比飯店何時正式開放入住，美泰兒與VAI Resort尚未公布確切日期，表示未來幾個月將陸續公開更多計畫細節。